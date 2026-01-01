Griechische Lebensfreude und feine Sandstrände

Badeferien

Kreta erfreut sich aufgrund der zauberhaften Strände und einsamen Badebuchten großer Beliebtheit bei Sonnenanbetern und Wasserratten. Wie in der Karibik fühlen Sie sich bei Ihren Ferien auf Kreta zum Beispiel am Palmenstrand Vai im Osten des Eilands. Der helle Sandstrand ist von hohen griechischen Dattelpalmen gesäumt und zählt zu den top Tipps unter den Stränden Kretas. Eine Besonderheit ist auch der Strand von Elafonisi, der sich bei ruhigem Wetter und niedrigem Wellengang leicht rosa einfärbt.

Winzige Muschelteilchen sind für dieses Spektakel verantwortlich. Naturliebhaber haben bei den Sommerferien auf Kreta auch am Strand von Preveli ihren Platz gefunden. Er erstreckt sich zwischen dem Meer und einem Palmenhain, der von einem Bergbach durchzogen ist. In diesem sogenannten See von Preveli können Sie sogar baden: Er bietet im Vergleich zum warmen Meerwasser eine willkommene Abkühlung in den heissen Sommermonaten.

Reisetipps

Wer bei seinen Ferien auf Kreta kulturelle Erlebnisse sucht, der sollte auf keinen Fall den Palast von Knossos verpassen. Dieser riesige minoische Palast ist eine der bedeutendsten Ausgrabungsstätten des antiken Griechenlands und befindet sich im Norden Kretas. Auch die unbewohnte Nachbarinsel Kretas, Spinalonga, ist einen Besuch wert. Einst wurden hier die Leprakranken ausgesetzt, die sich eine eigene Gemeinschaft aufbauten.

Verfallene Häuser und eine unberührte Natur sind die Relikte dieser Geschichte. Nachdem Sie bereits den Palast von Knossos und weitere historische Stätten auf Kreta besichtigt haben, empfiehlt sich ein Abstecher in das Archäologische Museum, in dem die wichtigsten Funde nochmals ausgestellt und gut erklärt sind.

Einen gelungenen Urlaubstag können Sie zum Beispiel mit einem romantischen Spaziergang in Chanias Altstadt ausklingen lassen: Die Kathedrale Trimartyri und der venezianische Hafen sind einige der top Sehenswürdigkeiten auf Kreta.

Aktivitäten

Ferien auf Kreta gestalten sich so vielseitig wie die Insel selbst. Wer sich vor Ort ein eigenes Auto mietet, kann sich vor allem bei Familienferien auf Kreta auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Zahlreiche Wassersportarten, wie Segeln, Kitesurfen und Tauchen, werden auf Kreta in den verschiedenen Küstenorten angeboten. Noch bequemer können Sie die Unterwasserwelt allerdings im CretAquarium in Iraklio erkunden. Rund 2.000 Meeresbewohner aus dem Mittelmeer sind hier zuhause. Atemberaubend schön ist ausserdem die berühmte Lagune Balos in der Nähe von Kissamos, zwischen dem Kap Gramvousa und dem Kap Tigani.

Ein ganz besonderes Ausflugsziel auf Kreta ist die Samaria-Schlucht, die Wanderer aus der ganzen Welt anlockt. Die steilen Felshänge sind mit exotischen Pflanzen bewachsen und garantieren traumhafte Aussichten. Sie sollten für die Wanderung unbedingt festes Schuhwerk tragen, denn die schmalen Wege durch die 17km lange Schlucht sind teilweise anspruchsvoll.

Beste Reisezeit

Die beste Reisezeit für Kreta ist abhängig davon, wie Sie Ihren Urlaub auf der Insel gestalten möchten. Ein Badeurlaub an Kretas Stränden entlang der gesamten Küste bietet sich zwischen Juni und September an, wenn die Temperaturen auf 35°C steigen. Kulturreisen und Wandertouren sind besonders während der ruhigen Nebensaison im Frühjahr und Herbst angenehm, denn auch dann herrschen immer noch angenehm hohe Temperaturen und für die Hotels auf Kreta erhalten Sie besonders günstige Preise.