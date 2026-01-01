Reiseziele nach Monat

Sie wissen, wann Sie reisen möchten – aber noch nicht, wohin? Unsere Monats- und Saisonübersichten zeigen, wo gerade beste Bedingungen herrschen:

Badeferien im Oktober: warme Ziele für die Herbstferien – vom Indischen Ozean über Arabien bis zu den Kanaren.

Reiseziele im November: Saisonstart in der Karibik, Trockenzeitbeginn in Südostasien und Frühsommer im südlichen Afrika.

Wintersonne von Dezember bis Februar: wo es warm ist, wenn es bei uns kalt wird – von der Karibik über die Malediven bis nach Thailand.

Strandziele mit kurzer Anreise in Europa und rund ums Mittelmeer finden Sie bei unseren Strandferien-Spezialisten, Ideen für Reisen mit Kindern auf unserer Seite Familienferien.

Alle Monatsübersichten folgen demselben Prinzip: Sie zeigen pro Destination die gerundeten Temperaturen, die ungefähre Flugzeit ab Zürich und den Grund, weshalb sich genau dieser Monat lohnt – vom Trockenzeitstart bis zur günstigen Nebensaison. So vergleichen Sie Ihre Favoriten auf einen Blick und behalten dennoch das ganze Jahr im Auge.