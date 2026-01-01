Bai Tu Long Bucht Kreuzfahrt mit «Violet» ab Hanoi

Im Osten der berühmten Halong Bucht erstreckt sich die Bai Tu Long Bucht, ein verstecktes Juwel, das mit seiner unberührten Schönheit und ruhigen Atmosphäre begeistert. Während die Halong Bucht für ihre dichte Ansammlung von Kalksteininseln bekannt ist, präsentiert sich die Bai Tu Long Bucht mit weitläufigeren Landschaften, in denen imposante Felsformationen wie einzelne Riesen aus dem Wasser ragen. Im Vergleich ist die Bai Tu Long Bucht weniger touristisch erschlossen, was sie zu einem idealen Ziel für Reisende macht, die Ruhe und Authentizität suchen.

Die Bucht ist ebenso Teil des Unesco Welterbes und beherbergt zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie eine Höhle mit beeindruckenden Stalaktiten und Stalagmiten, schwimmende Fischerdörfer und malerische Buchten. Hier können Sie inmitten einer atemberaubenden Naturkulisse entspannen, kajaken, schwimmen oder einfach die traumhaften Aussichten geniessen.