Zypern Badeferien vom Spezialisten
Kulturgeprägte Insel im Mittelmeer
Badeferien im Anassa Hotel
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Luxuriöses Resort, direkt am Strand, Thalassa-Spa, Junior Suiten mit Privatpool
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Atlantica Mare Village
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkte Strandlage, Miniclub & Minidisco, Wassersportangebote, 6 Restaurants
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Capo Bay Hotel
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Direkte Strandlage, Bars, Restaurants und Geschäfte in unmittelbarer Nähe, Sehr geräumige Zimmer,...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Constantinou Bros Asimina Suites Hotel
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Nähe zum Ortszentrum, wunderschöne Suiten , 5 Sterne Luxus, grosses Sportangebot
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Constantinou Bros Athena Beach Hotel
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkt am Strand, zum Flughafen: Pafos, ca. 15 km, zum Flughafen: Larnaka, ca. 140 km, Sandstrand
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Hotel Alion Beach
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkt an der "Kryo Nerou Bucht", aussergewöhnlicher Service, wunderschöne Gartenanlage, 4 Restaurants
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Hotel Elysium
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Verschiedene Poolbereiche, Indoor-Sportarten, Wellnessangebote, Direkt am Strand
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Hotel Sunrise Jade
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkte Strandlage, Adults Only, Spa & Wellness Bereich , Tauchschule im Hotel
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Napa Mermaid Hotel & Suites
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: moderne Zimmer , Nähe zu Ayia Napa, ca. 200 Meter bis zum Sandstrand
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Nissi Beach Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkte Lage am Nissi Beach, riesige parkähnliche Gartenanlage, moderne und helle Zimmer , sehr grosses...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im ROBINSON CYPRUS
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Liegen und Sonnenschirme ohne Gebühr, Direkt am Strand, ROBY CLUB für Kinder und Jugendliche, WellFit-Spa...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Sunrise Pearl Hotel & Spa
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Wellnesszentrum, Verschiedene Restaurants, Grosszügige Zimmer, Direkt am Strand
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im TUI BLUE Atlantica Sungarden Park
ab CHF 1243.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Spektakuläre Lage, Mehrere Pools, Vielfältiges All-Inclusive-Angebot, Abwechslungsreiches Freizeitprogramm
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im TUI BLUE Pioneer Beach
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Themenabende im À-la-carte-Restaurant, Gartenanlage mit Pool, Direkt am Sandstrand, Vielfältiges Sport-...
8 Tage / 7 Nächte
Geniesserwoche – Zypern für Golfer
Preis auf Anfrage
ab/bis Paphos
Highlights: ausgewählte Golf Clubs in bester Lage, faszinierendes Troodos-Gebirge, Besuch historischer Stätten,...
8 Tage / 7 Nächte
Mietwagenrundreise «Philoxenia»
Preis auf Anfrage
ab/bis Larnaca
Highlights: pittoreskes Dorf Lefkara, Entdeckung des Troodos-Gebirges, Akamas Antionalpark, Historisches Kalavasos
8 Tage / 7 Nächte
Zypern - Auf der Suche nach Traumstränden und kulturellen Sehenswürdigkeiten
Begeben Sie sich auf Spurensuche über die bewegte Vergangenheit
In Griechisch/römischen Ruinen, abwechslungsreichen Museen und historischen Stätten finden Sie mehr über die Geschichte dieser einzigartigen Insel.
Der Süden der Insel
Im Südteil von Zypern, der unter griechischem Einfluss steht, finden Sie das grösste und beliebteste Reiseziel der Insel: Ayia Napa. Der Nissi Beach und die Strände in Protaras sind einen Besuch wert. Der Süden der Insel eignet sich perfekt für Badeferien. Heisse Sommer, kristallklares Wasser, schöne Strände und ein lebendiges Nachtleben machen Ayia Napa zum perfekten Badeferien Ort. Aber auch für Entdecker hat der Süden einiges zu bieten, machen Sie sich auf eine Entdeckungsreise im Raum um Paphos und erkunden Sie viele Überreste von antiken Stätte.
Auch Aktive und Sportbegeisterte bietet die Region sehr viel, Akamas Peninsula, der am wenigsten bewohnte Teil der Insel, lädt für Wanderungen und Biketouren ein.
Wassersport
Zyperns Ostküste ist bekannt für ihre ideale Wind- und Wellenbedingungen. Ob Kitesurfen, Windsurfen oder Segeln, jeder Wassersportliebhaber wird das Gleiten über dem kristallklaren Meer geniessen. Taucher kommen dank schönen Unterwasserwelten mit Riffen, Schiffswracks und Höhlen auf ihre Kosten. Das Highlight ist die Zenobia, 1980 vor der Ostküste der Larnaka-Bucht gesunken, sie zählt zu den zehn besten betauchbaren Wracks der Welt.
Beste Reisezeit
Dank seinem milden Klima eignet sich Zypern als ganzjährige Reisedestination. Ab April bis Ende Oktober ist die beste Zeit für herrliche Badeferien, wobei das Thermometer in den Sommermonaten Juli & August auch mal über 40 Celsius anzeigen kann. Die Wintermonate eignen sich für Outdooraktivitäten aller Art.
Die Regionen Zyperns
Die drittgrösste Mittelmeerinsel bietet auf kurzen Distanzen sehr unterschiedliche Ferien.
Paphos im Westen
Rund um Paphos liegen die bedeutendsten Ausgrabungen der Insel: römische Villen mit Bodenmosaiken, die zum UNESCO-Welterbe zählen, und die Königsgräber. Unweit davon ragt der Aphrodite-Felsen aus dem Meer, an dem der Sage nach die Göttin dem Wasser entstieg.
Limassol und die Südküste
Limassol verbindet eine moderne Marina mit einer belebten Altstadt und ist Ausgangspunkt für die Weingüter der Umgebung. Östlich liegt die antike Stadt Amathus, westlich die Ausgrabungen von Kourion mit einem Theater über dem Meer.
Ayia Napa und Protaras
Im Südosten liegen die hellsten Sandstrände der Insel, allen voran die Nissi Beach. Protaras ist ruhiger und familienfreundlicher, Ayia Napa lebhafter.
Das Troodos-Gebirge
Im Landesinneren steigt das Troodos auf knapp 2000 Meter an. In den Bergdörfern stehen zehn byzantinische Scheunendachkirchen unter UNESCO-Schutz, deren Fresken teils aus dem 11. Jahrhundert stammen. Im Winter wird hier sogar Ski gefahren.
Beste Reisezeit und Anreise nach Zypern
Zypern hat die längste Badesaison des Mittelmeers.
Klima im Jahresverlauf
Von Mai bis Oktober ist es durchgehend sonnig; im Juli und August steigen die Temperaturen auf 33 bis 37 Grad. Das Meer bleibt bis in den November hinein badewarm. Der Winter ist mild und grün – gute Zeit für Wanderungen und Kultur.
Anreise
Die Flughäfen Larnaca und Paphos werden ab der Schweiz in rund dreieinhalb Stunden erreicht. Ein Mietwagen lohnt sich: Gefahren wird links, die Distanzen sind kurz, und die Bergdörfer im Troodos sind mit dem Bus kaum zu erreichen.
Häufige Fragen zu Zypern
Von Mai bis Oktober ist es durchgehend sonnig, im Juli und August werden 33 bis 37 Grad erreicht. Das Meer bleibt bis in den November badewarm – Zypern hat die längste Badesaison des Mittelmeers.
Paphos im Westen für Antike und Ruhe, Limassol für Marina und Weingüter, Ayia Napa und Protaras im Südosten für die hellsten Strände, das Troodos-Gebirge für Wandern und byzantinische Kirchen.
Für mehr als einen reinen Badeaufenthalt ja – vor allem die Bergdörfer im Troodos sind mit dem Bus kaum erreichbar. Gefahren wird links, die Distanzen sind kurz.
Paphos im Westen für Kultur und ruhigere Strände, Limassol für Stadtleben und Hotelauswahl, Ayia Napa und Protaras im Osten für die schönsten Sandstrände. Der Norden ist türkisch verwaltet und erfordert einen Grenzübertritt.
Gut. Die Strände im Osten fallen flach ab, viele Hotels sind auf Familien eingerichtet, und die kurzen Distanzen halten Ausflüge kindgerecht. Für Kleinkinder empfehlen sich Juni und September statt der Hitze im Hochsommer.
Die Mosaike von Kato Paphos und die Scheunendachkirchen im Troodos-Gebirge – beide Unesco-Welterbe – sowie die geteilte Hauptstadt Nikosia und die Weindörfer um Omodos.
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Die Blue Lagoon auf Zypern
Eine der schönsten Badebuchten auf Zypern
Die "Blue Lagoon" liegt zwischen den Ortschaften Polis und Paphos. Es ist eine Bucht wie aus dem Bilderbuch. Das Wasser ist kristallklar, glänzt in den schönsten Blautönen und der Sand ist fein und weiss. Das Spezielle an der Bucht ist; Sie ist nur per Boot oder mit einer Wanderung erreichbar. In einem Restaurant in Polis kann man sich jedoch, solange sie verfügbar sind, Quads mieten und die Off-Road-Strecke doch noch motorisiert zurücklegen. Ihr Auto oder Taxi darf nämlich nur bis nach Polis und nicht weiter fahren.
Die etwas erschwerte Anreise lohnt sich aber sehr und Sie werden diesen Ausflug mit Sicherheit lange nicht mehr vergessen. Im Sommer herrscht eine ausgelassene Stimmung und ein perfekter Strandtag ist vorprogrammiert. Wir wünschen Ihnen bereits im Voraus einen wunderschönen und entspannten Ausflug.
Badeferien in Ägypten
In Ägypten kommen nicht nur leidenschaftliche Taucher auf ihre Kosten, auch Badeferien Liebhaber schwärmen von der Destination.
Badeferien in Italien
Entdecken Sie das wunderschöne Italien mit erstklassigen Stränden und der weltbekannten Küche.
Badeferien auf Malta
In Malta wird Ihnen das grüne Hinterland gefallen, das klare Wasser und die geschichtsträchtige Hauptstadt Valletta.
Badeferien in Spanien
In Spanien begrüssen Sie lange Sandstrände, bezaubernde Inseln und niedliche Dörfchen.
Badeferien in der Türkei
Es erwarten Sie Kulinarische Köstlichkeiten, herrliche Landschaften sowie weiche Sandstrände.
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