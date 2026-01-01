Kreta Ferien vom Spezialisten
Badeferien und Traumstrände auf Kreta (Crete)
Badeferien im Alexander Beach Hotel & Village Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: über 500m privater Sandstrand, hervorragendes Sport- und Animationsprogramm, luxuriöser Wellnesbereich,...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Caramel Grecotel Boutique Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkte Strandlage am 300m langen Sandstrand, Kinder- und Jugendanimation, breites Sport- und...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Elounda Bay Palace
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Wunderschöne Lage , 3 Restaurants, Umfassendes Sportangebot, Schöne Gartenanlage
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Elounda Beach Hotel & Villas
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Freiluft-Amphitheater, täglich wechselndes Aktivitätenprogramm für Junior-Gäste, Tauchzentrum,...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Grecotel Creta Palace
ab CHF 1519.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Direkter Strandzugang, Vielfältige Gastronomie, Luxuriöse Wellness-Oase, Familienfreundliche...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Hotel Kernos Beach
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: langer, weisser Sandstrand, ausgezeichneter Service, Küche mit vielen kretischen Spezialitäten,...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Hotel Lyttos Beach
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: deutsche Kinderbetreuung, Wasserpark, 21 Tennisplätze, breites Animationsangebot
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Ikaros Beach Luxury Resort & Spa
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: deutsche Kinderanimation, grosszügige Poollandschaft, hervorragender Service, privater Sandstrand
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Mitsis Rinela Beach Resort & Spa
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: flachabfallender Sandstrand, idyllische Anlage, separater Adults Only Strandbereich, kurzer Transfer
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Pilot Beach Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: erste Strandlage am flachabfallenden Sandstrand, breites Sportangebot, hervorragende Animation und...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im ROBINSON IERAPETRA
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: WellFit-Spa, Sportstainment, Shows & Acts, 2.800 qm grosser ROBY CLUB
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Sentido Unique Blue! Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Erwachsene unter sich, Traumhafte Strandlage, Viele Stammgäste, Besonderes Ambiente, Sentido Fitness...
8 Tage / 7 Nächte
Griechische Lebensfreude und feine Sandstrände
Badeferien
Kreta erfreut sich aufgrund der zauberhaften Strände und einsamen Badebuchten großer Beliebtheit bei Sonnenanbetern und Wasserratten. Wie in der Karibik fühlen Sie sich bei Ihren Ferien auf Kreta zum Beispiel am Palmenstrand Vai im Osten des Eilands. Der helle Sandstrand ist von hohen griechischen Dattelpalmen gesäumt und zählt zu den top Tipps unter den Stränden Kretas. Eine Besonderheit ist auch der Strand von Elafonisi, der sich bei ruhigem Wetter und niedrigem Wellengang leicht rosa einfärbt.
Winzige Muschelteilchen sind für dieses Spektakel verantwortlich. Naturliebhaber haben bei den Sommerferien auf Kreta auch am Strand von Preveli ihren Platz gefunden. Er erstreckt sich zwischen dem Meer und einem Palmenhain, der von einem Bergbach durchzogen ist. In diesem sogenannten See von Preveli können Sie sogar baden: Er bietet im Vergleich zum warmen Meerwasser eine willkommene Abkühlung in den heissen Sommermonaten.
Reisetipps
Wer bei seinen Ferien auf Kreta kulturelle Erlebnisse sucht, der sollte auf keinen Fall den Palast von Knossos verpassen. Dieser riesige minoische Palast ist eine der bedeutendsten Ausgrabungsstätten des antiken Griechenlands und befindet sich im Norden Kretas. Auch die unbewohnte Nachbarinsel Kretas, Spinalonga, ist einen Besuch wert. Einst wurden hier die Leprakranken ausgesetzt, die sich eine eigene Gemeinschaft aufbauten.
Verfallene Häuser und eine unberührte Natur sind die Relikte dieser Geschichte. Nachdem Sie bereits den Palast von Knossos und weitere historische Stätten auf Kreta besichtigt haben, empfiehlt sich ein Abstecher in das Archäologische Museum, in dem die wichtigsten Funde nochmals ausgestellt und gut erklärt sind.
Einen gelungenen Urlaubstag können Sie zum Beispiel mit einem romantischen Spaziergang in Chanias Altstadt ausklingen lassen: Die Kathedrale Trimartyri und der venezianische Hafen sind einige der top Sehenswürdigkeiten auf Kreta.
Aktivitäten
Ferien auf Kreta gestalten sich so vielseitig wie die Insel selbst. Wer sich vor Ort ein eigenes Auto mietet, kann sich vor allem bei Familienferien auf Kreta auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Zahlreiche Wassersportarten, wie Segeln, Kitesurfen und Tauchen, werden auf Kreta in den verschiedenen Küstenorten angeboten. Noch bequemer können Sie die Unterwasserwelt allerdings im CretAquarium in Iraklio erkunden. Rund 2.000 Meeresbewohner aus dem Mittelmeer sind hier zuhause. Atemberaubend schön ist ausserdem die berühmte Lagune Balos in der Nähe von Kissamos, zwischen dem Kap Gramvousa und dem Kap Tigani.
Ein ganz besonderes Ausflugsziel auf Kreta ist die Samaria-Schlucht, die Wanderer aus der ganzen Welt anlockt. Die steilen Felshänge sind mit exotischen Pflanzen bewachsen und garantieren traumhafte Aussichten. Sie sollten für die Wanderung unbedingt festes Schuhwerk tragen, denn die schmalen Wege durch die 17km lange Schlucht sind teilweise anspruchsvoll.
Beste Reisezeit
Die beste Reisezeit für Kreta ist abhängig davon, wie Sie Ihren Urlaub auf der Insel gestalten möchten. Ein Badeurlaub an Kretas Stränden entlang der gesamten Küste bietet sich zwischen Juni und September an, wenn die Temperaturen auf 35°C steigen. Kulturreisen und Wandertouren sind besonders während der ruhigen Nebensaison im Frühjahr und Herbst angenehm, denn auch dann herrschen immer noch angenehm hohe Temperaturen und für die Hotels auf Kreta erhalten Sie besonders günstige Preise.
Die Regionen Kretas im Überblick
Mit 260 Kilometern Länge ist Kreta die grösste griechische Insel – von einem Standort aus lässt sie sich nicht erfassen.
Chania im Westen
Die Altstadt von Chania gruppiert sich um einen venezianischen Hafen mit Leuchtturm; dahinter verwinkeln sich Gassen aus venezianischer und osmanischer Zeit. Der Westen bietet zudem die spektakulärsten Strände: Elafonisi mit seinem rosa schimmernden Sand und die Lagune von Balos.
Rethymno in der Mitte
Rethymno verbindet eine gut erhaltene Altstadt mit der Festung Fortezza und einem langen Sandstrand direkt vor der Stadt. Von hier führen Strassen ins Landesinnere zum Kloster Arkadi und in die Amari-Täler.
Heraklion und Knossos
Die Inselhauptstadt ist Verkehrsknoten und Kulturzentrum. Wenige Kilometer südlich liegt der Palast von Knossos, das Zentrum der minoischen Kultur – die Funde selbst stehen im Archäologischen Museum von Heraklion.
Der Osten um Agios Nikolaos
Der Osten ist trockener und ruhiger. Agios Nikolaos liegt an einem Binnensee, vorgelagert die Insel Spinalonga mit ihrer venezianischen Festung. Auf der Lasithi-Hochebene liegen Dörfer, in denen die Zeit langsamer läuft.
Samaria-Schlucht, Wandern und beste Reisezeit
Kreta ist nicht nur Badeinsel – im Süden steigen die Weissen Berge auf über 2400 Meter an.
Die Samaria-Schlucht
Die längste Schlucht Europas zieht sich über 16 Kilometer von der Omalos-Hochebene bis ans Libysche Meer. Die Wanderung dauert fünf bis sieben Stunden und endet in Agia Roumeli, von wo Boote zurückfahren. Geöffnet ist sie in der Regel von Mai bis Oktober; feste Schuhe und ausreichend Wasser sind Pflicht.
Klima und Saison
Von Mai bis Oktober ist es trocken und sonnig, im Juli und August erreichen die Temperaturen 30 bis 34 Grad. Für Wanderungen und Besichtigungen sind Mai, Juni, September und Oktober deutlich angenehmer. Das Meer bleibt bis in den Oktober hinein warm.
Anreise und Fortbewegung
Kreta hat zwei Flughäfen, Heraklion und Chania; die Flugzeit ab der Schweiz beträgt rund drei Stunden. Wegen der Grösse der Insel lohnt sich ein Mietwagen – die Fahrt von Chania nach Agios Nikolaos dauert gut drei Stunden.
Häufige Fragen zu Kreta
Von Mai bis Oktober ist es trocken und sonnig, im Juli und August werden 30 bis 34 Grad erreicht. Für Wanderungen und Besichtigungen sind Mai, Juni, September und Oktober angenehmer; das Meer bleibt bis Oktober warm.
Chania im Westen verbindet venezianische Altstadt mit den schönsten Stränden. Rethymno liegt zentral mit Stadtstrand. Heraklion ist Verkehrsknoten und Tor zu Knossos, der Osten um Agios Nikolaos ist ruhiger und trockener.
Die Wanderung führt über 16 Kilometer und dauert fünf bis sieben Stunden, überwiegend bergab auf steinigem Untergrund. Feste Schuhe und ausreichend Wasser sind Pflicht. Geöffnet ist die Schlucht in der Regel von Mai bis Oktober.
Für mehr als einen Badeaufenthalt ja. Die Insel ist 260 Kilometer lang; die Fahrt von Chania nach Agios Nikolaos dauert gut drei Stunden. Flughäfen gibt es in Heraklion und Chania.
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Kreta mit dem Mietwagen entdecken
Erkunden Sie die Insel auf eigene Faust
Unser Tipp für Kreta Reisen: Buchen Sie einen Mietwagen, um die Insel auf eigene Faust zu entdecken. Möchten Sie nebst den traumhaften Tagen am Strand auch Ausflüge machen? Ein Mietwagen kann tageweise oder für die ganze Aufenthaltsdauer gemietet werden. Sie lernen das Leben auf Kreta näher kennen und Sie kommen mit den herzlichen Bewohnern in Kontakt. Sie werden an romantischen Dörfern vorbeifahren, wilder Natur sehe und an spektakulär schönen Küsten haltmachen. Kreta bietet sehr vieles und wartet von Ihnen erkundet zu werden.
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