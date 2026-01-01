LUX* Grand Baie
Grand Baie
Beschreibung
Einleitung
Das luxuriöse Resort liegt an einem schönen, feinsandigen Sandstrand (Bucht) im Norden der Insel. Die Suiten befinden sich im Hauptgebäude, die Pool Villen separat im tropischen Garten verteilt und die Residences im hinteren Bereich des Resorts. Eindrückliche Lobby, Boutique, vier Restaurants, Café & Bar "Maison LUX*", Nachtclub "Club Ai Kisu", 3 Bars, 3 Pools (einer auf der Dachterrasse tagsüber nur für Erwachsene), WiFi kostenfrei.
Angebot
LUX* Me Spa mit Coiffeur sowie Barber by OWay, 8 moderne Behandlungsräume, aussen Ruhebereich inkl. Pool, türkisches Hammam mit Pool (beheizt), Hydrothermalbad-Erlebnis, Sauna, Dampfbad, Lounge. Pilates, Yoga, Meditation im LUX* Me Fitnessbereich "Niyama Mind & Body Studio".
Zimmer
60 grosszügige, modern eingerichtete Junior Suiten (65 m2, Parterre und 1. Stock), 26 Ocean Suiten (65 m2 im 2. Stock) verfügen über ein Bad mit separater Dusche, Badewanne, WC, Haarfön, Klimaanlage, TV, Telefon, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Safe, WiFi kostenfrei, Terrasse oder Balkon. Family Suiten bestehend aus 2 Junior Suiten mit einem verbundenen Eingangsbereich. 4 Pool Villen (240 m2) und 3 Beachfront Pool Villen mit 2 en-suite Schlafzimmern, verteilt auf zwei Etagen, bieten einen privaten Butlerservice, privater Pool (beheizbar), BBQ, Sonnendeck, Gazebo, aussen Wohn- und Essbereich.
Die Grand Beach Pool Villa (600 m2) hat 3 en-suite Schlafzimmer und bietet zusätzlich eine Küche, eine Aussendusche, einen persönlichen Chef. 20 Pool Residences (180 m2, 1./2./3. Stock) mit jeweils 2 en-suite Schlafzimmern sowie 2 Pool Penthouses (325 m2, 3. Stock) mit 3 en-suite Schlafzimmern liegen im hinteren Bereich des Hotels (auf der anderen Strassenseite, verbunden durch eine Passerelle). Diese bieten einen grossen Aussenbereich inkl. privatem Pool und BBQ.
Unterhaltung
Regelmässige Abendunterhaltung, Nachtclub.
Gratis-Sport
Fitnessraum, Fitnessbereich auf der Dachterrasse, Pilates, Yoga, Meditation. Windsurfen, Pedalo, Kajak, Segeln (Mini Sails), Schnorcheln, Stand Up Paddle, Hobie Cat, Glasbodenboot, Wasserski.
Sport gegen Gebühr
Tauchen, Schnellboot, Hochseeangeln, Bootsausflüge, Spinningkurse.
Kinder
PLAY Kinderclub für Kinder von 3 - 11 Jahren, STUDIO 17 für Jugendliche ab 12 - 17 Jahren mit einer Chill-out Zone, Multi-Spieltische, DJ Deck, Playstation. Babysitting auf Anfrage und gegen Gebühr.
ab CHF 298.– / pro Person
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