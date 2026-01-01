Die Perlen Arabiens und Persiens ab Muscat
Die Perlen Arabiens und Persiens ab Muscat
Preis auf Anfrage
ab Muscat bis Teheran
Highlights:
- Der nördliche Teil des Oman
- Die südliche Provinz Salalah
- Die altpersische Residenzstadt Persepolis
- Die Blumen- und Rosenstadt Shiraz
- Isfahan ist die Hälfte der Welt
20 Tage / 19 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Muscat
Transfer zum Hotel. Übernachtung in Muscat.
2. Tag Muscat (F)
Am Vormittag Stadtrundfahrt Muscat. Übernachtung in Muscat.
3. Tag Nakhl / Rustaq / Muscat (F, M)
Fahrt nach Nahkl, Rustaq und Al Hazm. Übernachtung in Muscat.
4. Tag Ras Al Jinz (F, M)
Der Küste entlang Fahrt über Sur bis nach Ras Al Jinz. Übernachtung in Ras Al Jinz.
5. Tag Wadi Bani Khalid / Wahiba Sands / Nizwa (F, M)
Über das Wadi Bani Awf fahren Sie weiter in die Wüste Wahiba Sands. Weiterfahrt nach Nizwa. Übernachtung in Nizwa.
6. Tag Nizwa / Salalah (F)
Besichtigung der alten Hauptstadt Nizwa sowie Jabreen. Fahrt nach Muscat und Flug nach Salalah. Übernachtung in Salalah.
7. Tag Salalah (F)
Fahrt durch das Qara Gebirge und weiter über Mirbat und Taqa nach Salalah. Übernachtung in Salalah.
8. Tag Salalah (F)
Fahrt durch die herrliche Landschaft in Richtung Westen. Nachmittag zur freien Verfügung. Übernachtung in Salalah.
9. Tag Teheran (F, A)
Flug via Muscat nach Teheran und Transfer ins Hotel. Übernachtung in Teheran.
10. Tag Teheran / Shiraz (F, A)
Tagsüber Besichtigung der iranischen Hauptstadt und abends Flug nach Shiraz. Übernachtung in Shiraz.
11. Tag Shiraz / Persepolis (F, A)
Besichtigung Persepolis, Naghsche-é-Rostam u. Grab von Kyros. Übernachtung in Shiraz.
12. Tag Shiraz (F, A)
Ganzer Tag Besichtigung Shiraz. Übernachtung in Shiraz.
13. Tag Shiraz / Kerman (F, A)
Fahrt nach Kerman. Übernachtung in Kerman.
14. Tag Kerman / Mahan / Rayen (F, A)
Fahrt nach Rayen und Besichtigung der dortigen Palmoase. Übernachtung in Kerman.
15. Tag Kerman / Yazd (F, A)
Besuch des Ganj-Ali-Khan Komplex und Fahrt nach Yazd. Übernachtung in Yazd.
16. Tag Yazd / Isfahan (F, A)
Stadtbesichtigung von Yazd und Fahrt über Nain nach Isfahan. Übernachtung in Isfahan.
17. Tag Isfahan (F, A)
Ganzer Tag Besichtigung Isfahan. Übernachtung in Isfahan.
18. Tag Isfahan (F, A)
Weitere Besichtigungen Isfahan. Übernachtung in Isfahan.
19. Tag Isfahan / Natanz / Kashan / Teheran (F, A)
Fahrt nach Teheran über Natanz und Kashan. Übernachtung in Teheran.
20. Tag Teheran (F)
Gemäss Ihren Wünschen Verlängerung Iran, Arabien oder Rückreise in die Schweiz.
Im Preis inbegriffen:
- 7 Übernachtungen mit Frühstück
- Mittagessen Tag 3-5
- Transfers
- Inlandflüge Muscat-Salalah-Muscat mit Oman Air
- Eintrittsgebühren
- Schildkrötenbeobachtung Ras Al Jinz
- Mineralwasser und Softdrinks während der Rundreise
- An- und Abreisetransfers
- Betreuung bei Ankunft u. Abreise
- Klimatisiertes Fahrzeug mit Fahrer an Tag 10-19
- 11 Hotelübernachtungen inkl. Halbpension
- lokaler Englisch oder Deutsch sprechender Guide an Tag 10-19
- Eintrittsgelder
- Inlandflug Teheran-Shiraz
- In den Sommermonaten und während Ramadan nicht empfohlen.
Preise
20 Tage / 19 Nächte Preis auf Anfrage