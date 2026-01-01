60 grosszügige, modern eingerichtete Junior Suiten (65 m2, Parterre und 1. Stock), 26 Ocean Suiten (65 m2 im 2. Stock) verfügen über ein Bad mit separater Dusche, Badewanne, WC, Haarfön, Klimaanlage, TV, Telefon, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Safe, WiFi kostenfrei, Terrasse oder Balkon. Family Suiten bestehend aus 2 Junior Suiten mit einem verbundenen Eingangsbereich. 4 Pool Villen (240 m2) und 3 Beachfront Pool Villen mit 2 en-suite Schlafzimmern, verteilt auf zwei Etagen, bieten einen privaten Butlerservice, privater Pool (beheizbar), BBQ, Sonnendeck, Gazebo, aussen Wohn- und Essbereich.

Die Grand Beach Pool Villa (600 m2) hat 3 en-suite Schlafzimmer und bietet zusätzlich eine Küche, eine Aussendusche, einen persönlichen Chef. 20 Pool Residences (180 m2, 1./2./3. Stock) mit jeweils 2 en-suite Schlafzimmern sowie 2 Pool Penthouses (325 m2, 3. Stock) mit 3 en-suite Schlafzimmern liegen im hinteren Bereich des Hotels (auf der anderen Strassenseite, verbunden durch eine Passerelle). Diese bieten einen grossen Aussenbereich inkl. privatem Pool und BBQ.