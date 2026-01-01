Pioniere der Reiseindustrie
Die Knecht Reisegruppe
Die Knecht Reisegruppe im Überblick
- Grösster Schweizer Reiseveranstalter
- Seit 1961 betreibt die Knecht Reisegruppe eigene Reisebüros
- 23 Standorte in der ganzen Schweiz
- 14 spezialisierte Reisemarken
- Bestens qualifizierte Mitarbeitende
- Zehntausende zufriedene Kunden jährlich
- Mehrfacher Gewinner des ‘Swiss Travel Award’, einer Branchen-Auszeichnung für aussergewöhnliche Qualität, Fachkenntnis und Kundenservice
Die Marken der Knecht Reisegruppe
Zur Knecht Reisegruppe gehören spezialisierte Reiseveranstalter und Reisebüros:
knecht reisen – Schweizer Fernreise-Spezialist für Ozeanien, Afrika, Asien, Amerika und den Indischen Ozean
Kira Travel – Spezialist für Reisen nach Osteuropa, ins Baltikum und nach Zentralasien
Latino Travel – Spezialist für individuelle Lateinamerika- und Karibik-Reisen
Glur Reisen – Basler Spezialist für Reisen in den Norden: Skandinavien, Island und Grönland
Baumeler Reisen – Spezialist für Aktivreisen: geführte Wander- und Veloreisen sowie individuelle Aktivferien
RHZ Reisen – begleitete Rund-, Studien- und Kulturreisen weltweit
European Walking Tours – geführte Wanderreisen in Europa
Lohri Reisen – Gruppenreisen und Lesereisen
agrar reisen – Gruppen- und Landwirtschaftsreisen
Jassreisen – Jassferien von Lohri Reisen
voyageplan – Reise-Spezialist in der Romandie
Arcatour – naturnahe Erlebnisreisen in kleinen Gruppen unter fachlicher Leitung
Rivage Flussreisen – Spezialist für Flusskreuzfahrten
Powder Dreams – Heliskiing- und Skireisen weltweit, eine Marke von knecht reisen
Kuster Reisen – Reisebüro in Rapperswil, seit 2025 Teil der Gruppe
Einmal jährlich lädt die Reisegruppe zudem zum Publikumsanlass «Reisewelten» nach Zürich und Luzern.
Die Knecht Gruppe
Die Reisegruppe ist Teil der Knecht Gruppe (Knecht Holding, Windisch), zu der weitere Unternehmen aus Mobilität, Transport und Betreuung gehören:
Busreisen & Mobilität: EUROBUS, Fussball-Reisen.ch, Car Rouge, RustExpress und eurobus-mieten.ch
Transport & Logistik: Welti-Furrer, Bauberger und Ernst Autotransport
Thomann Nutzfahrzeug-Gruppe: Thomann Nutzfahrzeuge, Garage Antener und Gebr. Knecht
Gesundheit & Betreuung: knechtcare, Private Care, Seniorencare24, Spitex24, RehaAtHome, Pflegehero, mopi, Rettungsdienste NWS und Notknopf
Firmengeschichte der Knecht Reisegruppe
1909 als Fuhrhalterei gegründet
1961 Eröffnung des 1. Knecht-Reisebüros in Brugg
1967 Eröffnung Filiale Lenzburg
1969 Eröffnung Filiale Wettingen
1974 Gründung der Australien/Neuseeland/Südsee-Abteilung und Eröffnung Filiale Wohlen
1975 Eröffnung Filiale Frick
1980 Eröffnung der Ozeanien-Abteilung in Baden
1989 Eröffnung Filiale Aarau
1990 Eröffnung Filiale Baden
1991 Gründung der Skiabteilung Kanada/USA
1993 Gründung von KN Travel Australia in Sydney
1995 Bezug des neuen Knecht Reisen-Hauptsitzes in Aarau
1996 Gründung der Abteilung Südliches Afrika
1997 Eröffnung Filiale Aarau-Telli
1998 Eröffnung Filiale Reinach und Übernahme des hochangesehenen Luzerner Reiseveranstalters Rast Reisen
1999 Übernahme von Agrar Reisen AG Zürich sowie deren Tochterfirma voyageplan SA in Montreux
2000 Übernahme des bekannten Aktivreisen-Veranstalters Baumeler Reisen Luzern und RHZ Reisen Zürich sowie Gründung der Südamerika-Abteilung
2005 Übernahme der Lohri Reisen AG Brig
2006 Gründung der Nordamerika-Abteilung und Übernahmen von Latino Travel Zürich, Reisebüro Mittelthurgau Retail AG sowie Hoss Reisen Zürich
2007 Übernahme Kira Reisen Baden
2009 Die Firma Knecht wird 100-jährig, ein gebührend gefeiertes Jubiläum. Übernahme von Arnold Reisen Rheinfelden
2010 Eröffnung Reisehaus Baden – das lokale Knecht Reisebüro, RHZ Reisen und Kira Reisen befinden sich unter einem Dach. Latino Travel erweitert sein Sortiment mit den Karibischen Inseln
2011 Gründung der Schiffsreisen-Abteilung
2012 Übernahme des Reisebüros Vasellari, Solothurn
2013 Umzug ins hochmoderne und funktionelle «Reisezentrum Windisch». Das neue Gebäude eröffnet die Möglichkeit, auch grosse Anlässe mit der eigenen Infrastruktur auszurichten. Übernahme von Glur Reisen AG, Basel
2015 Mini-Ferienmesse «Reisewelten» – Erstmals in der Firmengeschichte wird am Hauptsitz ein zweitägiger Publikumsanlass durchgeführt. Über 6'000 hochzufriedene Besucher lassen sich über ein Wochenende in einzigartiger Atmosphäre inspirieren
2016 Mit SwissExpress und FerienInsel gesellen sich fünf lokal stark verankerte Reisebüros in der Region Basel zur Knecht Reisegruppe
2017 Mit der Übernahme von Latitudes Voyages verfügt man neu über einen zweiten Standort in der Romandie. City Reisen in Zug sowie dem Gruppenreisen-Spezialisten Arcatour (Luzern) sind zwei weitere wichtige Standbeine in der Zentralschweiz
2018 Mitte Jahr übernimmt knecht reisen in Zürich das Reisebüro Leibacher sowie Lamprecht Reisen. Mit dem Zukauf der beiden bekannten Reisebüros im Herzen der City stärkt knecht reisen seine Präsenz am Standort Zürich markant. Die Zürcher Filiale von knecht reisen zieht gleichzeitig von der Rämistrasse an den Bleicherweg um. knecht reisen konzentriert die Gruppenreisen-Aktivitäten in Luzern. agrar reisen, knecht Jassreisen und Lohri Reisen operieren neu unter einem Dach. Im Sommer stösst «Bisconet» zur Schiffsreisen Abteilung von knecht reisen. Die Firma ist im Nischenmarkt von Reisen für Dialyse-Patienten tätig.
2019 In Zug wird City Reisen zu knecht reisen Zug umbenannt. Damit wird die Präsenz in der Zentralschweiz mit den Standorten Luzern und Zug weiter gestärkt. Das Solothurner Reisebüro Vasellari tritt ab Sommer als knecht reisen Solothurn auf und stärkt damit die Marke in der Region Mittelland.
2020 Anfang Jahr werden die drei Geschäftsstellen der SwissExpress Reisebüro AG in Basel, Gelterkinden und Oberwil auf knecht reisen umbenannt. Mit dieser Umbenennung gibt knecht reisen ein ausdrückliches Bekenntnis für den Grossraum Basel ab.
2025 Übernahme Kuster Reisen AG.
2025 Eröffnung Filiale in Zürich an der Pfingstweidstrasse.
Spezialitäten
Verreisen mit dem Spezialisten - Unsere wichtigsten Abteilungen
1980 starteten wir mit dem ersten Ozeanien-Katalog. Mittlerweile reisen jährlich über 7‘000 Gäste mit knecht reisen nach Australien, Neuseeland und in die Südsee. Als Marktführer verfügen wir über unser eigenes Büro in Australien.
Auf mehr als 300 Katalogseiten präsentieren wir das breiteste Sortiment für das Südliche Afrika in der Schweiz. Neben Südafrika bieten wir Reisen in Botswana, Namibia, Zambia, Zimbabwe, Mozambique und Malawi an, wobei sich diese Zielgebiete sehr gut miteinander kombinieren lassen.
Innerhalb weniger Jahre nach der Erstauflage der Kataloge arbeiteten wir uns zur Spitze der Nordamerika-Veranstalter vor. Zehntausende zufriedene Kunden schätzen das grosse Angebot, die Qualität, Zuverlässigkeit und das Know-How unserer USA- und Kanada-Experten. Die Abteilung durfte im 2017 ihr 10-jähriges Jubiläum feiern.
Seit 1989 organisiert Latino Travel Fernreisen nach Lateinamerika und in die bunte Inselwelt der Karibik. Auf über 600 Katalogseiten bieten wir als marktführender Spezialist das umfassendste Reise-Angebot für Zentral- und Südamerika und die Karibik auf dem Schweizer Markt an.
Unser Schiffsreisen-Angebot umfasst über 40 Reedereien und ist damit eines der vollständigsten im Schweizer Markt. Ob Indischer Ozean, eine Atlantiküberquerung, die Nordwest-Passage, ein Segeltörn in der Karibik oder eine gemächliche Reise auf dem Yangtze; knecht reisen ist auf allen Weltmeeren und den grossen Flüssen in Europa, Russland, China, Nordamerika und Afrika zu Hause.
Vor 25 Jahren begann das Abenteuer Ski- und Snowboardreisen mit einem kleinen Angebot in Nordamerika. Inzwischen stellen wir als klarer Marktführer mit dem Magazin Powder Dreams ein globales Angebot auf über 200 Katalogseiten vor.
Die perfekte Ergänzung zu Ski- und Snowboardreisen ist das 2015 erstmals publizierte, stilvolle Magazin Golf Dreams, welches Golf-Safaris, Golf-Pro-Gruppenreisen, Resorts und erstklassige Plätze rund um den Erdball vorstellt.
Unsere sportbegeisterten Experten organisieren Gruppen- oder Individualreisen zu den begehrenswertesten Sport-Highlights in Europa und weltweit. Für Hunderte Fussball-, Eishockey-, Unihockey-, Handball- und andere Sport-Teams organisieren wir jedes Jahr Trainingslager und Mannschaftsreisen.
Unsere Spezialisten gestalten jede Gruppenreise nach individuellen Vorgaben der Kunden; vom Wochenendtrip in Europa zu einer technisch ausgerichteten Südafrika-Reise für Agronomen – mit unseren weltweiten Partnern stellen wir massgeschneiderte Lösungen für jede Gruppe bereit.
Jassen ist Volkssport Nummer eins in der Schweiz. Spezialisierte Reisen in der Schweiz und in europäischen Ländern sind nicht nur für Jasser attraktiv, auch Nichtjasser sind gerne dabei. Alle Reisen werden von erfahrenen Reiseleitern begleitet, die auch ausgewiesene Jass-Spezialisten sind.
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