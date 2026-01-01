Cairns & the Great Barrier Reef (AAT Kings) ab Cairns

0 . Tag Übernachtungsorte Die Hotelauswahl enspricht der Standard Variante. In der Superior Variante übernachten Sie im Hilton Hotel Cairns.

1 . Tag Cairns Nach Ankunft am Flughafen Transfer zu Ihrem Hotel. Der restliche Tag steht Ihnen in der quirligen Tropenstadt zur freien Verfügung. Die Cairns Esplanade Lagoon lädt zum Verweilen und Entspannen ein.

2 . Tag Great Barrier Reef- Kreuzfahrt Erleben Sie heute eine ganztägige Kreuzfahrt zum Great Barrier Reef, dem grössten Korallenriff der Welt. Am äusseren Rand des Riffs gehen Sie vor Anker und können den ganzen Tag die herrlich farbenprächtige Unterwasserwelt mit tropischen Fischen und bunten Korallenbänken aus nächster Nähe entdecken. Schnorchelausrüstungen stehen auf der Plattform kostenlos zur Verfügung und das Personal ist Ihnen gerne behilflich. Bei einer Fahrt mit einem Unterwasser-Beobachtungsboot oder dem Glasbodenboot können Sie diese Wunderwelt auch trockenen Fusses genießen. Ein üppiges Mittagsbuffet ist eingeschlossen.

3 . Tag Kuranda Train – Skyrail – Tjapukai Heute Morgen besuchen Sie den Tjapukai Aboriginal Kulturpark, wo Sie Interessantes zur Dreamtime Mythologie erfahren und die Legenden der Eingeborenen mit Leben erfüllt werden. Danach bringt Sie die Skyrail-Gondelbahn über die Wipfel des tropischen Regenwaldes zum idyllischen Städtchen Kuranda. Bei zwei Fahrtunterbrechungen können Sie beim Spaziergang über Boardwalks Interessantes zum Öko-System Regenwald erfahren. Geniessen Sie die lebendige Atmosphäre der bunten Kuranda Markets. Eine spektakuläre Bahnfahrt mit dem nostalgischen Kuranda Train durch 15 Tunnel und über 40 Brücken sowie vorbei an Wasserfällen bringt Sie zurück nach Cairns.

4 . Tag Cairns Freie Zeit bis zu Ihrem Transfer zum Flughafen.