Jahrzehntelange Erfahrung

knecht reisen gibt es seit mehr als 60 Jahren – damit bauen wir seit Jahrzehnten auf einen enormen Erfahrungsschatz. Unsere Mitarbeitenden kennen unzählige Reiseziele von eigenen Studienreisen und privaten Ferien. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten können Sie so mit eigenen Erfahrungen aus erster Hand beraten – kompetent, zuverlässig und auf Ihre ganz individuellen Bedürfnisse zugeschnitten.

Qualität und Service

Gut ist für uns nicht gut genug. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten setzen ihr Know-how und ihre Erfahrung Tag für Tag dafür ein, Ihnen die bestmöglichen Reiseangebote unterbreiten zu können. knecht reisen steht für erstklassige Qualität und hervorragenden Service.

Reisen – individuell und ganz nach Ihren Wünschen

Sie finden Ihre Traumreise nicht eins zu eins im Katalog? Flexibilität schreiben wir gross: Nennen Sie uns Ihre Wünsche und wir machen aus Ihrem Ferientraum echte Traumferien – individuell und massgeschneidert.

Wir nehmen uns Zeit für Sie – kompetente Reiseberatung

Oft setzen Internet-Angebote Sie mit Hinweisen wie «Letztes verfügbares Zimmer» unter Zeitdruck. Im knecht Reisebüro gibt es keinen Countdown, denn unsere Beratung basiert auf Respekt und Vertrauen. Ihre Reisespezialistinnen und -spezialisten nehmen sich Zeit für Sie, bis Sie sich in aller Ruhe entschieden haben.

Ferien Made in Switzerland – an 23 Standorten

Mit unseren eigenen Reisebüros steht Ihnen die ganze Welt offen. Reisen Sie mit uns rund um den Globus, ohne auf Sicherheit und vertraute Schweizer Qualität zu verzichten. Wir unterliegen der schweizerischen Gesetzgebung. Bei uns buchen Sie Ferien «Made in Switzerland».

Partner: Wir wählen unsere Leistungsträger bewusst

Mit uns reisen Sie sicher. Wir sind Mitglied des Garantiefonds der Schweizer Reisebranche. Buchen Sie bei knecht reisen und bezahlen Sie Ihre Pauschalreise, ist Ihr Geld in der Schweiz abgesichert. Zudem übertrifft unsere Haftpflichtversicherung die vorgeschriebene Deckung bei Weitem.

Top Konditionen und bestes Preis-Leistungsverhältnis

Die knecht Reisegruppe ist der grösste Reiseveranstalter der Schweiz. Diese Grösse eröffnet uns hervorragende Einkaufskonditionen, die wir an Sie weitergeben. Zudem agieren wir schweizweit in einem starken Branchen-Netzwerk mit gleichgesinnten Partnern. TPS ist der Zusammenschluss hochspezialisierter, eigenständiger Schweizer Reiseunternehmen. Dies stärkt unsere Position zusätzlich, so dass Sie bei uns stets zu bestmöglichen Konditionen buchen.

Sicherheit – immer an Ihrer Seite

Bei uns endet der Service nicht mit der Buchung. Auch während Ihrer Reise sind wir für Sie da. In Notfällen steht Ihnen ein Pikettdienst in Zusammenarbeit mit Allianz Partners 24/7 zur Verfügung.

Verlässlichkeit der Knecht Holding AG

Wir und unsere verschiedenen Marken sind kerngesund, genauso wie unsere Muttergesellschaft. Die Knecht Holding AG steht für Vertrauen und Zuverlässigkeit.

Verantwortung und Respekt

Reisen ist völkerverbindend und erweitert den Horizont. Begegnungen mit Menschen anderer Länder und Kulturen bereichern das Leben genauso wie das Erleben traumhafter Landschaften. Als Reiseveranstalter sind wir uns unserer Verantwortung bewusst.