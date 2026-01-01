Reiseziele nach Monat und Saison
Wann wohin reisen?
Wann wohin? So planen Sie mit dem Klima
In den Tropen gibt es keinen Sommer und Winter, sondern Regen- und Trockenzeiten: Die Malediven etwa zeigen sich von Dezember bis April von ihrer sonnigsten Seite, an Thailands Andamanenküste beginnt die Trockenzeit im November, und in der Karibik dauert die beste Zeit von Dezember bis April. Auf der Südhalbkugel – etwa in Südafrika, Namibia oder Australien – herrscht Sommer, wenn bei uns Winter ist. Wer flexibel ist, profitiert von den Übergangsmonaten: Sie bieten oft viel Sonne, ruhigere Hotels und attraktivere Preise als die Hochsaison.
Neben dem Klima lohnt zudem ein Blick auf Flugzeit und Zeitverschiebung: Für eine Woche Badeferien eignen sich Ziele mit kurzer Anreise wie die Kanaren oder Dubai, während für Australien oder Neuseeland mehrere Wochen einzuplanen sind. Für Reisen über Weihnachten, Ostern oder die Sommerferien gilt in jedem Fall: möglichst früh buchen.
Reiseziele nach Monat
Sie wissen, wann Sie reisen möchten – aber noch nicht, wohin? Unsere Monats- und Saisonübersichten zeigen, wo gerade beste Bedingungen herrschen:
Badeferien im Oktober: warme Ziele für die Herbstferien – vom Indischen Ozean über Arabien bis zu den Kanaren.
Reiseziele im November: Saisonstart in der Karibik, Trockenzeitbeginn in Südostasien und Frühsommer im südlichen Afrika.
Wintersonne von Dezember bis Februar: wo es warm ist, wenn es bei uns kalt wird – von der Karibik über die Malediven bis nach Thailand.
Strandziele mit kurzer Anreise in Europa und rund ums Mittelmeer finden Sie bei unseren Strandferien-Spezialisten, Ideen für Reisen mit Kindern auf unserer Seite Familienferien.
Alle Monatsübersichten folgen demselben Prinzip: Sie zeigen pro Destination die gerundeten Temperaturen, die ungefähre Flugzeit ab Zürich und den Grund, weshalb sich genau dieser Monat lohnt – vom Trockenzeitstart bis zur günstigen Nebensaison. So vergleichen Sie Ihre Favoriten auf einen Blick und behalten dennoch das ganze Jahr im Auge.
Beste Reisezeit: unsere Klima-Guides nach Destination
Für viele unserer Destinationen haben unsere Spezialistinnen und Spezialisten ausführliche Guides zur besten Reisezeit erstellt – mit Klimatabellen, Monsun-Wissen und Empfehlungen nach Aktivität:
Indischer Ozean: Malediven, Mauritius, Seychellen und Sri Lanka
Asien: Thailand, Vietnam, Bali und Japan
Afrika: Südafrika, Namibia und Tansania & Sansibar
Amerika: Costa Rica, Mexiko und USA
Ozeanien: Australien und Neuseeland
Persönliche Beratung für Ihren Reisetermin
Klimatabellen sind eine gute Grundlage – die Feinheiten kennt aber nur, wer selbst vor Ort war. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten prüfen für Ihren Wunschtermin gerne, welche Destination und welche Region die besten Bedingungen bieten, und erstellen Ihnen eine unverbindliche Offerte. Kontaktieren Sie uns oder lernen Sie unser Spezialisten-Team kennen. Viele von ihnen haben die Destinationen mehrfach bereist und wissen, wo im gewünschten Monat die Sonne scheint – und wo nicht.
Januar bis März: Hochsaison für Fernreisen
Die Wintermonate sind die klassische Zeit für Fernreisen in die Tropen – vielerorts herrscht jetzt Trockenzeit.
Wohin reisen im Januar: Hochsaison in der Karibik und auf den Malediven, Trockenzeit in Thailand – und im südlichen Afrika ist Hochsommer.
Wohin reisen im Februar: sonnig und trocken am Indischen Ozean und in weiten Teilen Südostasiens; auch Sri Lanka und der Süden Vietnams zeigen sich von ihrer besten Seite.
Wohin reisen im März: die letzten Wochen der Trockenzeit in Südostasien, angenehme Temperaturen in Arabien – und am Roten Meer beginnt der Frühling.
April bis Juni: Zwischensaison clever nutzen
Im Frühling beginnt in vielen Tropenzielen die Nebensaison – wer flexibel ist, findet jetzt viel Sonne zu attraktiveren Preisen.
Wohin reisen im April: auf den Malediven gehen die sonnigsten Monate zu Ende, in Japan blühen die Kirschbäume, und das östliche Mittelmeer wird langsam warm.
Wohin reisen im Mai: ruhige Zwischensaison auf den Seychellen, Frühsommer am Mittelmeer – und im südlichen Afrika beginnt die trockene Safari-Saison.
Wohin reisen im Juni: Trockenzeit auf Bali und im südlichen Afrika, dazu lange Sommertage in Skandinavien und Nordamerika.
Juli bis September: Sommerferien und Safari-Zeit
Während in Teilen Südostasiens Monsun herrscht, ist jetzt die beste Zeit für Safaris und für den Norden.
Wohin reisen im Juli: Safari-Hochsaison in Ost- und Südafrika, Trockenzeit auf Bali – und in Skandinavien und Kanada ist Hochsommer.
Wohin reisen im August: weiterhin beste Bedingungen für Tierbeobachtungen im östlichen und südlichen Afrika; Indonesien bleibt trocken und sonnig.
Wohin reisen im September: Nachsaison am Mittelmeer mit warmem Meer, gute Safari-Bedingungen – und in Nordamerika beginnt der farbige Herbst.
Oktober bis Dezember: der Sonne entgegen
Wenn es bei uns kühl wird, starten viele Fernreiseziele in ihre beste Saison.
Wohin reisen im Oktober: warme Badeziele für die Herbstferien – vom Indischen Ozean über Arabien bis zu den Kanaren.
Wohin reisen im November: Saisonstart in der Karibik, Trockenzeitbeginn in Südostasien und Frühsommer im südlichen Afrika.
Wohin reisen im Dezember: Hochsaison auf den Malediven, in Thailand und der Karibik – und im südlichen Afrika ist Sommer.
Weihnachten & Silvester in der Ferne
Malediven, Karibik oder Thailand: Die Festtags-Hochsaison ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.
Kirschblüte in Japan
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Antarktis: die Saison beginnt
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