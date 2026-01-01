Individuelle Wander- und Veloferien
Aktivferien in Ihrem eigenen Rhythmus
Velo individuell – Freiheit auf zwei Rädern
Bei einer unbegleiteten Velotour sind Sie Ihre eigene Reiseleitung: Sie bestimmen den Anreisetag, das Tempo und den Tagesablauf. Ausgerüstet mit Kartenmaterial und ausführlichen Wegbeschreibungen fahren Sie von Etappe zu Etappe – Ihr Gepäck wird von Ort zu Ort transportiert, und am Abend wartet das vorreservierte Hotel auf Sie.
Zur Auswahl stehen Routen in der Schweiz und in ganz Europa: von Italien, Frankreich, Österreich und Slowenien über Deutschland, Holland und Belgien bis nach Grossbritannien und Irland, Skandinavien, ins Baltikum, nach Polen, auf den Balkan sowie nach Griechenland, Spanien und Portugal. Ausserhalb Europas zeigt Ihnen eine private, ortskundige Reiseleitung die schönsten und sichersten Routen abseits der Touristenströme.
Wandern individuell – Ihr Weg, Ihr Tempo
Dasselbe Prinzip zu Fuss: Auf einer selbstgeführten Wanderreise sind Sie unabhängig von Gruppe und festem Tagesprogramm unterwegs. Etappen, Unterkünfte und Reiseunterlagen werden von unseren Spezialistinnen und Spezialisten vorbereitet – Sie entscheiden, wann Sie losgehen, wo Sie verweilen und wie sportlich der Tag werden soll.
So funktioniert es
Individuelle Wander- und Velotouren organisieren wir innerhalb der Knecht Reisegruppe gemeinsam mit sorgfältig ausgewählten Partnern vor Ort. Für Sie heisst das: Stellen Sie Ihre Anfrage einfach über das untenstehende Formular – die zuständigen Spezialistinnen und Spezialisten melden sich mit einem persönlichen Vorschlag bei Ihnen. Sagen Sie uns, wohin Sie möchten, wann Sie reisen und wie sportlich es sein soll.
Häufige Fragen zu individuellen Wander- und Veloferien
Individuell heisst selbstgeführt: Sie reisen ohne Gruppe und ohne festes Tagesprogramm. Anreisetag, Tempo und Tagesablauf bestimmen Sie selbst – Route, Unterkünfte und Unterlagen sind vorbereitet.
Bei den individuellen Velotouren wird Ihr Gepäck von Ort zu Ort transportiert, während Sie mit leichtem Tagesgepäck unterwegs sind. Übernachtet wird in vorreservierten Hotels.
Individuelle Touren gibt es in der Schweiz und in weiten Teilen Europas – unter anderem in Italien, Frankreich, Österreich und Slowenien, Deutschland, Holland und Belgien, Grossbritannien und Irland, Skandinavien, im Baltikum und in Polen, auf dem Balkan sowie in Griechenland, Spanien und Portugal. Ausserhalb Europas begleitet Sie eine private, ortskundige Reiseleitung.
Ihre Reise wird von den Spezialistinnen und Spezialisten der Knecht Reisegruppe gemeinsam mit sorgfältig ausgewählten Partnern vor Ort organisiert. Ihre Anfrage stellen Sie bequem über knecht reisen – wir kümmern uns um den Rest.
Für alle, die sich gerne bewegen und dabei frei sein möchten: Paare und Alleinreisende, die ihr eigenes Tempo schätzen, ebenso wie Geniesserinnen und Geniesser, die unterwegs spontan verweilen wollen. Die Anforderungen unterscheiden sich je nach Route – bei der Wahl der passenden Tour beraten wir Sie gerne.
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Knecht-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen