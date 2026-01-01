1-Schlafzimmer Junior Suiten (60 m2) elegant eingerichtet mit einer kleinen Kitchenette mit Kaffeemaschine und Mikrowelle, gemütlicher Wohnbereich, abgetrenntem Schlafzimmer mit En-suite Badezimmer mit Bad, Dusche, WC, Haarfön, TV, WiFi kostenfrei, Klimaanlage, Safe und Terrasse mit Gartensicht. Prestige Suiten mit 1 - 3 Schlafzimmern (160 - 230 m2), voll ausgestattete Küche, Waschmaschine und einem privaten Infinity Plunge Pool auf der Terrasse mit Golf- oder Meersicht.

Die Deluxe Villen mit 1 - 3-Schlafzimmer (190 - 230 m2) auf zwei Etagen mit jeweils einem En-suite Badezimmer, Küche sowie Waschmaschine bieten einen schönen und grosszügigen Aussenbereich inkl. privater Pool und Sicht auf den Garten/Golf. Grosszügig angelegte 1 - 5 Schlafzimmer Prestige Villen (260 - 550 m2) mit einem noch grösseren Gartenbereich und Pool liegen auf dem Golfplatz zwischen Loch 1 und 9.