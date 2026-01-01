Durchs Reich der Bergvölker ab Hanoi

1 . Tag Hanoi - Suoi Giang - Nghia Lo (M) Sie verlassen Hanoi und fahren in die nordwestlichen Berge, hinein in die Heimat der Hmong. Die rund 4 ½-stündige Fahrt führt über sanfte Hügel zu den weitläufigen Teeplantagen von Suoi Giang. Die Plantagen liegen in etwa 1'000 m Höhe und werden häufig von Hmong-Bauern nach traditionellen Methoden bewirtschaftet; hier wird hauptsächlich Grüntee angebaut, der meist einmal jährlich geerntet wird. Bei einer Pause mit Teeverkostung erhalten Sie Einblicke in die lokale Teeproduktion, bevor es weiter ins Tal von Nghia Lo geht. Am Nachmittag unternehmen Sie einen Spaziergang über eine kleine Strasse, die sich durch die sattgrünen Teeplantagen schlängelt und spektakuläre Ausblicke auf das Tal bietet. Zum Abschluss des Tages erreichen Sie Ihre gemütliche Lodge, wo Sie den Tag entspannt ausklingen lassen können.

2 . Tag Nghia Lo – Mu Cang Chai (F, M) Die Landschaft auf Ihrer etwa 2 ½-stündigen Weiterreise verändert sich, während die Berge emporragen und ihre Hänge wie kunstvoll geformte Reisterrassen wirken, die meist von Juli bis Mitte September bewirtschaftet werden. Nach rund eineinhalb Stunden Fahrt erreichen Sie einen der höchsten Pässe Nordvietnams. Bei einer lokalen Familie nehmen Sie an einer fröhlichen Kochsession teil, gefolgt von einem herzhaften, hausgemachten Mittagessen. Am Nachmittag erkunden Sie die Umgebung zu Fuss und geniessen atemberaubende Ausblicke über das Tal. Schliesslich erreichen Sie Ihre einfache, aber gemütliche Lodge in Mu Cang Chai.

3 . Tag Mu Cang Chai – Topas Ecolodge (F, M) Sie beginnen den Tag an einem Aussichtspunkt mit atemberaubendem Blick auf ein auf steilen Hängen gelegenes Dorf. Danach steigen Sie auf den Rücksitz eines Motorrads und fahren durch die Reisterrassen von Mu Cang Chai, deren sanft gestufte Hänge die Region in ein einzigartiges Landschaftsbild verwandeln. Unterwegs begegnen Sie den Hmong, die hier seit Generationen leben, und erhalten Einblicke in ihren traditionellen Lebensstil. Bei einem hausgemachten Mittagessen in einem kleinen Dorf stärken Sie sich, bevor Sie zu einer rund fünfstündigen, landschaftlich reizvollen Fahrt in die Region Sapa aufbrechen. Die Strecke führt Sie über mehrere Bergpässe, darunter eine der schönsten Strassen Nordvietnams. Schliesslich erreichen Sie die wunderschön gelegene Topas Ecolodge.

4 . Tag Topas Ecolodge (F) Am Morgen starten Sie zu einer zweistündigen Velotour durch die Umgebung und geniessen dabei immer wieder beeindruckende Ausblicke ins Tal. Unterwegs legen Sie das Velo ab und unternehmen einen kurzen Spaziergang, um eine traditionelle Familie der Red Dao zu besuchen und Einblicke in deren Alltag zu gewinnen. Danach setzen Sie die Tour fort, um die berühmten Stickereien der Red Dao-Frauen kennenzulernen. Kurz vor Mittag treten Sie den Rückweg zur Lodge an und können den Rest des Tages entspannt geniessen.

5 . Tag Topas Ecolodge (F) Heute entdecken Sie die entlegensten Regionen rund um Sapa und tauchen tief in das Leben der ethnischen Minderheiten ein. Auf Ihrer moderaten, 3 ½-stündigen Wanderung passieren Sie Reisterrassen, Flüsse und verstreute Bambushütten, die während der Erntezeit als Übernachtungsmöglichkeit der Bauern dienen. Unterwegs besuchen Sie traditionelle Dörfer der Red Dao, erhalten Einblicke in ihren Alltag und erfahren mehr über die Herstellung von Papier aus Reis, Silberarbeiten sowie die kunstvollen Stickereien der Red Dao-Frauen. Wer möchte, kann unterwegs ein erfrischendes Bad im Fluss nehmen. Im Verlauf des Nachmittags kehren Sie zur Lodge zurück.

6 . Tag Topas Ecolodge - Hanoi (F) Der Morgen steht zur eigenen Verfügung. Nachmittags cirka fünfstündiger Transfer zurück nach Hanoi. Ankunft gegen 20 Uhr.