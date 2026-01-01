Busrundreise mit Terra Nova Coach Tours ab Sydney

1 . Tag Sydney Ankunft in Sydney. Transfer zum Hotel in Eigenregie oder gegen Aufpreis. Die Zimmer stehen ab 15:00 Uhr zur Verfügung. Um 18:00 Uhr erwartet Sie Ihr Reiseleiter im Mercure Sydney George Street zu einem Willkommensgetränk. Gelegenheit, die anderen Reiseteilnehmer kennenzulernen.

2 . Tag Sydney (F, M) Heute erkunden Sie die faszinierende 4 Millionen Metropole und ihren herrlichen Naturhafen. Von der Watsons Bay kann man die Steilküste am Hafeneingang „The Gap" sehen. Ein Besuch im Botanischen Garten eröffnet an „Mrs Macquarie's Chair" herrliche Ausblicke auf die Wahrzeichen der Stadt – das Opernhaus und die Hafenbrücke. Über die Einkaufsstrasse Oxford Street erreichen Sie den berühmten Bondi Beach. Mittags gehen Sie an Bord eines Schiffes und erleben den herrlichen Naturhafen bei einer Rundfahrt inklusive Lunch. Danach Transfer zum Hotel oder Gelegenheit zu einem individuellen Stadtbummel.

3 . Tag Sydney – Port Macquarie (F) Das Abenteuer Rundreise beginnt auf dem Pacific Highway Richtung Norden. Entlang der Central Coast.und der Bucht von Port Stephens erreichen Sie Port Macquarie, wo das Koala Hospital besucht wird.

4 . Tag Port Macquarie – Goldcoast (F) Die Fahrt nach Ballina führt entlang der Küste. Im schön gelegenen Byron Bay Besuch des historischen Leuchtturms. Dieser östlichste Punkt des australischen Festlandes bietet herrliche Ausblicke und Gelegenheit zu einer Kurzwanderung. Am Nachmittag erreichen Sie die Goldcoast, das Mekka der Wellenreiter.

5 . Tag Goldcoast – Fraser Island (F, A) Erst besuchen Sie Brisbane. Die schöne Hauptstadt des Bundesstaates Queensland wurde als Sträflingskolonie gegründet. Eine orientierende Stadtrundfahrt zeigt Modernität und Wohlstand der Millionenstadt.

Es geht weiter nach Norden an den Glasshouse Mountains vorbei und durch das ehemalige Goldgräbergebiet von Gympie nach Maryborough. Ein Halt in diesem malerischen Flusshafen zeigt sehenswerte historische Gebäude. Am Nachmittag wird Hervey Bay erreicht. Eine Fähre bringt Sie nach Fraser Island. Diese mit 1840 qkm grösste Sandinsel der Welt wurde von der UNESCO 1992 zum Weltnaturerbe erklärt, die Aborigines nennen Fraser Island K´gari – Paradies.

6 . Tag Fraser Island (F) Dieser Tag steht für individuelle Unternehmungen zur Verfügung. Sie können die herrliche Insel auf einer geführten Allradtour erforschen, einen Rundflug buchen, Wale beobachten (saisonal), spazieren gehen oder einfach entspannen.

7 . Tag Fraser Island – Rockhampton (F, M, A) Im weiten Weideland von Queensland besuchen Sie eine typische Rinderfarm. Am Nachmittag erreichen Sie mit Rockhampton die Tropen. Der Tag klingt in der alten Glenmore Homestead aus, bei Australischer Folklore und einem typisch australischen Abendessen.

8 . Tag Rockhampton – Daydream Island (F, A) Zunächst besuchen Sie den schönen botanischen Garten von Rockhampton. Nach Mittag erreichen Sie Airlie Beach, gelegen an einer Bucht voller Segelboote. Eine Fähre bringt Sie nach Daydream Island, wo Sie zwei Nächte verbringen.

9 . Tag Aufenthaltstag Daydream Island (F) Blauer Himmel, weisser Strand und tropisches Grün - dieser Tag steht für individuelle Unternehmungen zur Verfügung. Sie können „Ihre" Insel erkunden, am Pool entspannen oder die Whitsunday Inselgruppe per Segeltörn, Motorboot oder Amphibienflugzeug erforschen: Die Whitsundays bestehen aus 74 Inseln, von denen nur acht bewohnt sind, und bieten weisse Traumstrände wie etwa Whiteheaven Beach.

10 . Tag Daydream Island – Townsville (F) Eine Fähre bringt Sie zurück ans Festland. Auf der Weiterfahrt nach Norden wechseln entlang der Strasse Mangoplantagen und Zuckerrohr einander ab. Dann besuchen Sie das Billabong Sanctuary, wo Ranger Ihnen die endemische Tierwelt Australiens näherbringen. Tagesziel ist Townsville, grösste Stadt von Nord Queensland.

11 . Tag Townsville – Cairns – Palm Cove (F, M) Mittags halten Sie zum Lunch in der liebevoll renovierten Bahnstation von Tully. Hier haben Sie auch Gelegenheit zu einem offenen Gespräch mit einem Ältesten der Aborigines. Am Nachmittag besuchen Sie die Atherton Tablelands. In diesem tropischen Hochland findet man Erdnussfarmen, Bananen- und Kaffeeplantagen, Pioniersiedlungen und Naturschönheiten wie die Milaa Milaa Falls. Gegen Abend wird Palm Cove erreicht.

12 . Tag Palm Cove – Great Barrier Reef (F, M) Heute erleben Sie die Wunder des Great Barrier Reef. Den Tag verbringen Sie mit Schnorcheln, Tauchen und Schwimmen durch die einzigartige, farbenfrohe Unterwasserwelt der Korallen und Fische.

13 . Tag Palm Cove – Kuranda (F, A) Ganztagesausflug nach Kuranda. Das „Tjapukai Centre" führt Sie in die Geschichte, Mythologie und Lebensweise der Ureinwohner Australiens ein. Mit der längsten Seilbahn der südlichen Erdhalbkugel schweben Sie danach über die Regenwälder ins hochgelegene Kuranda. Aufenthalt in Kuranda. Am Nachmittag bringt Sie eine historische Eisenbahn zuück nach Cairns. Transfer zum Hotel.

14 . Tag Palm Cove – Darwin (F) Geniessen Sie etwas Freizeit in Palm Cove. Fahrt zum Flughafen Cairns und Flug nach Darwin. Transfer zum Hotel.

15 . Tag Darwin – Katherine (F, A) Sie verlassen die Hauptstadt des Northern Territory und fahren nach Süden zum Litchfield Nationalpark, bekannt für seine riesigen Termitenhügel und malerischen Wasserfälle. Stopps an den Wangi Falls und Florence Falls. Über die historische Goldgräbersiedlung Pine Creek Fahrt zu den Edith Falls. Gelegenheit zu einem Spaziergang und einem abkühlenden Bad. Nachmittags erreichen Sie Katherine, eine Outbackstadt.

16 . Tag Katherine – Kakadu (F) Morgens halbstündige Fahrt zur Nitmiluk Schlucht. Bei einer spektakulären Bootsfahrt auf dem Katherine River erleben Sie die herrliche Naturlandschaft. Weiterfahrt in den Kakadu Nationalpark. Er ist zurecht weltberühmt – die UNESCO hat dieses 20,000 qkm grosse Schutzgebiet sowohl wegen der Kultur, als auch wegen der Naturwerte zum Welterbe erklärt.

17 . Tag Kakadu Nationalpark – Darwin (F) Bei einer Bootsfahrt auf der Yellow Waters Lagoon kann man oft farbenfrohe Papageien, Pfeifmilane und mit etwas Glück Salzwasserkrokodile beobachten. Am Nourlangie Rock sehen Sie in herrlicher Umgebung Wohnstätten und Felsmalereien der Aborigines, die etwa 20'000 Jahre alt sein sollen. Ein Besuch im Bowali Visitor Centre informiert über den Nationalpark. Vom Window of the Wetlands blicken Sie über die Weite der Feuchtbiotope. Der Tag endet in Darwin.

18 . Tag Darwin – Alice Springs – Western Mac Donnel Nationalpark (F, A) Morgens Transfer zum Flughafen in Darwin und Abflug nach Alice Springs. Nach der Ankunft Ausflug in die faszinierende Landschaft des Western Mac Donnell Nationalparks mit Besuch von Simpsons Gap und Standley Chasm. Es folgt der Besuch des einzigartigen "Desert Park". In Freigehegen, die typisch Australische Landschaften widerspiegeln, kann man hier viele endemische Tier- und Vogelarten beobachten. Abgedunkelte Gehege stellen eine Vielzahl von nachtaktiven Echsen, Schlangen und Beuteltieren vor, die man in freier Natur kaum zu sehen bekommt.

19 . Tag Alice Springs – Ayers Rock (F) Fahrt von Alice Springs nach Ayers Rock. Ankunft nach Mittag. Am Nachmittag umrunden Sie den wuchtigen Inselberg und halten an interessanten Stellen zu Kurzwanderungen. Im Kulturzentrum der Aborigines erfahren Sie, warum der Felsen den Ureinwohnern heilig ist. Von einem Aussichtspunkt geniessen Sie das Farbenspiel des Felsens im Sonnenuntergang bei einem Glas Sekt.

20 . Tag Ayers Rock – Kings Canyon (F) Der Tag beginnt heute sehr früh, um den Sonnenaufgang am Ayers Rock zu erleben. Anschliessend Kurzwanderung bei den Olgas (Kata Tjuta), einer imposanten Gruppe von rostroten Felsendomen. Später geht es durch faszinierende Wüstenlandschaft weiter zum Kings Canyon.

21 . Tag Kings Canyon – Alice Springs (F) Am Morgen können Sie eine Wanderung bei den hundert Meter hohen Wänden des Kings Canyon unternehmen. Die Reise geht dann weiter nach Alice Springs.

22 . Tag Alice Springs – Adelaide (F, A) Morgens besuchen Sie die historische Telegrafenstation und den Royal Flying Doctor Service, die typisch Australischen Fliegenden Ärzte. Danach Transfer zum Flughafen in Alice Springs und Flug nach Adelaide. Transfer zum Hotel.

23 . Tag Adelaide (F) Der Tag gehört ganz Ihnen. Vom zentral gelegenen Hotel kann die Stadt der Parks und Kirchen zu Fuss erkundet werden. An der North Terrace liegen interessante Museen, der schöne Botanische Garten und das Nationale Weinzentrum. Optional können Sie an Ausflügen in die stadtnahen Weinbaugebiete von MacLaren Vale und dem Barossa Valley teilnehmen.

24 . Tag Adelaide – Kangaroo Island (F, M) Morgens Fahrt mit dem Bus zur Küste und Überfahrt per Schiff zur Kangaroo Island. Ein Paradies für Naturfreunde, das Begegnungen mit herrlicher Landschaft und frei lebenden Tieren erlaubt. Highlights sind die bizarren Felsen des Flinders Nationalpark, das Koala Sanctuary von Hanson Bay und die Seelöwenkolonie an der Seal Bay.

25 . Tag Kangaroo Island – Mt. Gambier (F, A) Rückfahrt mit der Fähre zum Festland und Fahrt über die Coonawarra Weinregion nach Mt. Gambier, eine Stadt, die an den Hängen eines Vulkanes erbaut wurde. Den Krater des Vulkans füllt heute ein malerischer See.

26 . Tag Mt. Gambier – Melbourne (F) Der Weg ist heute das Ziel: Nach einem Halt im pittorsken Städtchen Port Fairy erwartet Sie eine der schönsten Küstenstrassen der Welt, die Great Ocean Road. Sie werden den spektakulärsten Abschnitt mit markanten Aussichtspunkten wie „12 Apostel" und „Loch Ard Gorge", kennenlernen. Über Colac und Geelong wird Melbourne erreicht, die Hauptstadt von Victoria. Übernachtung im Zentrum der Metropole am Yarra River.

27 . Tag Melbourne (F) Bei einer Stadtrundfahrt durch die Ess- und Kulturhauptstadt Australiens sehen Sie Historisches wie die St. Patricks Kirche, von Frauen erbaut als die Männer auf den Goldfeldern schürften, Fitzroy Gardens, die alte Hauptpost und das schöne Parlament des Bundesstaates Victoria. Den freien Nachmittag können Sie für einen Stadtbummel, Museumsbesuche oder eine Bootsfahrt auf dem Yarra Fluss nutzen. Ein optionaler Ausflug erschliesst die bekannte Philipp Island und ihre berühmte Penguinparade.

28 . Tag Melbourne (F) Nach dem Frühstück endet diese Rundreise.