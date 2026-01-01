Preskil Island Resort
Mahébourg
Beschreibung
Einleitung
Verschiedene 2-3 stöckige Zimmerblöcke sowie Bungalows am Strand, Rezeption, Hauptrestaurant, 2 à la carte Restaurants, 2 Bars, Boutique, Infinity-Pool.
Angebot
Stilvolles Spa mit verschiedenen Behandlungsräumen. Massagen, Beautyanwendungen, Coiffeur, Sauna und Hammam gegen Gebühr.
Zimmer
Geschmackvoll und modern eingerichtete Zimmer mit Dusche/WC (Badewanne in den Kat. Deluxe Family, Prestige und Junior Suiten), Klimaanlage, Haarfön, Telefon, TV, WiFi kostenfrei, Tee/Kaffeekocher (Espresso-Maschine in den Kat. Prestige und Junior Suite), Minibar, Safe, Balkon oder Terrasse mit Garten- oder Meersicht. 117 Superior Zimmer (45 m2) mit Garten- oder Meerblick liegen alle im Parterre oder im 1./2. Stock. 34 Prestige Zimmer (45 m2, 1./2.
Stock oder Parterre) sowie die 11 Junior Suiten (83 m2, nur im 1. Stock) liegen in den Bungalows zum Teil direkt am Strand. Die 22 Family Garden Zimmer mit 2 Schlafzimmern mit Gartensicht liegen alle im Parterre oder im 1./2. Stock. 12 Premium Family Zimmer. 18 Deluxe Family Zimmer mit 2 Schlafzimmern haben Blick in Richtung Meer und liegen ebenfalls im Parterre oder im 1./2. Stock.
Unterhaltung
Jeden Abend musikalische Unterhaltung mit Shows, Disco, Livebands, Folkloredarbietungen.
Gratis-Sport
Windsurfen, Glasbodenboot (zur Ile aux Aigrettes kostenlos, im Blue Bay Marinepark vor Ort zu bezahlen), Kanu, Pedalo, Schnorcheln, Tennis (2 Hartplätze mit Flutlicht), Boccia, Beachvolleyball, Tischtennis, Fitnessraum, Aquagym.
Sport gegen Gebühr
Tauchen (PADI/CMAS), Hochseefischen, Segeln (Hobie Cat), eigene Kitesurf & Kitefoil Schule, Fahrräder, Ausflüge mit dem Katamaran zur Ile aux Cerfs, Auto- und Scootervermietung.
Kinder
Baby Club für Kleinkinder bis 3 Jahre (zum Teil gegen Gebühr), Kinderclub Tikoulou für Kinder von 3 bis 12 Jahren, Babysitterdienst (gegen Bezahlung), Kinderpool.
ab CHF 178.– / pro Person
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