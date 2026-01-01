Willkommen an Bord des neuen SWISS Airbus A350 – Reisen auf einem neuen Niveau
An Bord von SWISS und dem neuen Airbus A350
Willkommen in der neuen SWISS Senses Welt
Schon beim Einsteigen empfängt der neue Airbus A350 seine Gäste mit einem durchdachten, eleganten Designkonzept. Natürliche Materialien, warme Farben und eine beruhigende Lichtstimmung schaffen eine Atmosphäre, die alle Sinne anspricht.
Mehr Privatsphäre und Raum – in jeder Klasse
Die neue Kabinengestaltung bietet durchdachte Rückzugsorte: In SWISS Business geniessen Reisende, durch hohe Seitenwände und direktem Zugang zum Gang, noch mehr Privatsphäre. Auch in der SWISS Premium Economy und SWISS Economy punktet das Raumkonzept mit ergonomisch gestalteten Sitzen und grosszügigem Stauraum.
Licht, das mitdenkt
Das innovative Beleuchtungskonzept passt sich automatisch dem Tagesrhythmus und der jeweiligen Flugphase an. Das fördert einen natürlichen Biorhythmus und hilft, den unbeliebten Jetlag zu minimieren. Eine entspannte Reise beginnt schon mit dem richtigen Licht.
Komfort, Technik und Schweizer Präzision
Mit individuell einstellbarer Sitztemperatur in Business Class, modernster Bordunterhaltung in allen Klassen und beeindruckendem Flugkomfort setzt der Airbus A350 neue Massstäbe. Hinter jedem Detail steckt Schweizer Präzision – für ein Reiseerlebnis auf höchstem Niveau.
Entspannt unterwegs – mit SWISS
Einzigartige Landschaften, faszinierende Kulturen und pulsierende Metropolen: Rundreisen in Nordamerika, Japan oder Südkorea eröffnen unvergessliche Perspektiven. Ideal dazu passend: die komfortablen Langstreckenflüge von Swiss International Air Lines. Mit SWISS beginnt die Reise bereits an Bord. Direktflüge ab Zürich und ein hochwertiges Kabinenerlebnis mit mehr Privatsphäre, individueller Beleuchtung und hohem Komfort sorgen für einen entspannten Start in Ihr Reiseabenteuer. Ob weite Natur, moderne Städte oder jahrtausendealte Traditionen – entdecken Sie die Welt auf sorgfältig ausgewählten Rundreisen und reisen Sie stilvoll ans Ziel mit SWISS.
Florida Sunshine
ab CHF 1055.– / pro Person
ab/bis Miami
Highlights: Miami, Key West, Everglades Nationalpark, Walt Disney-Parks oder Universal-Studios, Kennedy Space Center
8 Tage / 7 Nächte
Bezaubernder Osten
ab CHF 2645.– / pro Person
ab Boston bis New York
Highlights: Die wichtigsten Städte im Osten von Kanada und der USA kombiniert, Kultur- und Geschichte in zahlreichen...
19 Tage / 18 Nächte
Der Goldene Westen
ab CHF 2610.– / pro Person
ab/bis Los Angeles
Highlights: Los Angeles & San Francisco, Grand Canyon & Bryce Canyon, Eindrückliches Monument Valley, Naturwunder...
15 Tage / 14 Nächte
Florida für Geniesser
ab CHF 1590.– / pro Person
ab/bis Miami
Highlights: Florida ausgiebig entdecken, Charmante Orte mit entspanntem Lebensgefühl, Traumstrände, Kombination aus...
17 Tage / 16 Nächte
Geführte Bahnreise – USA Transkontinental
ab CHF 10660.– / pro Person
ab New York bis San Francisco
Highlights: Deutsch geführte Rundreise, Erleben Sie einige der Höhepunkte der USA
13 Tage / 12 Nächte
Highlights der Ostküste
ab CHF 2040.– / pro Person
ab/bis New York City
Highlights: New York - Die Stadt die niemals schläft, Charmantes Boston und Neuengland, Québec City, Montréal, Ottawa...
11 Tage / 10 Nächte
Impressionen des Westens
ab CHF 1660.– / pro Person
ab/bis San Francisco
Highlights: Die Höhepunkte des Westens in kompakter Form, Spektakuläre Nationalparks, Die faszinierenden Metropolen...
15 Tage / 14 Nächte
Individuelle Bahnreise – Städtekombination Ostküste
Preis auf Anfrage
ab Washington D.C. bis Boston
Highlights: Bequeme Reise von Stadt zu Stadt ohne Stress und Zeitverlust, Kurze Reisestrecken zwischen den Städten,...
11 Tage / 10 Nächte
Great Lakes of Canada & the US 16 Tage
ab CHF 2350.– / pro Person
ab Toronto bis Chicago
Highlights: Malerische Landschaften, Interessante Grossstädte mit unterschiedlichem Charakter, Viel Zeit für...
16 Tage / 15 Nächte
Ostkanada Classic 15 Tage
ab CHF 1930.– / pro Person
ab/bis Toronto
Highlights: Vielseitige Städte, Traumhafte National- und Naturparks, Dichte Wälder & Seen, Kulturelle Vielfalt
15 Tage / 14 Nächte
Ostkanada Highlights 12 Tage
ab CHF 2780.– / pro Person
ab/bis Toronto
Highlights: Die facettenreichen Grossstädte Toronto und Montréal, Savoire-vivre in Québec City, Idyllische 1000...
12 Tage / 11 Nächte
Gruppenreise «Best of Japan»
ab CHF 2660.– / pro Person
ab Tokio bis Kyoto
Highlights: Unterschiedliche Gesichter Tokios, Eindrückliche Aussicht vom Sky Tree, Mystisches Kamakura, Übernachtung...
10 Tage / 9 Nächte
Gruppenreise «Im Reich der Sonnengöttin»
ab CHF 7750.– / pro Person
ab Kyoto bis Tokio
Highlights: Kyotos Unesco Weltkulturerbe, Nara, Wiege der japanischen Kultur, Tempelübernachtung in Koyasan,...
17 Tage / 16 Nächte
Das Land der aufgehenden Sonne
ab CHF 3990.– / pro Person
ab/bis Tokio
Highlights: Historisches Viertel Tokios, Kulinarische Tour durch Ginza, Malerischer Fuji Hakone NP, Kulturelle...
12 Tage / 11 Nächte
Höhepunkte Japans
ab CHF 14380.– / pro Person
ab Tokyo Airport bis Osaka Airport
Highlights: Tokio mit dem ÖV erkunden, Atemberaubende Aussicht vom «Sky Tree», Facettenreiche Viertel Tokios...
14 Tage / 13 Nächte
Japan auf neuen Wegen
ab CHF 16580.– / pro Person
ab Tokio Airport bis Osaka Airport
Highlights: Tokio mit dem ÖV erkunden, Beeindruckendes Nezu Kunstmuseum, Facettenreiche Viertel Tokios kennenlernen,...
16 Tage / 15 Nächte
Japan Kompakt
ab CHF 2570.– / pro Person
ab Tokio bis Kyoto
Highlights: Pulsierende Metropole Tokio, Facettenreiche Viertel entdecken, Legendärer Tsukiji Fischmarkt, Erlebnis...
7 Tage / 6 Nächte
Kontrastreiches Japan
ab CHF 4190.– / pro Person
ab Tokio bis Kyoto
Highlights: Einführung in Japan durch Reiseleitung, Faszinierende Stadt Tokio im ÖV erkunden, Traumhafte Natur des...
15 Tage / 14 Nächte
Mt. Fuji Trekking (Gruppe, Hauptsaison)
ab CHF 470.– / pro Person
ab/bis Tokio
Highlights: Aufstieg auf der «Subashiri Route», Traumhafte Aussichten unterwegs, Erfahrene Trekking Reiseleitung,...
2 Tage / 1 Nächte
Mt. Fuji Trekking (Gruppe, Nebensaison)
ab CHF 480.– / pro Person
ab/bis Tokio
Highlights: Aufstieg auf der «Subashiri Route», Traumhafte Aussichten unterwegs, Erfahrene Trekking Reiseleitung,...
2 Tage / 1 Nächte
Spirituelles Erlebnis «Temple stay»
ab CHF 350.– / pro Person
ab/bis Busan
Highlights: Spiritueller Beomeosa Tempel, Wunderschöne, erhöhte Lage, Ein Moment der Stille & Einkehr, Teilnahme an...
2 Tage / 1 Nächte
Vielfältiges Japan
ab CHF 5380.– / pro Person
ab Tokio bis Kyoto
Highlights: Tokio mit Reiseleitung erkunden, Ursprüngliche Viertel kennenlernen, Imposante Krähenburg Matsumotos,...
14 Tage / 13 Nächte
Weltkulturerbe Koyasan
ab CHF 980.– / pro Person
ab Kyoto bis Osaka
Highlights: Malerische Zugfahrt nach Koyasan, Ruhige und spirituelle Atmosphäre, Authentische Tempelunterkunft,...
3 Tage / 2 Nächte
Gruppenreise «Land der Morgenstille»
ab CHF 2720.– / pro Person
ab Seoul bis
Highlights: Kontrastreiches Seoul, Panoramablick vom N Seoul Tower, Unesco Weltnaturerbe Jeju Insel, Wunderschöner...
10 Tage / 9 Nächte
Mietwagen Rundreise «Glanzlichter Südkoreas»
ab CHF 1590.– / pro Person
ab Seoul bis Busan
Highlights: Malerische Landschaften an der Ostküste, Seoraksan NP mit seiner herrlichen Natur, Charmante Stadt...
7 Tage / 6 Nächte
Mietwagen Rundreise «Jeju Island»
ab CHF 620.– / pro Person
ab/bis Jeju
Highlights: Malerische Westküste der Insel, Spektakuläre Wasserfälle, Wildromantischer Hallasan NP, Vulkankrater...
3 Tage / 2 Nächte
Südkorea aktiv erleben
ab CHF 3990.– / pro Person
ab/bis Seoul
Highlights: Spannender Taekwondo Kurs, Aussicht vom Lotte World Tower, Malerisches Danyang, Traumhaft gelegener...
10 Tage / 9 Nächte
Südkoreas unbekannter Westen
ab CHF 2690.– / pro Person
ab Seoul Hotel bis Busan Hotel
Highlights: Faszinierende Festung Gongjus, Taekwondo Trainingscenter in Muju, Traditionelles Hanok-Dorf in Jeonju,...
7 Tage / 6 Nächte
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Knecht-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Pioniere der Reiseindustrie
- Reisebüros der Knecht Gruppe
- Kurzfristig reisen: Herbst und Winter 2026
- Reisewelten
- Wir suchen dich
- Einzigartige Unterkünfte
- Die spektakulärsten Pools der Welt
- Top 5 Reiseziele vom Spezialisten
- Geschäftsreisen vom Spezialisten
- Wasserfälle weltweit
- Nordamerika-Bahnreisen vom Spezialisten
- Beeindruckende Tierwelt