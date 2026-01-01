Reisebüros der Knecht Gruppe
Alle Standorte der Knecht Reisegruppe im Überblick
Unsere Standorte im Überblick
Aarau
Vordere Vorstadt 27
5000 Aarau
Baden
Vordere Metzggasse 6
5400 Baden
Basel
Aeschengraben 6
4010 Basel
Basel Glur Reisen
Spalenring 111
4009 Basel
Einsiedeln
Hauptstrasse 6
8840 Einsiedeln
Frick
Hauptstrasse 45
5070 Frick
Gelterkinden
Ochsengasse 1
4460 Gelterkinden
Kloten
Schaffhauserstr. 130
8302 Kloten
Lenzburg
Bahnhofstrasse 5
5600 Lenzburg
Luzern
Alpenstrasse 1
6004 Luzern
Montreux
Avenue des Alpes 59
1820 Montreux
Oberwil
Passage 4/Tramstation
4104 Oberwil
Rapperswil
Am Cityplatz Rathausstrasse 12
8640 Rapperswil
Rheinfelden
Marktgasse 61
4310 Rheinfelden
Solothurn
Stalden 19
4502 Solothurn
Windisch / Brugg
Schwimmbadstrasse 1
5210 Windisch
Winterthur
Stadthausstr. 57 / Marktgasse 20
8401 Winterthur
Wohlen
Zentrum Arena Bahnhofstrasse 7
5610 Wohlen
Zug
Bahnhofstrasse 28
6300 Zug
Zürich
Fraumünsterstr. 27
8001 Zürich
Zürich West
Pfingstweidstrasse 9
8005 Zürich
Premium Reisen
Schwimmbadstrasse 1
5210 Windisch
Sportreisen
Schaffhauserstr. 130
8302 Kloten
Das könnte Sie auch interessieren
- Einzigartige Unterkünfte
- Die spektakulärsten Pools der Welt
- Top 5 Reiseziele vom Spezialisten
- Geschäftsreisen vom Spezialisten
- Wasserfälle weltweit
- Nordamerika-Bahnreisen vom Spezialisten
- Beeindruckende Tierwelt
- Reisen in bester Gesellschaft
- South Carolina
- Reisejahr 2024
- Die schönsten Erlebnisse in Nordamerika
- Leinen los!