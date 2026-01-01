Zypern - Auf der Suche nach Traumstränden und kulturellen Sehenswürdigkeiten

Begeben Sie sich auf Spurensuche über die bewegte Vergangenheit

In Griechisch/römischen Ruinen, abwechslungsreichen Museen und historischen Stätten finden Sie mehr über die Geschichte dieser einzigartigen Insel.

Der Süden der Insel

Im Südteil von Zypern, der unter griechischem Einfluss steht, finden Sie das grösste und beliebteste Reiseziel der Insel: Ayia Napa. Der Nissi Beach und die Strände in Protaras sind einen Besuch wert. Der Süden der Insel eignet sich perfekt für Badeferien. Heisse Sommer, kristallklares Wasser, schöne Strände und ein lebendiges Nachtleben machen Ayia Napa zum perfekten Badeferien Ort. Aber auch für Entdecker hat der Süden einiges zu bieten, machen Sie sich auf eine Entdeckungsreise im Raum um Paphos und erkunden Sie viele Überreste von antiken Stätte.

Auch Aktive und Sportbegeisterte bietet die Region sehr viel, Akamas Peninsula, der am wenigsten bewohnte Teil der Insel, lädt für Wanderungen und Biketouren ein.

Wassersport

Zyperns Ostküste ist bekannt für ihre ideale Wind- und Wellenbedingungen. Ob Kitesurfen, Windsurfen oder Segeln, jeder Wassersportliebhaber wird das Gleiten über dem kristallklaren Meer geniessen. Taucher kommen dank schönen Unterwasserwelten mit Riffen, Schiffswracks und Höhlen auf ihre Kosten. Das Highlight ist die Zenobia, 1980 vor der Ostküste der Larnaka-Bucht gesunken, sie zählt zu den zehn besten betauchbaren Wracks der Welt.

Beste Reisezeit

Dank seinem milden Klima eignet sich Zypern als ganzjährige Reisedestination. Ab April bis Ende Oktober ist die beste Zeit für herrliche Badeferien, wobei das Thermometer in den Sommermonaten Juli & August auch mal über 40 Celsius anzeigen kann. Die Wintermonate eignen sich für Outdooraktivitäten aller Art.