Lieber im eigenen Rhythmus unterwegs statt im Gruppenprogramm? Individuelle Aktivferien verbinden das Beste aus zwei Welten: Sie wandern oder fahren Velo, wann und wie es Ihnen passt – und im Hintergrund ist alles organisiert. Route, Unterkünfte und Reiseunterlagen sind vorbereitet, Sie konzentrieren sich auf den Weg.

Unsere Spezialistinnen und Spezialisten stellen Ihre Tour individuell zusammen – von der Etappenplanung bis zum Gepäcktransport. Stellen Sie Ihre Anfrage bequem über das Formular: Wir melden uns mit einem konkreten Vorschlag bei Ihnen.