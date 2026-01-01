Biken im Oman ab Muscat
Biken im Oman ab Muscat
Preis auf Anfrage
ab/bis Muscat
Highlights:
- Velotour entlang der Küste
- Radeln Sie durch das Wadi Bani Awf
- Imposantes Hajar-Gebirge
- Die Weiten der Wahiba Sands Wüste
- Sonnenaufgangswanderung in der Wüste
10 Tage / 9 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Muscat
Ankunft in Muscat. Transfer zum Hotel. Übernachtung in Muscat.
2. Tag Muscat (F, M, A)
Vormittags steht die Besichtigung der Hauptstadt Muscat an. Nachmittags geht es auf die erste kurze Velotour entlang der Küste. Übernachtung in Muscat.
3. Tag Hajar Gebirge (F, M, A)
Die Geländewagen bringen Sie bis zum Awabi Fort, von wo aus Sie zum Wadi Bani Awf radeln. Weiter geht es durch imposante Schluchten bis zum Zeltplatz mitten in den Bergen. Übernachtung im Zelt.
4. Tag Mussanah (F, M, A)
Durch den Talkessel des Wadi Sathan, erreichen Sie das untere Ende des Tals. Transfer mit den Begleitfahrzeugen an die Küste. Übernachtung in Mussanah.
5. Tag Jebel Misht (F, M, A)
Die Fahrzeuge bringen die Gruppe bis nach Murri von wo die Tour durch das langgezogene Wadi beginnt. Am Fuss des Jebel Misht wird das Nachtcamp aufgeschlagen. Übernachtung im Zelt.
6. Tag Jabreen (F, M, A)
Heute steht der längste Aufstieg der Tour, hinauf in den Talkessel von Sint, an. Im Wadi Al Ala radeln Sie durch die schönen Palmengärten. Anschliessend Fahrt nach Jabreen. Übernachtung in Jabreen.
7. Tag Misfat al Abriyeen (F, M, A)
Besichtigung der Festung Jabreens. Mit dem Bike geht's weiter, vorbei an der imposanten Festung Bahlas und weiter nach Al Hamra. Übernachtung in Misfat.
8. Tag Nizwa (F, M, A)
Fahrt nach Al Hamra und Bait al Safa. Anschliessend Weiterfahrt über Tanuf bis nach Nizwa. Übernachtung in Nizwa.
9. Tag Wahiba Sands (F, M, A)
Besichtigung der ehemaligen Hauptstadt Nizwa. Weiterfahrt bis an den Rand der Wahiba Sands Wüste. Von hier aus fahren Sie mit dem Bike bis ins Wüstencamp oder lassen sich fahren. Übernachtung in den Wahiba Sands.
10. Tag Muscat (F, M)
Sonnenaufgangswanderung in der Wüste. Fahrt zurück nach Muscat. Verlängerung in Muscat, Anschlussprogramm nach Wahl oder Flug zurück in die Schweiz.
Im Preis inbegriffen:
- 4x4 Fahrzeug mit Englisch sprechendem Fahrer
- Begleitfahrzeug/anhänger für Bikes
- 7 Übernachtungen in Hotels/Guesthouses/Camp
- 2 Übernachtungen im Iglu-Zelt
- Inkl. Frühstück
- Mittagessen an Tag 2-10
- Abendessen an Tag 2-9
- Transfers
- Eintrittsgebühren
- Mineralwasser auf Rundreise
- Wir empfehlen den eigenen Schlafsack & Schlafmatte mitzunehmen.
- In den Sommermonaten und während Ramadan nicht empfohlen.
Preise
10 Tage / 9 Nächte Preis auf Anfrage