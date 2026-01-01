The Bay Club at Anahita
Grande Rivière Sud Est
Beschreibung
Einleitung
Erleben Sie den authentischen mauritischen Charme und geniessen Sie die Grosszügigkeit des Resorts. Es liegt auf einem Grundstück von 213 Hektar umgeben von einer schönen, tropischen Vegetation. Insgesamt 4 Restaurants: das Hauptrestaurant "Origine", das "Signature" Restaurant mit einer innovativen, mauritischen Küche, das italiensche Restaurant "Il Forno" und das "Bliss" Restaurant mit mediterraner Küche. Eine Bar, Coffee Shop, zwei Pools, eigener Strandabschnitt auf der Insel Ile aux Cerfs nur für die Anahita Gäste inkl. Strandservice, eine Boutique, eine Piazza mit verschiedenen Geschäften, Spa- und Wellnessbereich.
Angebot
GLOW by Sunlife Spa mit 9 Behandlungsräumen, Hammam, Maniküre und Pediküre.
Zimmer
1-Schlafzimmer Junior Suiten (60 m2) elegant eingerichtet mit einer kleinen Kitchenette mit Kaffeemaschine und Mikrowelle, gemütlicher Wohnbereich, abgetrenntem Schlafzimmer mit En-suite Badezimmer mit Bad, Dusche, WC, Haarfön, TV, WiFi kostenfrei, Klimaanlage, Safe und Terrasse mit Gartensicht. Prestige Suiten mit 1 - 3 Schlafzimmern (160 - 230 m2), voll ausgestattete Küche, Waschmaschine und einem privaten Infinity Plunge Pool auf der Terrasse mit Golf- oder Meersicht.
Die Deluxe Villen mit 1 - 3-Schlafzimmer (190 - 230 m2) auf zwei Etagen mit jeweils einem En-suite Badezimmer, Küche sowie Waschmaschine bieten einen schönen und grosszügigen Aussenbereich inkl. privater Pool und Sicht auf den Garten/Golf. Grosszügig angelegte 1 - 5 Schlafzimmer Prestige Villen (260 - 550 m2) mit einem noch grösseren Gartenbereich und Pool liegen auf dem Golfplatz zwischen Loch 1 und 9.
Gratis-Sport
Golf auf den beiden 18-Loch Championship Golfplätzen Anahita und Ile aux Cerfs (Golf Cart obligatorisch ausser in den Monaten Mai bis September; gegen Gebühr), zwei Tennisplätze, 1 Paddle Court, Hobbie Cats, Laser, Windsurfen, Kajaks, Stand Up Paddle, Pedalos, Glasbodenboot. Fitnesscenter.
Sport gegen Gebühr
Tauchen (PADI), geführte Wanderungen oder 4x4 Quad Touren durch das Vallée de Ferney.
Kinder
Kids Club für Kleinkinder und Kinder ab 8 Monaten bis 13 Jahre (ab 4 Jahren kostenfrei) mit täglich wechselnden Aktivitäten wie z. B. Kajak, Tennis, Ausflug zur Insel Ile aux Cerfs. Teens Club für Jugendliche ab 13 bis 18 Jahren.
ab CHF 230.– / pro Person
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