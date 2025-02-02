Australien & Neuseeland Abenteuer ab Auckland

1 . Tag Auckland Organisierte oder individuelle Anreise nach Auckland zur Westerdam. Check-In und Bezug der gebuchten Kabine oder Suite. Auckland ist multikulturell und kosmopolitisch, mit einer beträchtlichen polynesischen, asiatischen und Maori-Bevölkerung, die die Geschichte der Stadt bereichert und den Geschmack erweitert. International bekannte Küchenchefs und Modedesigner haben Stadtteile wie Ponsonby, Newmarket und Parnell zu erstklassigen Einkaufs- und Essenszielen gemacht. Um 17.00 Uhr heisst es «Leinen Los».

2 . Tag Tauranga Die geschwungene Küstenlinie der Bay of Plenty - auf Maori als Te Moana-a-Toi bekannt - ist die Heimat unglaublicher Surfmöglichkeiten, weisser Sandstrände und des einzigen aktiven Meeresvulkans Neuseelands. Tauranga ist mit 130.000 Einwohnern die grösste Stadt an der Bay of Plenty und die fünftgrösste Neuseelands. Die Stadt bietet Besuchern eine Reihe von Aktivitäten, die sich auf das Wasser konzentrieren, wie Segeln und Kajakfahren, aber auch trockenere Alternativen wie Einkaufen und das Beobachten von Menschen in einem Café im Historic Village. Tauranga ist auch ein hervorragender Ausgangspunkt für die Erkundung der nahe gelegenen Strände und Te Puke, der Kiwi-Hauptstadt der Welt, sowie einer Fülle von Maori-Kulturstätten. Das weltberühmte geothermische Wunderland Rotorua, das den Spitznamen Sulfur City trägt, ist seit der Ankunft der ersten Besucher in den späten 1800er Jahren ein wichtiger polynesischer Kurort. In der Sprache der Maori bedeutet roto "See" und rua "zwei", aber Rotorua besteht tatsächlich aus 18 Seen - und einem unglaublichen Redwood-Wald. Die beste Aussicht haben Sie, wenn Sie mit der Gondel auf den Skyline Rotorua fahren, einen Erholungskomplex auf dem Mount Ngongotaha. Andere Tagesausflüge, die Sie in Erwägung ziehen sollten, sind eine Bootsfahrt durch die unvergleichlichen Glühwürmchenhöhlen von Waitomo oder eine unvergessliche Tour durch das Hobbiton Movie Set in Matamata - ein Muss für alle Tolkien-Fans.

3 . Tag Napier Napier ist die Antwort der südlichen Hemisphäre auf Miami Beach - zumindest was die Art-déco-Architektur angeht - und bietet eine perfekte Mischung aus natürlicher und künstlicher Schönheit. Das historische Viertel, das grösstenteils in den 1930er Jahren errichtet wurde, nachdem ein schweres Erdbeben und anschliessende Brände die Stadt 1931 zerstört hatten, wurde 2007 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Als köstlicher Bonus gibt es auch eine blühende Gastronomie- und Weinszene. Umgeben von den sanft geschwungenen Weinbergen der Hawke's Bay Weinregion und gesäumt von unberührten Gewässern hat Napier eine Vielzahl kulinarischer Innovatoren angezogen, die die Stadt in den letzten zwei Jahrzehnten auf die Karte der Feinschmecker gesetzt haben. Auch Naturliebhaber werden von der landschaftlichen Pracht und der reichhaltigen Tierwelt dieser Stadt im Norden der Insel angezogen. Entlang der Küste leben am Cape Kidnappers Kolonien von Australasiatischen Tölpeln. Innerhalb der Stadt säumen Norfolk Island-Kiefern die Marine Parade am Meer, ein halbes Dutzend Parks und Gärten blühen von September bis März (Frühling und Sommer in Down Under), es gibt bewaldete Wanderwege, und das Angebot an aktiven Aktivitäten reicht von Radfahren bis Golf. Es ist leicht, sich zu amüsieren und dabei die spektakuläre Landschaft von Hawke's Bay zu geniessen.

4 . Tag Wellington Neuseelands coole kleine Hauptstadt liegt an der Südspitze der Nordinsel und ist mit einem wunderschönen Hafenviertel, frischen Meeresfrüchten und unberechenbarem Wetter gesegnet. Windy Welly ist so berühmt-berüchtigt, dass Besucher schnell lernen, nicht ohne Regenschirm nach draussen zu gehen, und mehr Zeit als sonst damit verbringen, über das Wetter zu reden. Auch die Politik ist ein heisses Thema, denn die Regierungsmitarbeiter tummeln sich im Beehive, wie das markante Parlamentsgebäude umgangssprachlich genannt wird. Wellington ist auch für seine Kultur und Küche bekannt. Erfahren Sie im Te Papa, dem Nationalmuseum, mehr über die Geschichte der Maori und über Kiwiana; werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der "Herr der Ringe"-Filme, die in Wellywood gedreht wurden, und geniessen Sie in einem Restaurant in der Cuba Street einen Teller gekühlter Bluff-Austern mit einem knackigen Sauvignon blanc. Feinschmecker haben die Qual der Wahl zwischen den vielen Kaffeemühlen, handwerklichen Brauereien, innovativen Köchen und handwerklichen Märkten der Stadt. Zum Glück für Ihre Gürtellinie eignet sich die Stadt auch hervorragend zum Spazierengehen, Wandern und Radfahren, mit einem kompakten historischen Stadtkern, der von grünen Hügeln umgeben ist und in dem sich unzählige Häuser erheben. Man sagt, dass Wellington an einem guten Tag unschlagbar ist - aber Besucher werden bald feststellen, dass es auch bei Regen und Wind immer ein guter Tag ist, um in Wellington zu sein.

5 . Tag Picton Am nordöstlichen Ende der Südinsel - nur 29 Kilometer (18 Meilen) nördlich von Bleinheim und 109 Kilometer (68 Meilen) östlich von Nelson - gelegen, ist die kleine, malerische Hafenstadt Picton Ihr Ausgangspunkt, um die Region Marlborough zu erkunden. Dieses am Meer gelegene Tor mit Fährverbindung zur Nordinsel verbindet die majestätische maritime Schönheit, die als Queen Charlotte Sound bekannt ist, mit dem üppigen Weinland von Marlborough, dem Paradies für Sauvignon blanc-Liebhaber. Ob Sie nun einen Teil des 70 Kilometer langen Queen Charlotte Track - Neuseelands grösstem Küstenradweg - zu Fuss oder mit dem Fahrrad zurücklegen, eine Radtour zu einem Weingut Unternehmen oder die berühmten grünlippigen Muscheln probieren, die in den Marlborough Sounds heimisch sind - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Naturliebhaber sollten ihr Fernglas zücken und die nahegelegenen Naturschutzgebiete erkunden, und wer zum Luxus neigt, kann bei einem Glas Wein auf dem Brancott Estate einen Falken aus nächster Nähe beobachten. Auch die winzige Hafenstadt Picton (4.000 Einwohner) selbst sollte man nicht vernachlässigen. Hier gibt es malerische Cafés und Geschäfte und einzigartige Museen zum Thema Wasser, wie das Edwin Fox Maritime Museum, das einem historischen Schiff gewidmet ist, das in seinen mehr als 150 Jahren fast die ganze Welt gesehen hat.

6 . Tag Lyttelton (Christchurch) Christchurch, die grösste Stadt der Südinsel, ist heute untrennbar mit den verheerenden Erdbeben von 2010 und 2011 verbunden, die das geplante Stadtzentrum und viele historische Gebäude zerstörten. Die Stadt hat Widerstandskraft und Einfallsreichtum bewiesen, indem sie neue Projekte wie das Re:START-Einkaufszentrum errichtet hat, ein Einkaufszentrum und öffentlicher Raum, der aus bunten Schiffscontainern besteht, die als Boutiquen und Cafés eingerichtet wurden. Verlassene Gebäude und klaffende Löcher, die das Beben hinterlassen hat, wurden durch Pop-up-Restaurants, Kunstinstallationen und sogar eine Kathedrale aus Pappe ersetzt. Trotz der vielen verlorenen Originalgebäude hat Christchurch sein klassisches englisches Flair bewahrt, mit üppigen botanischen Gärten und edwardianischen Stocherkähnen, die auf dem Avon River fahren. Ausserhalb der Stadt erstreckt sich die Region Canterbury vom Ozean bis zu den Südalpen und bietet Möglichkeiten für Abenteuersport, Tierbeobachtungen und Weinproben. Ob Sie nun Skifahren oder Schwimmen wollen, Christchurch ist ein idealer Ausgangspunkt, um alles zu erleben, was die Südinsel zu bieten hat. Wie Christchurch auf der anderen Seite der Port Hills wurde auch Lyttelton in den Jahren 2010 und 2011 durch Erdbeben verwüstet und neu gestaltet. Die historische Hafenstadt ist immer noch dabei, sich als nachhaltige Gemeinde neu zu erfinden, mit einer eklektischen Mischung von Restaurants und einem lebhaften samstäglichen Bauernmarkt. Historisch gesehen diente Lyttelton als Tor zu Canterbury und der Südinsel sowie als wichtiger Handelshafen und ausserdem als Ausgangspunkt für Expeditionen in die Antarktis.

7 . Tag Port Chalmers (Dunedin) Ein Grossteil Neuseelands fühlt sich an wie England, auf dem Umweg über Polynesien. Es gibt jedoch ein paar Ausnahmen, wie die Stadt Akaroa, eine ehemalige französische Siedlung, und die eindeutig schottische Stadt Dunedin, benannt nach dem schottisch-gälischen Namen für Edinburgh. Nach der Gründung von Dunedin im Jahr 1848 versuchte der Stadtvermesser Charles Kettle, die wachsende Stadt nach dem Vorbild von Edinburghs New Town zu planen. Doch die hügelige Landschaft der Otago-Halbinsel erwies sich als Herausforderung - man beachte, dass Dunedin eine der steilsten Strassen der Welt hat (Baldwin Street). Die vulkanischen Überreste rund um den Hafen bilden eine dramatische Kulisse. Dunedins Bekanntheit während des Goldrausches im späten 19. Jahrhundert führte zu vielen grossartigen viktorianischen und edwardianischen Gebäuden. Dank der wunderschönen University of Otago (der ältesten des Landes) gibt es eine grosse Zahl von Studenten, die die Stadt lebendig und modern halten. Aber Dunedins Erbe wird immer mit Stolz zur Schau gestellt: Der prächtige Bahnhof von Dunedin und das Larnach Castle wurden restauriert, und das faszinierende Toitu Otago Settlers Museum bietet einen Einblick in das Leben der frühen Bewohner. Ausserhalb der Stadt ist die Otago-Halbinsel von malerischen Stränden gesäumt und beherbergt seltene Vogelarten wie den Königsalbatros und den Gelbaugenpinguin.

8-10 . Tag Erholung auf See Geniessen Sie das abwechslungsreiche und vielfältige Unterhaltungsprogramm auf dem Schiff und die Ruhe auf See.

11 . Tag Hobart Tasmanien, einst das Ziel vieler Witze, ist endlich cool. Die kleine australische Insel ist die Heimat atemberaubender Landschaften, uralter Wälder und aussergewöhnlicher lokaler Produkte. Über all diesen Vorzügen thront Hobart, die kreative Hauptstadt der Insel. Obwohl die Stadt aufgrund ihrer Abgeschiedenheit einst provinziell wirken mochte, hat sie sich in den letzten Jahren zu einem echten Highlight entwickelt. Sie verfügt über eines der weltweit besten Museen für zeitgenössische Kunst, pulsierende Märkte, eine kosmopolitische Restaurantszene und vielseitige Musikfestivals. Ausserdem ist die Stadt mit ihrer natürlichen Hafenkulisse und dem schroffen Mount Wellington im Hintergrund wunderschön. Die Stadt ist kompakt genug, um sie leicht zu Fuss zu erkunden. Beginnen Sie im Sandsteingebiet Salamanca Place mit seinen angesagten Galerien, Künstlerateliers und belebten Cafés und Bars, und streifen Sie dann durch die malerischen Strassen von Battery Point, einem der ältesten Stadtteile Hobarts. Tauchen Sie im wunderschönen Botanischen Garten in die Natur ein oder machen Sie sich auf den Weg aus der Stadt heraus, um mehr über die dunkle, aber faszinierende Vergangenheit Tasmaniens zu erfahren. Tanken Sie an der Waterfront die frischesten Meeresfrüchte direkt aus dem Südpolarmeer, oder schlemmen Sie in einem der vielen ausgezeichneten Restaurants der Stadt mit tasmanischen Gourmet-Produkten. Wofür auch immer Sie sich entscheiden, wir versprechen Ihnen, dass Sie sich nicht langweilen werden.

12 . Tag Erholung auf See Auf dem Rückweg von Tasmanien nach Melbourne, geniessen Sie einen Tag auf See.

13 . Tag Melbourne Melbourne wird immer wieder zu einer der lebenswertesten Städte der Welt gewählt - und das aus gutem Grund. Melbourne ist das kosmopolitische Herz Australiens mit hochmoderner Kunst und Architektur, historischen Galerien, Attraktionen und Museen sowie einer schwindelerregenden Auswahl an Restaurants, Bistros, Märkten und Bars. Die Stadt ist bekannt für ihre Sportkultur und beheimatet den angesehenen Melbourne Cricket Ground und die Australian Rules Football-Teams. In den berühmten Gassen von Melbourne tummeln sich zahlreiche versteckte Bars und Restaurants, während die unzähligen Strände und Parks für den ultimativen Outdoor-Lifestyle und aktive Aktivitäten sorgen. Melbourne ist ein Schmelztiegel der Kulturen und eine Stadt der Feinschmecker, die exzellentes Essen verlangen und es überall finden - von moderner australischer Küche über köstliche asiatische Fusionsküche bis hin zu gemütlichen Cafés, die den besten Kaffee servieren, den Sie je getrunken haben. Wenn Sie die Stadt verlassen möchten, ist Melbourne das Tor zu Victorias erstklassigen Weingütern und spektakulären Küstenlandschaften. Besuchen Sie die berühmten Pinguine auf der nahe gelegenen Phillip Island oder schlemmen Sie im malerischen Yarra Valley einheimische Produkte. Wo auch immer Sie sich in und um Melbourne aufhalten, Sie werden verstehen, warum so viele Menschen diesen schönen Flecken Erde ihr Zuhause nennen.

14 . Tag Erholung auf See Entspannen Sie an Ihrem letzten vollen Tag an Board.

15 . Tag Sydney Am morgen früh erreichen Sie den Hafen von Sydney. Ihre Premium-Kreuzfahrt mit der Westerdam endet hier. Nach dem Check-Out reisen Sie durch knecht reisen organisiert oder individuell weiter oder zurück in die Schweiz.