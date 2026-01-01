Die Perlen Arabiens und Persiens ab Muscat

1 . Tag Muscat Transfer zum Hotel. Übernachtung in Muscat.

2 . Tag Muscat (F) Am Vormittag Stadtrundfahrt Muscat. Übernachtung in Muscat.

3 . Tag Nakhl / Rustaq / Muscat (F, M) Fahrt nach Nahkl, Rustaq und Al Hazm. Übernachtung in Muscat.

4 . Tag Ras Al Jinz (F, M) Der Küste entlang Fahrt über Sur bis nach Ras Al Jinz. Übernachtung in Ras Al Jinz.

5 . Tag Wadi Bani Khalid / Wahiba Sands / Nizwa (F, M) Über das Wadi Bani Awf fahren Sie weiter in die Wüste Wahiba Sands. Weiterfahrt nach Nizwa. Übernachtung in Nizwa.

6 . Tag Nizwa / Salalah (F) Besichtigung der alten Hauptstadt Nizwa sowie Jabreen. Fahrt nach Muscat und Flug nach Salalah. Übernachtung in Salalah.

7 . Tag Salalah (F) Fahrt durch das Qara Gebirge und weiter über Mirbat und Taqa nach Salalah. Übernachtung in Salalah.

8 . Tag Salalah (F) Fahrt durch die herrliche Landschaft in Richtung Westen. Nachmittag zur freien Verfügung. Übernachtung in Salalah.

9 . Tag Teheran (F, A) Flug via Muscat nach Teheran und Transfer ins Hotel. Übernachtung in Teheran.

10 . Tag Teheran / Shiraz (F, A) Tagsüber Besichtigung der iranischen Hauptstadt und abends Flug nach Shiraz. Übernachtung in Shiraz.

11 . Tag Shiraz / Persepolis (F, A) Besichtigung Persepolis, Naghsche-é-Rostam u. Grab von Kyros. Übernachtung in Shiraz.

12 . Tag Shiraz (F, A) Ganzer Tag Besichtigung Shiraz. Übernachtung in Shiraz.

13 . Tag Shiraz / Kerman (F, A) Fahrt nach Kerman. Übernachtung in Kerman.

14 . Tag Kerman / Mahan / Rayen (F, A) Fahrt nach Rayen und Besichtigung der dortigen Palmoase. Übernachtung in Kerman.

15 . Tag Kerman / Yazd (F, A) Besuch des Ganj-Ali-Khan Komplex und Fahrt nach Yazd. Übernachtung in Yazd.

16 . Tag Yazd / Isfahan (F, A) Stadtbesichtigung von Yazd und Fahrt über Nain nach Isfahan. Übernachtung in Isfahan.

17 . Tag Isfahan (F, A) Ganzer Tag Besichtigung Isfahan. Übernachtung in Isfahan.

18 . Tag Isfahan (F, A) Weitere Besichtigungen Isfahan. Übernachtung in Isfahan.

19 . Tag Isfahan / Natanz / Kashan / Teheran (F, A) Fahrt nach Teheran über Natanz und Kashan. Übernachtung in Teheran.

20 . Tag Teheran (F) Gemäss Ihren Wünschen Verlängerung Iran, Arabien oder Rückreise in die Schweiz.