Badeferien und Kulturreisen in Malta

Kultur und Geschichte hinterliessen ihre Spuren

Gewaltige Bauten, die von der UNESCO geschützt sind, zeugen noch heute von einer bewegten Geschichte des Mini-Archipels. Nicht nur die beiden Ggantija-Tempel, sondern auch mächtige Festungsanlagen wie in der Stadt Mdina und die Anlagen der Hauptstadt Valletta sind Überbleibsel der Vergangenheit. Allerdings kommen nicht nur Geschichtsinteressierte auf ihre Kosten. Schätze unter Wasser warten darauf, entdeckt zu werden. Auch Partyfreunde und Abenteuerlustige erleben zum Beispiel beim Nightlife in St. Juliens immer etwas.

Besucher finden in Valletta imposante Bauwerke vor, zu denen im Osten eindrucksvolle Verteidigungsanlagen wie die „Three Cities“ gehören. Von einer frühen Besiedelung zeugen die Reste einer Megalithkultur. Der pittoreske Hafen von Marsaxlokk lädt zum Bummeln und Flanieren ein.

Prägung durch viele verschiedene Einflüsse

Die beste Reisezeit ist von Mai bis Oktober, wo Sie die Inseln Malta, Gozo und Comino mit ihren 316 Quadratkilometern Fläche erkunden können. Zwar zählen sie zu den kleineren Inselgruppen im Mittelmeer, jedoch waren sie aufgrund Ihrer exponierten Lage zwischen Sizilien und Tunesien schon immer unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt. Jeder Mächtige, der sie besass, konnte sich aufgrund der vielen Steinküsten eines besonderen Schutzes erfreuen. Der Johanniterorden beeinflusste Architektur und Kultur entscheidend. Noch heute befinden sich in Valletta unzählige Bauwerke des Barock einschliesslich der Befestigungsanlagen.

Besucher werden in der Hauptstadt auch Spuren aus der Kreuzritterzeit finden. Die Inseln verfügen nicht nur über ein enormes kulturelles Erbe, sondern auch über ein ganzjährig angenehmes Klima. Die Felsenküsten mit ihren vielen fjordähnlichen Buchten, Höhlen und Grotten stellen ein ideales Tauchrevier dar. Zudem geben sie Sonnenanbetern viel Gelegenheit zum Baden. Hinzu kommen zahlreiche Wanderwege oder romantische Bootsfahrten. Auf der Nachbarinsel Gozo gehen Sie auf Entdeckungsreise. Lassen Sie sich ausserdem bei einem Besuch in Valletta eine Rundfahrt auf dem Wasser nicht entgehen. Die maltesische Gastfreundschaft mit ihrer vielfältigen Küche machen Ihre Ferien zum perfekten Erlebnis.