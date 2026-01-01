Malta-Strandferien vom Spezialisten
Ein Ferien-Geheimtipp im Mittelmeer
Badeferien im AX The Palace
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Highlights: Kostenfreies WLAN, Infinity-Pool, Fitnessraum, Spezialitäten-Restaurants
8 Tage / 7 Nächte
Inselkombination Malta & Gozo
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Highlights: Geschichte Maltas erkunden, traumhafte Strände, charmantes Gozo entdecken, eindrückliche Landschaften
8 Tage / 7 Nächte
Maltesisches Potpourri
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8 Tage / 7 Nächte
Santa Lucia Boutique Hotel
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Santa Lucija
Neues, kleines und verspieltes Juwel – der Geheimtipp für die Insel Gozo für all jene, die das Besondere suchen.
Osborne Hotel
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Valletta
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Beliebtes, ideal gelegenes Mittelklasshotel mit grosser Infrastruktur und gutem Preis-/Leistungsverhältnis.
Sprachaufenthalt: Englisch lernen auf Malta
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Sliema
Während 164 Jahren stand Malta unter britischer Verwaltung. Noch heute ist Englisch neben Maltesisch Landessprache....
Badeferien und Kulturreisen in Malta
Kultur und Geschichte hinterliessen ihre Spuren
Gewaltige Bauten, die von der UNESCO geschützt sind, zeugen noch heute von einer bewegten Geschichte des Mini-Archipels. Nicht nur die beiden Ggantija-Tempel, sondern auch mächtige Festungsanlagen wie in der Stadt Mdina und die Anlagen der Hauptstadt Valletta sind Überbleibsel der Vergangenheit. Allerdings kommen nicht nur Geschichtsinteressierte auf ihre Kosten. Schätze unter Wasser warten darauf, entdeckt zu werden. Auch Partyfreunde und Abenteuerlustige erleben zum Beispiel beim Nightlife in St. Juliens immer etwas.
Besucher finden in Valletta imposante Bauwerke vor, zu denen im Osten eindrucksvolle Verteidigungsanlagen wie die „Three Cities“ gehören. Von einer frühen Besiedelung zeugen die Reste einer Megalithkultur. Der pittoreske Hafen von Marsaxlokk lädt zum Bummeln und Flanieren ein.
Prägung durch viele verschiedene Einflüsse
Die beste Reisezeit ist von Mai bis Oktober, wo Sie die Inseln Malta, Gozo und Comino mit ihren 316 Quadratkilometern Fläche erkunden können. Zwar zählen sie zu den kleineren Inselgruppen im Mittelmeer, jedoch waren sie aufgrund Ihrer exponierten Lage zwischen Sizilien und Tunesien schon immer unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt. Jeder Mächtige, der sie besass, konnte sich aufgrund der vielen Steinküsten eines besonderen Schutzes erfreuen. Der Johanniterorden beeinflusste Architektur und Kultur entscheidend. Noch heute befinden sich in Valletta unzählige Bauwerke des Barock einschliesslich der Befestigungsanlagen.
Besucher werden in der Hauptstadt auch Spuren aus der Kreuzritterzeit finden. Die Inseln verfügen nicht nur über ein enormes kulturelles Erbe, sondern auch über ein ganzjährig angenehmes Klima. Die Felsenküsten mit ihren vielen fjordähnlichen Buchten, Höhlen und Grotten stellen ein ideales Tauchrevier dar. Zudem geben sie Sonnenanbetern viel Gelegenheit zum Baden. Hinzu kommen zahlreiche Wanderwege oder romantische Bootsfahrten. Auf der Nachbarinsel Gozo gehen Sie auf Entdeckungsreise. Lassen Sie sich ausserdem bei einem Besuch in Valletta eine Rundfahrt auf dem Wasser nicht entgehen. Die maltesische Gastfreundschaft mit ihrer vielfältigen Küche machen Ihre Ferien zum perfekten Erlebnis.
Malta, Gozo und Comino
Der Archipel besteht aus drei bewohnbaren Inseln, die sich in Tempo und Charakter deutlich unterscheiden.
Malta: Valletta und Mdina
Die Hauptstadt Valletta wurde von den Johannitern als Festungsstadt angelegt und zählt komplett zum UNESCO-Welterbe. In der Kathedrale hängt Caravaggios «Enthauptung Johannes des Täufers». Im Landesinneren liegt Mdina, die alte Hauptstadt, in deren Gassen abends kaum ein Auto fährt.
Gozo: ruhiger und grüner
Eine knappe halbe Fährstunde entfernt läuft das Leben langsamer. Die Tempel von Ġgantija sind älter als die Pyramiden und zählen zu den ältesten freistehenden Bauwerken der Welt. Die Ramla Bay hat als eine der wenigen Buchten roten Sand.
Comino und die Blaue Lagune
Die kleinste Insel ist fast unbewohnt. Ihre Blaue Lagune mit türkisem, flachem Wasser wird per Boot angefahren – früh am Morgen, bevor die Tagesausflügler kommen.
Beste Reisezeit, Anreise und Tauchen
Malta liegt südlicher als Tunis und hat entsprechend lange Sommer.
Klima
Von Mai bis Oktober ist es trocken und sonnig bei 25 bis 33 Grad, das Meer erreicht im September rund 26 Grad. Der Winter bleibt mild bei 15 Grad – gute Zeit für Städtebesuche, wenn die Hitze fehlt.
Tauchen und Wracks
Klares Wasser mit Sichtweiten über 30 Metern, Höhlen und gezielt versenkte Wracks machen Malta zu einem der beliebtesten Tauchziele Europas. Viele Einstiege liegen direkt vom Ufer aus.
Anreise und Sprache
Ab der Schweiz beträgt die Flugzeit rund zwei Stunden. Englisch ist neben Maltesisch Amtssprache, was die Verständigung überall einfach macht. Gefahren wird links.
Häufige Fragen zu Malta
Von Mai bis Oktober bei 25 bis 33 Grad, das Meer erreicht im September rund 26 Grad. Der Winter bleibt mild bei etwa 15 Grad und eignet sich gut für Städtebesuche.
Sehr. Sichtweiten über 30 Meter, Höhlen und gezielt versenkte Wracks, viele Einstiege direkt vom Ufer. Malta zählt zu den beliebtesten Tauchzielen Europas.
Sehr. Die Nachbarinsel ist grüner und ländlicher. Sehenswert sind die Zitadelle von Victoria, die Tempel von Ġgantija als eines der ältesten freistehenden Bauwerke der Welt und die Bucht von Ramla. Die Fähre dauert rund 25 Minuten.
Malta ist überwiegend felsig; die grössten Sandstrände liegen im Norden bei Mellieħa und Golden Bay. Die Blaue Lagune auf Comino ist die bekannteste Badestelle, im Hochsommer aber sehr belebt. Viele Hotels bieten eigene Badeplattformen.
Nicht zwingend – die Insel ist klein und der Busverkehr dicht. Wer flexibel sein möchte, mietet ein Fahrzeug; es gilt Linksverkehr, und die Strassen sind eng und dicht befahren.
Die gesamte Hauptstadt ist Unesco-Welterbe: eine Festungsstadt des 16. Jahrhunderts mit der St. Johns Co-Kathedrale samt Caravaggio-Gemälde und den Barrakka-Gärten über dem Grand Harbour.
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Die Perle des maltesischen Archipels
Ausflug zur "Blue Lagoon" auf Comino
Comino ist im Sommer ein Ausflugstipp und sehr beliebt. Es gibt dort nämlich die Blaue Lagune zu besuchen. Das Wasser schimmert in den schönsten Blautönen und ist so klar, dass man sehr tief hinabsehen kann. Wenn man Malta besucht, darf man sich dieses Naturwunder auf gar keinen Fall entgehen lassen. Man erreicht die kleine Insel per Boot. Unser Tipp ist es die Rückfahrt von Comino am Abend zu planen, denn dann bewundert man einen atemberaubenden Sonnenuntergang.
Die Sonne scheint dann zwischen den Felsen hindurch, welche vor der Insel aus dem Wasser ragen und es ist der perfekte Abschluss eines wunderschönen Tages, den Sie an der Blauen Lagune verbracht haben.
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