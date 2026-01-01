Willkommen in der neuen SWISS Senses Welt

Schon beim Einsteigen empfängt der neue Airbus A350 seine Gäste mit einem durchdachten, eleganten Designkonzept. Natürliche Materialien, warme Farben und eine beruhigende Lichtstimmung schaffen eine Atmosphäre, die alle Sinne anspricht.

Mehr Privatsphäre und Raum – in jeder Klasse

Die neue Kabinengestaltung bietet durchdachte Rückzugsorte: In SWISS Business geniessen Reisende, durch hohe Seitenwände und direktem Zugang zum Gang, noch mehr Privatsphäre. Auch in der SWISS Premium Economy und SWISS Economy punktet das Raumkonzept mit ergonomisch gestalteten Sitzen und grosszügigem Stauraum.

Licht, das mitdenkt

Das innovative Beleuchtungskonzept passt sich automatisch dem Tagesrhythmus und der jeweiligen Flugphase an. Das fördert einen natürlichen Biorhythmus und hilft, den unbeliebten Jetlag zu minimieren. Eine entspannte Reise beginnt schon mit dem richtigen Licht.

Komfort, Technik und Schweizer Präzision

Mit individuell einstellbarer Sitztemperatur in Business Class, modernster Bordunterhaltung in allen Klassen und beeindruckendem Flugkomfort setzt der Airbus A350 neue Massstäbe. Hinter jedem Detail steckt Schweizer Präzision – für ein Reiseerlebnis auf höchstem Niveau.