Best of the Kimberley ab Broome

1 . Tag Broome - Fitzroy Crossing Nach dem Treffen mit ihrem Reiseiter und den Mitreisenden beginnt die Tour in Broome. Im sauberen, warmen und türkisfarbenen Meerwasser vor Broome wachsen Perlen heran, die zu den begehrtesten der Welt zählen. Perlentaucher aus aller Welt suchten hier ihr Glück und liessen Broome zur Perlenmetropole des Landes werden. In der einzigen, den Besuchern zugänglichen Perlenfarm in der Kimberley, erfahren Sie alles Wissenswerte über die Perlenzucht. Nach diesem schmucken und informativen Besuch verlassen Sie Broome nordwärts. Bei Derby besuchen Sie dessen Hauptattraktion mit dunkler Vergangenheit, den Gefängnisbaum. Im hohlen Stamm des alten Boab Baumes wurden früher Aborigine Sträflinge eingesperrt. Heutzutage ist der knollige Riese geschützt und sollte aus Respekt vor diesem Ort und seiner Geschichte nicht mehr betreten werden. Auf dem Northern Highway Nr. 1 reisen Sie gemütlich Richtung Fitzroy Crossing, dem heutigen Tagesziel.

2 . Tag Fitzroy Crossing - Mt Hart Homestead (F, M, A) Auf seinem Weg zum Ozean durchschneidet der mächtige Fitzroy River die Geikie Range, ein zerklüftetes Kalksteingebirge. Der Fluss hat auf einer Länge von 14 km die Wände des urzetilichen Devonian Great Barrier Reef freigelegt. Die entstandene Schlucht, die Geikie Gorge, ist das Herzstück des Nationalparks. Bei einer Bootsfahrt besteht die Möglichkeit, Süsswasserkrokodile zu beobachten und die bis 30 m hohen Wände des trockengelegten Korallenriffs zu bewundern. Danach starten Sie das Kimberley Abenteuer. Sie fahren den ersten Abschnitt auf der zum Mythos unter den Pisten aufgestiegenen Gibb River Road. Sie ist eine der bekanntesten Strassen im Nordwesten Australiens. Ihre Geschichte begann als reine Viehroute, entlang derer berittene Farmarbeiter die riesigen Rinderherden der umliegenden Farmen zu den Häfen von Derby und Wyndham trieben.

Im Tunnel Creek Nationalpark erwartet Sie ein ganz spezielles Erlebnis: Sie werden den Park nicht durchwandern, sondern durchwaten. Der Weg führt im Bachbett des Tunnel Creek durch ein rund 750 m langes Höhlensystem – dem ältesten Westaustraliens - unter der Napier Range hindurch. Die Anfahrt zum Windjana Gorge Nationalpark ist eindrucksvoll. Einer unüberwindbaren Mauer gleich ragen die senkrechten Felswände der Napier Range aus der flachen Grassavanne empor. Vor 350 Millionen Jahren bedeckte ein seichtes Tropenmeer weite Teile des Nordwestens von Australien. Nachdem sich das Meer langsam zurückzog, schnitten Flüsse tiefe Schluchten in die exponierten Teile des ehemaligen Riffs. Heute noch zeugen Fossilien von Meereslebewesen, die man in den Felswänden der Schluchten findet, von der geologischen Formung der Region. Am Abend erreichen Sie das heutiges Ziel. Sie geniessen ein gemeinsames Abendessen in fantastischer Atmosphäre.

3 . Tag Mt Hart Homestead - Home Valley Station (F) Die landschaftlichen Höhepunkte der heutigen Etappe bilden mit Sicherheit die verschiedenen Schluchten entlang der Gibb River Road. Ihr erster Stopp ist Galvans Gorge. Allerdings handelt es sich nicht unbedingt um eine Schlucht, sondern um einen idyllischen, von Felswänden umrahmten Badepool. Dieser Platzt gefiel schon den Ureinwohnern und so hinterliessen sie hier ihre Felsmalereien. Die Rede ist von Wandjinas, den charismatischen Ahnenwesen der in der Kimberley lebenden Aborigines. Ganz in der Nähe des Mt Barnett Roadhouse besuchen Sie die hübsche Manning Gorge mit seinem kristallklaren Wasser. Gute Möglichkeit zum Beobachten der vielseitigen Vogelwelt. Am Abend erreichen wir Home Valley Station, eine noch aktiv von Aborigines betriebenen Rinderfarm.

4 . Tag Home Valley Station - Kununurra (F) Heute morgen überqueren Sie den Pentecost River. Staubpiste, Flussüberquerungen, Bodenwellen – die legendäre Gibb River Road sorgt für grenzenloses Fahrvergnügen. Der Weg ist das Ziel, und als Wegzehrung gibt es die atemberaubende Schönheit der Kimberley Region. Im privat geführten El Questro Wilderness Park nehmen Sie an einer abenteurlichen Jeep-Tour teil, bei der Sie viele informative Erklärungen über die Geschichte der Farm erhalten. Zudem erfahren Sie erstaunliche Ernährungsmöglichkeiten um in einer harschen Umgebung wie dieser ohne konventionelle Einkaufsformen überleben zu können. Schon bald geht die rund 660 km lange Fahrt über eine der grossartigsten Geländefahrzeugstrecken Australiens zu Ende. Die letzten Kilometer nach Kununurra legen Sie auf dem Great Northern Highway zurück.

5 . Tag Kununurra - Bungle Bungle - Kununurra (F, M) Der heutige Ausflug ist ein Erlebnis der Superlative. Er bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit, die einzigartigen Felsformationen Bungle Bungle aus der Luft und zu Fuss zu erleben. Vom Kleinflugzeug aus geniessen Sie atemberaubende Aussichten auf den Lake Argyle, die Carr Boyd Range und riesige Rinderfarmen. Während des Landeanflugs öffnet sich Ihnen eine Wunderwelt aus Sandstein. Durch steile Felsdome und bizarre Sandsteinkuppeln gelangen Sie mit einem Allradfahrzeug und zu Fuss zur beeindruckenden Cathedral Gorge. Lassen Sie während des Picknicks die wie Bienenkörbe wirkenden Natursteinskulpturen auf sich einwirken. Auf dem Rückflug bestaunen Sie aus der Vogelperspektive die Argyle Diamantenmine und die schroffen Hügelzüge der Osmand Range. Dieser Tag wird Ihnen garantiert ein Leben lang in Erinnerung bleiben.

6 . Tag Kununurra - Katherine (F) Mit einem Blick vom Kelly Knob Lookout verabschieden Sie sich von Kununurra und Westaustralien, denn schon bald passieren Sie die Grenze zum Northern Territory. Der Weg führt Sie auf dem Victoria Highway nach Katherine.

7 . Tag Katherine - Cooinda (Kakadu Nationalpark) (F) Den heutigen Tourtag beginnen Sie nach dem Frühstück mit einer 2-stündigen Bootsfahrt durch die spektakuläre Katherine Schlucht. Ein wunderbares Erlebnis mit herrlichen Aussichten und der Möglichkeit, Aboriginal-Felsmalereien zu bewundern. Via Kakadu Highway erreichen Sie schliesslich den Kakadu Nationalpark. Ein Rundgang bei Nourlangie Rock, einer Stätte eindrucksvoller Aboriginal - Galerien, präsentiert Ihnen eine Mischung aus bis zu 20'000 Jahre alten Malereien.

8 . Tag Cooinda (Kakadu Nationalpark) - Darwin (F) Während einer eindrücklichen Bootsfahrt frühmorgens in Yellow Water, einem in der Trockenzeit beliebten Zufluchtsort verschiedenster Tiere, haben Sie die einmalige Gelegenheit, Krokodile und vielfältige Vogelarten in ihrer natürlichen Umgebung aus nächster Nähe zu beobachten. Bei Ubirr Rock im Herzen des Kakadu Nationalparks haben Sie genügend Zeit, weitere Aboriginal Rock Art in den Höhlen und an den Klippen zu bewundern (die älteste Galerie der Welt) und den wunderbaren Panoramablick über den Kakadu Park zu geniessen. Nach einem Halt im Mamukala Feuchtgebiet, das Ihnen ermöglicht, Tausende von Magpie-Gänsen zu beobachten, verlassen Sie dieses fantastische Weltnaturerbe der UNESCO und fahren nach Darwin, wo diese unvergessliche Reise am Abend bei Ihrem gebuchten Hotel endet.