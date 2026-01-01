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Auckland nach Melbourne mit Silver Moon ab Auckland

Feiern Sie die Festtage im Silversea-Stil! Kommen Sie mit uns auf eine 17-tägige Reise zu den spektakulären Landschaften Neuseelands, erleben Sie Weihnachten inmitten beeindruckender Fjordlandschaften und stossen Sie auf den Jahreswechsel an, während wir weiter in Richtung Melbourne fahren. Ausgehend von Auckland führt Sie die Reise zu aktiven Vulkanen, heissen Quellen und charmanten Städten. Umfahren Sie den malerischen Süden der Südinsel, bevor Sie die Küsten von Tasmanien und Australien erreichen.

Reisedatum
18.12.2026 - 03.01.2027
Auckland nach Melbourne mit Silver Moon ab Auckland
ab CHF 8295.– / pro Person
ab Auckland bis Melbourne
Highlights:
- Luxuriöses Kreuzfahrtschiff «Silver Moon»
- Weihnachten inmitten beeindruckender Fjordlandschaften feiern
- Aktiven Vulkanen, heisse Quellen und charmante Städte
- Küsten von Tasmanien
Icon calendar 17 Tage / 16 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Auckland, Neuseeland

Abfahrt um 19:00 Uhr.

2. Tag Tauranga, Neuseeland

Ankunft um 08:00 Uhr.
Abfahrt um 18:00 Uhr.

3. Tag Erholung auf See

4. Tag Picton, Neuseeland

Ankunft um 08:00 Uhr.
Abfahrt um 18:00 Uhr.

5. Tag Lyttelton (Christchurch), Neuseeland

Ankunft um 09:00 Uhr.
Abfahrt um 18:00 Uhr.

6. Tag Dunedin (Port Chalmers), Neuseeland

Ankunft um 08:00 Uhr.
Abfahrt um 18:00 Uhr.

7. Tag Bluff, Neuseeland

Ankunft um 08:00 Uhr.
Abfahrt um 18:00 Uhr.

8. Tag Fahrt durch Doubtful Sound und Milford Sound, Neuseeland

Doubtful Sound: 08:00 - 11:00 Uhr
Milford Sound: 15:00 - 18:00 Uhr

9-10. Tag Erholung auf See

11-12. Tag Hobart, Tasmanien, Australien

Ankunft um 08:00 Uhr.
Abfahrt um 23:00 Uhr.

13. Tag Erholung auf See

14. Tag Eden, Australien

Ankunft um 08:00 Uhr.
Abfahrt um 17:00 Uhr.

15. Tag Erholung auf See

16-17. Tag Melbourne, Australien

Ankunft Tag 16 um 08:00 Uhr.

Kreuzfahrt 17 Tage ab Auckland bis Melbourne
Im Preis inbegriffen
  • Restaurants und Getränke
  • Butler Service, Trinkgelder und WiFi
  • Landausflüge und City Shuttle
  • Bordguthaben USD 200.00 pro Suite
  • Privater Executive Transfer von Ihrem Wohnort zum Flughafen und zurück*
*Gültig für Entfernungen bis zu 80km. Für längere Entfernungen gelten Sondertarife.
Hinweis
  • Preis pro Person bei Doppelbelegung in einer Vista Suite

Preise
17 Tage / 16 Nächte ab CHF 8295.– / pro Person

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