Geschmackvoll und modern eingerichtete Zimmer mit Dusche/WC (Badewanne in den Kat. Deluxe Family, Prestige und Junior Suiten), Klimaanlage, Haarfön, Telefon, TV, WiFi kostenfrei, Tee/Kaffeekocher (Espresso-Maschine in den Kat. Prestige und Junior Suite), Minibar, Safe, Balkon oder Terrasse mit Garten- oder Meersicht. 117 Superior Zimmer (45 m2) mit Garten- oder Meerblick liegen alle im Parterre oder im 1./2. Stock. 34 Prestige Zimmer (45 m2, 1./2.

Stock oder Parterre) sowie die 11 Junior Suiten (83 m2, nur im 1. Stock) liegen in den Bungalows zum Teil direkt am Strand. Die 22 Family Garden Zimmer mit 2 Schlafzimmern mit Gartensicht liegen alle im Parterre oder im 1./2. Stock. 12 Premium Family Zimmer. 18 Deluxe Family Zimmer mit 2 Schlafzimmern haben Blick in Richtung Meer und liegen ebenfalls im Parterre oder im 1./2. Stock.