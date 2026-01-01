Auckland nach Melbourne mit Silver Moon ab Auckland
Auckland nach Melbourne mit Silver Moon ab Auckland
ab CHF 8295.– / pro Person
ab Auckland bis Melbourne
Highlights:
- Luxuriöses Kreuzfahrtschiff «Silver Moon»
- Weihnachten inmitten beeindruckender Fjordlandschaften feiern
- Aktiven Vulkanen, heisse Quellen und charmante Städte
- Küsten von Tasmanien
17 Tage / 16 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Auckland, Neuseeland
Abfahrt um 19:00 Uhr.
2. Tag Tauranga, Neuseeland
Ankunft um 08:00 Uhr.
Ankunft um 08:00 Uhr.
Abfahrt um 18:00 Uhr.
3. Tag Erholung auf See
4. Tag Picton, Neuseeland
Ankunft um 08:00 Uhr.
Ankunft um 08:00 Uhr.
Abfahrt um 18:00 Uhr.
5. Tag Lyttelton (Christchurch), Neuseeland
Ankunft um 09:00 Uhr.
Ankunft um 09:00 Uhr.
Abfahrt um 18:00 Uhr.
6. Tag Dunedin (Port Chalmers), Neuseeland
Ankunft um 08:00 Uhr.
Ankunft um 08:00 Uhr.
Abfahrt um 18:00 Uhr.
7. Tag Bluff, Neuseeland
Ankunft um 08:00 Uhr.
Ankunft um 08:00 Uhr.
Abfahrt um 18:00 Uhr.
8. Tag Fahrt durch Doubtful Sound und Milford Sound, Neuseeland
Doubtful Sound: 08:00 - 11:00 Uhr
Doubtful Sound: 08:00 - 11:00 Uhr
Milford Sound: 15:00 - 18:00 Uhr
9-10. Tag Erholung auf See
11-12. Tag Hobart, Tasmanien, Australien
Ankunft um 08:00 Uhr.
Ankunft um 08:00 Uhr.
Abfahrt um 23:00 Uhr.
13. Tag Erholung auf See
14. Tag Eden, Australien
Ankunft um 08:00 Uhr.
Ankunft um 08:00 Uhr.
Abfahrt um 17:00 Uhr.
15. Tag Erholung auf See
16-17. Tag Melbourne, Australien
Ankunft Tag 16 um 08:00 Uhr.
Kreuzfahrt 17 Tage ab Auckland bis Melbourne
- Restaurants und Getränke
- Butler Service, Trinkgelder und WiFi
- Landausflüge und City Shuttle
- Bordguthaben USD 200.00 pro Suite
- Privater Executive Transfer von Ihrem Wohnort zum Flughafen und zurück*
- Preis pro Person bei Doppelbelegung in einer Vista Suite
Preise
17 Tage / 16 Nächte ab CHF 8295.– / pro Person