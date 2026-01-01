Bai Tu Long Bucht Kreuzfahrt mit «Violet» ab Hanoi
Bai Tu Long Bucht Kreuzfahrt mit «Violet» ab Hanoi
ab CHF 925.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights:
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3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Hanoi - Tuan Chau Marina - Bai Tu Long Bay (M, A)
Sie werden in Ihrem Hotel abgeholt und erreichen nach cirka 2 ½-stündiger Fahrt die Tuan Chau Marina. Während Sie die Annehmlichkeiten des Schiffes entdecken, legt die Dschunke ab und gleitet hinaus in die Welt der Bai Tu Long Bucht. Nach einem Mittagessen an Bord, bleibt Zeit sich in Ihrer Kabine einzurichten und das Sonnendeck oder Ihren privaten Balkon zu geniessen. Später wartet die erste Erkundungstour: Mit dem Kajak können Sie die steilen Klippen und geheimnisvollen Felsformationen entdecken. Gegen Abend fährt die «Violet» weiter zu einem abgeschiedenen Ankerplatz. Ein mehrgängiges Abendessen rundet den Tag genussvoll ab.
2. Tag Bai Tu Long Bay (F, M, A)
Ein lokaler Gastgeber gewährt Einblicke in den Alltag und die Traditionen dieser einfallsreichen Gemeinschaft.
Frühaufsteher beginnen den Tag mit einer Tai Chi Session auf dem Deck, bevor das Frühstück im Restaurant serviert wird. Anschliessend setzen Sie Ihre Erkundungen fort und besuchen eine Höhle mit eindrücklichen Stalaktiten und Stalagmiten, deren Formen wie Kunstwerke aus einer anderen Zeit wirken. Später hält die «Violet» bei einem schwimmenden Fischerdorf mitten in Bai Tu Long. Hier leben und arbeiten die Einheimischen auf schwimmenden Fisch- und Perlfarmen.
Ein lokaler Gastgeber gewährt Einblicke in den Alltag und die Traditionen dieser einfallsreichen Gemeinschaft.
Zurück an Bord wird ein Mittagessen serviert, und am Nachmittag erwarten Sie unterhaltsame Workshops. Wer es lieber entspannt, gönnt sich eine Spa Behandlung, bevor Ihr Schiff an einem abgeschiedenen Strand anlegt. Der Tag klingt bei einem letzten Dinner an Bord aus, während die Abendstimmung langsam über die Bucht zieht.
3. Tag Bai Tu Long Bay - Hanoi (F)
Geniessen Sie die letzten Stunden an Bord, während die «Violet» langsam zurück zur Marina gleitet. Anschliessend Rückfahrt nach Hanoi und Transfer in Ihr Hotel.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einer Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer Imperial Suite
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Stadthotel Hanoi
- Privattransfers Hanoi - Tuan Chau Marina - Hanoi ohne Reiseleitung
- Englisch sprechende Crew
- Sämtliche Landausflüge mit Englisch sprechender Reiseleitung
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder und Hafengebühren
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 925.– / pro Person