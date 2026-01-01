7 Hawksbill Garden Pool Villen (79 m2) mit seperater Dusche, Badewanne und WC, Haarfön, Espresso Maschine, Minibar, TV, Klimaanlage sowie Terrasse (kein privater Pool). 36 Hawksbill Pool Villen (141 m2) mit einem Schlafzimmer und einem abgetrennten Wohnbereich, Klimaanlage, Badezimmer mit Innen- und Aussendusche, freistehende Badewanne, TV, Espresso Maschine, gratis WiFi, Minibar, grosser Aussenbereich mit Deck und privatem Pool. 3 Grand Hawksbill Pool Villen (194 m2) bieten zusätzlich ein kleines Büro (kann auch als zusätzliches Schlafzimmer benutzt werden).

2 Blacktip Pool Villen (393 m2) mit 2 Schlafzimmern, 8 Kingfish Pool Villen (472 m2) mit 2 Schlafzimmern und 1 Eagle Ray Pool Villa (751 m2) mit 5 Schlafzimmern. Alle Villen sind umgeben von einer wunderschönen Natur, mit direktem Strandzugang.