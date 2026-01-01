Biken im Oman ab Muscat

1 . Tag Muscat Ankunft in Muscat. Transfer zum Hotel. Übernachtung in Muscat.

2 . Tag Muscat (F, M, A) Vormittags steht die Besichtigung der Hauptstadt Muscat an. Nachmittags geht es auf die erste kurze Velotour entlang der Küste. Übernachtung in Muscat.

3 . Tag Hajar Gebirge (F, M, A) Die Geländewagen bringen Sie bis zum Awabi Fort, von wo aus Sie zum Wadi Bani Awf radeln. Weiter geht es durch imposante Schluchten bis zum Zeltplatz mitten in den Bergen. Übernachtung im Zelt.

4 . Tag Mussanah (F, M, A) Durch den Talkessel des Wadi Sathan, erreichen Sie das untere Ende des Tals. Transfer mit den Begleitfahrzeugen an die Küste. Übernachtung in Mussanah.

5 . Tag Jebel Misht (F, M, A) Die Fahrzeuge bringen die Gruppe bis nach Murri von wo die Tour durch das langgezogene Wadi beginnt. Am Fuss des Jebel Misht wird das Nachtcamp aufgeschlagen. Übernachtung im Zelt.

6 . Tag Jabreen (F, M, A) Heute steht der längste Aufstieg der Tour, hinauf in den Talkessel von Sint, an. Im Wadi Al Ala radeln Sie durch die schönen Palmengärten. Anschliessend Fahrt nach Jabreen. Übernachtung in Jabreen.

7 . Tag Misfat al Abriyeen (F, M, A) Besichtigung der Festung Jabreens. Mit dem Bike geht's weiter, vorbei an der imposanten Festung Bahlas und weiter nach Al Hamra. Übernachtung in Misfat.

8 . Tag Nizwa (F, M, A) Fahrt nach Al Hamra und Bait al Safa. Anschliessend Weiterfahrt über Tanuf bis nach Nizwa. Übernachtung in Nizwa.

9 . Tag Wahiba Sands (F, M, A) Besichtigung der ehemaligen Hauptstadt Nizwa. Weiterfahrt bis an den Rand der Wahiba Sands Wüste. Von hier aus fahren Sie mit dem Bike bis ins Wüstencamp oder lassen sich fahren. Übernachtung in den Wahiba Sands.

10 . Tag Muscat (F, M) Sonnenaufgangswanderung in der Wüste. Fahrt zurück nach Muscat. Verlängerung in Muscat, Anschlussprogramm nach Wahl oder Flug zurück in die Schweiz.