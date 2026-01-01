Auckland nach Melbourne mit Silver Moon ab Auckland

Feiern Sie die Festtage im Silversea-Stil! Kommen Sie mit uns auf eine 17-tägige Reise zu den spektakulären Landschaften Neuseelands, erleben Sie Weihnachten inmitten beeindruckender Fjordlandschaften und stossen Sie auf den Jahreswechsel an, während wir weiter in Richtung Melbourne fahren. Ausgehend von Auckland führt Sie die Reise zu aktiven Vulkanen, heissen Quellen und charmanten Städten. Umfahren Sie den malerischen Süden der Südinsel, bevor Sie die Küsten von Tasmanien und Australien erreichen.



Reisedatum

18.12.2026 - 03.01.2027