Australisches Panorama (AAT Kings) ab Melbourne

1 . Tag Melbourne Nach Ihrer Ankunft am Flughafen Melbourne, welche bis spätestens 14.00 Uhr erfolgen muss, werden Sie zu Ihrer Unterkunft in der Stadt gebracht. Die Zeit bis zum späten Nachmittag verbringen Sie auf eigene Faust. Am Abend geniessen Sie Ihr Abendessen mit passendem Wein im preisgekrönten Strassenbahn- Restaurant, welches durch die nächtlichen Strassen von Melbourne rollt.

2 . Tag Melbourne Auf der morgendlichen Rundfahrt durch die Hauptstadt des Bundesstaates Victoria entdecken Sie den Yarra River, viele viktorianische Häuserzeilen, historische Gebäude und grosszügige Parks. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung, um die zweitgrösste Stadt Australiens individuell zu erkunden. Wir empfehlen Ihnen, die «Laneways», versteckte kleine Gässchen mit zahlreichen Shops, Cafés und Restaurants, zu besuchen.

3 . Tag Melbourne - Great Ocean Road - Warrnambool Heute startet Ihr Rundreise-Erlebnis mit der Fahrt entlang der wohl schönsten Küstenstrasse Australiens. Durch idyllische Ortschaften erreichen Sie die Great Ocean Road und stoppen beim Port Campbell-Nationalpark, welcher unter anderem für die bizarre Felsformation der «Twelve Apostles» im Meer bekannt ist. Zudem haben Sie die Möglichkeit, die Loch Ard Schlucht und die London Bridge zu sehen. Je nach Zeit besteht die Möglichkeit, einen optionalen Helikopterrundflug über die Küste zu unternehmen (auf eigene Kosten).

4 . Tag Warrnambool - Mount Gambier - Naracoorte Im Tower Hill State Game Reserve besuchen Sie das Kulturzentrum «Worn Gundidj» und erhalten Einblicke in den Vulkanismus dieser Region aus Sicht der Aborigines. Mit etwas Glück können Sie hier sogar Koalas oder Emus in freier Natur erspähen. Bei Mount Gambier können Sie den Blue Lake bestaunen und später auf dem Weingut «Wynns Estate» exzellente Weine aus Coonawarra probieren. Der Besuch der Naracoorte Caves ist ein weiterer Höhepunkt des heutigen Reisetages.

5 . Tag Naracoorte - Victor Harbor - Kangaroo Island Sie fahren entlang der Küste auf die Fleurieu Halbinsel und passieren unterwegs Victor Harbor. In Cape Jervis, dem südwestlichsten Punkt der Halbinsel, angekommen setzen Sie mit der Fähre nach Kangaroo Island über. Die drittgrösste Insel Australiens gilt wegen ihrer vielfältigen Tierwelt auch als «Zoo ohne Zäune».

6 . Tag Kangaroo Island Im Flinders Chase Nationalpark im Südwesten der Insel sehen Sie den Leuchtturm am Cape du Couedic, den Admirals Arch sowie die spektakuläre Gesteinsformation der Remarkable Rocks. Im Hanson Bay Wildlife Sanctuary können Sie die ganze Bandbreite der australischen Tierwelt sehen. Mit etwas Glück beobachten Sie Koalas, Kängurus und Echidnas. Nach dem Mittagessen erwartet Sie ein Spaziergang am Strand der Seal Bay mit einem Ranger, um die hier ansässige Seelöwen-Kolonie aus nächster Nähe zu besichtigen.

7 . Tag Kangaroo Island - Glenelg - Adelaide Per Fähre setzen Sie aufs Festland über und fahren anschliessend nordwärts in Richtung Adelaide. Bevor Sie die Hauptstadt des Bundesstaates Südaustraliens erreichen, geniessen Sie einen Aufenthalt im Strandvorort Glenelg. Hier haben Sie die Möglichkeit, dem Strand entlang zu spazieren und die Meeresbrise zu spüren. Anschliessend fahren Sie in die Stadt Adelaide, welche nicht nur mit vielen Kirchen, sondern auch mit stilvollen alten Gebäuden, zahlreichen gepflegten Parks und einem schönen Botanischen Garten aufwartet. Wir empfehlen Ihnen auf jeden Fall den Besuch der Rundle Mall Einkaufsstrasse. Den Abend verbringen Sie auf eigene Faust. Unterkunft: Adabco Boutique Hotel, Adelaide

8 . Tag Adelaide - Alice Springs Nach dem Frühstück werden Sie für Ihren Weiterflug nach Alice Springs zum Flughafen Adelaide gefahren. Nach Ihrer Ankunft im Roten Zentrum Australiens besuchen Sie den preisgekrönten Alice Springs Desert Park, wo Sie die einzigartige Tierwelt des Outbacks erleben und Faszinierendes über die Nahrungssuche und die Natur-Medizin der Aborigines erfahren. Der Abend steht zu Ihrer freien Verfügung.

9 . Tag Alice Springs - Uluru Am Morgen geniessen Sie vom Anzac Hill aus einen herrlichen Panoramablick auf die Stadt und die Umgebung. Nach dem Besuch des Royal Flying Doctor Service, welcher für die medizinische Versorgung im Outback zuständig ist, fahren Sie in Richtung Südosten zum Ayers Rock Resort. Dort angekommen, geniessen Sie bei einem Glas Sekt den Sonnenuntergang am berühmten Uluru (Ayers Rock). Schliesslich werden Sie mit einem Gourmet- Barbecue verwöhnt undbekommen den australischen Sternenhimmel erklärt.

10 . Tag Uluru-Kata Tjuta-Nationalpark Bei dem faszinierenden Sonnenaufgang wird der heilige Berg der Aborigines langsam in rote Farbe getaucht - die Fotosujets hier sind besonders während dieser Tageszeit magisch. Nach dem anschliessenden Frühstück besuchen Sie die riesigen Felsdome von Kata Tjuta (Olgas) und unternehmen einen Spaziergang durch die Walpa Schlucht. Nachmittags sehen Sie auf einer Tour entlang der Basis des Monolithen Wasserlöcher und Grotten mit uralten Felsmalereien der Aborigines. Wer möchte, kann den Felsberg komplett umwandern. Das schöne Besucherzentrum informiert über die Geschichte und Herkunft der hier ansässigen Anangu-Aborigines. Der Abend steht zu Ihrer freien Verfügung.

11 . Tag Ayers Rock - Sydney An diesem Morgen können Sie die Läden und Galerien im Ayers Rock Resort erkunden oder Zeit am Swimmingpool verbringen. Zur Mittagszeit werden Sie für Ihren Weiterflug nach Sydney zum Flughafen Ayers Rock gebracht. Der Abend in der Hafenmetropole steht zu Ihrer freien Verfügung. Wir empfehlen Ihnen auf jeden Fall, den Circular Quay und das Viertel «The Rocks» zu erkunden.

12 . Tag Sydney Heute entdecken Sie eine der schönsten Städte der Welt. Sie haben Gelegenheit (wetterabhängig) zu einem spektakulären Küstenspaziergang, besuchen den legendären Bondi Beach, geniessen grandiose Aussichten über die Skyline der Stadt und unternehmen eine Bootsfahrt im einzigartigen und riesigen Naturhafen. Auf dieser Bootsfahrt wird zudem ein köstliches Mittagsbuffet serviert. Ein weiterer Höhepunkt ist die Führung durch das 1972 eröffnete Opernhaus. Den restlichen Tag können Sie im historischen Hafenviertel «The Rocks» verbringen.

13 . Tag Blue Mountains Der Ausflug in die Blue Mountains, welche nordwestlich von Sydney liegen, ist ein faszinierendes Landschaftserlebnis mit dichten Wäldern, eindrucksvollen Schluchten, malerischen Landschaften und fantastischen Aussichtspunkten. Sie besuchen die Ortschaften Leura und Katoomba und sehen die berühmte Felsformation der «Three Sisters». Zurück in Sydney geniessen Sie das Abendessen im Drehrestaurant des Sydney Tower mit toller Aussicht auf das abendliche Lichtermeer.

14 . Tag Sydney - Cairns Nach einem gemütlichen Morgen werden Sie für Ihren Weiterflug zum Flughafen Sydney gebracht. In Cairns steht der Tag zur freien Verfügung.

15 . Tag Great Barrier Reef Sie verbringen den ganzen Tag am äusseren Great Barrier Reef, dem grössten Korallenriff der Welt. Hier können Sie die bunte Unterwasserwelt mit Fischen und Korallen hautnah beim Schnorcheln erleben, was auch für Anfänger ein einzigartiges Erlebnis ist. Wer die Unterwasserwelt lieber trockenen Fusses bestaunen möchten, kann eine Fahrt mit dem Glasbodenboot unternehmen. Das Mittagessen ist eingeschlossen.

16 . Tag Cairns Geniessen Sie einen freien Tag in Cairns und Umgebung. Optional können Sie einen Tagesausflug nach Kuranda unternehmen und mehr über die hier ansässigen Aborigines lernen sowie Kängurus aus nächster Nähe betrachten. Alternativ bietet sich ein Ausflug zum Cape Tribulation an, wo das Riff auf tropischen Regenwald trifft. Am Abend geniessen Sie ein Abschiedsessen im «Ochre» Restaurant.

17 . Tag Cairns Der heutige Tag steht bis zu Ihrer Weiterreise zur freien Verfügung. Sie werden für Ihren Rück- oder Weiterflug zum Flughafen Cairns gebracht.