Dubai Reisen vom Spezialisten
Städtereise in Arabien erleben
Flitterwochen in Dubai
Verbringen Sie erholsame und unvergessliche Hochzeitsreisen im luxuriösen Dubai
Luxusferien meets Wüstenabenteuer
Wer in Dubai die Ferien verbringt, kann sich auf eine Zeit voll von Erholung und abwechslungsreichen Ausflügen freuen. Als absolutes Highlight gilt unter Reisenden der Besuch des höchsten Wolkenkratzers der Welt. Der Burj Khalifa ragt mit seinen knapp 828 m wortwörtlich in den Himmel. Von seiner Aussichtsplattform aus kann die glänzende Skyline der Stadt bestaunt werden. Wer während seiner Ferien auch etwas Action erwartet, kommt hier voll auf seine Kosten. Eine Fahrt quer durch die Wüste auf den Spuren der Beduinen ist ein großartiges Kontrastprogramm zu dem luxuriösen Stadtleben.
Der berühmte arabische Minztee schmeck in den Wüstencamps gleich doppelt so gut. Hier wird das Unmögliche möglich: Skifahren in Dubais Wüste. Die Skianlage ist eine der grössten Attraktionen im Nahen Osten.
In Dubai trifft Tradition auf Moderne
Ob auf Familienferien in Dubai oder bei Hochzeitsreisen, die historische Altstadt sollten sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Auch das aus Korallenstein und Lehm erbauten Viertel Bastakiya ist einen Besuch wert. Von hier starten viele Reisende in Dubai ihre Mietwagenrundreise. Nachdem die kleinen Cafés und Märkte erkundet sind, geht es nach einer Stärkung in einem der traditionellen Restaurants weiter ins moderne Herz der Stadt. In Dubai Downtown liegt die riesige weltbekannte Mall, die zu ausgiebigen Shoppingtouren einlädt.
Abends können Sie den Tag im bunten Nachtleben ausklingen lassen. Auch für eine Golfreise ist diese perfekte Stadt als Ausgangspunkt für mehrere Städtetrips nach Abu Dhabi und Doha. Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Reiseinformationen über Dubai zur Verfügung.
Lassen Sie sich beraten für das passende Hotel
Eine Ferienberatung bei Knecht Reisen sorgt für einen reibungslosen Ablauf nach Ihren Wünschen und Vorstellungen, so dass Sie Ihre Ferien in Dubai geniessen können. Wir legen Wert auf qualitative Hotels in Dubai, welche von unseren Reisespezialisten sowie Partnern auf Qualität und hohen Servicelevel geprüft werden. Wir organisieren auch Ihren Flug, der Sie mit einem sechsstündigen Direktflug ab Zürich nach Dubai bringen wird.
Beste Reisezeit für Dubai Ferien
Dubai ist ein Ganzjahresziel: Regen fällt nur an wenigen Tagen im Jahr, die Sonne zeigt sich fast immer, und das Meer ist durchgehend angenehm warm. Als beste Reisezeit gelten die Monate Oktober bis April – dann bewegen sich die Tagestemperaturen meist zwischen 25 und 32 Grad, abends kühlt es angenehm ab, und auch die Wassertemperatur lädt zum Baden ein. Ideale Bedingungen also für Badeferien, Wüstensafaris und Stadterkundungen. Damit ist Dubai die perfekte Winterflucht ab der Schweiz: Während hierzulande Nebel liegt, sitzen Sie am Strand oder auf der Hotelterrasse.
Die Wintermonate sind zugleich Hochsaison – wer über Weihnachten, Neujahr oder in den Sportferien reisen möchte, bucht am besten frühzeitig, damit das Wunschhotel verfügbar ist.
Sommer in Dubai: heiss, aber gut machbar
Von Mai bis September klettert das Thermometer regelmässig über 40 Grad, an der Küste steigt zudem die Luftfeuchtigkeit. Die Stadt ist dafür bestens gerüstet: Malls, Museen, das Dubai Aquarium und die Skihalle sind vollklimatisiert, und die Sommermonate gelten als Nebensaison mit entsprechend ruhigeren Hotels. Wer vor allem Pool, Spa und Shopping geniessen möchte, kann Dubai auch im Sommer gut bereisen; für Wüstenausflüge und ausgedehnte Besichtigungen empfehlen unsere Spezialisten die Monate Oktober bis April.
Badeferien mit Skyline-Blick
Feiner Sand, warmes Wasser und erstklassiger Service: Für Badeferien in Dubai stehen die Strände von Jumeirah und der Palm Jumeirah bereit – viele Erstklasshotels und Luxushotels liegen direkt am Wasser und verfügen über eigene Strandabschnitte, Pools und Kids Clubs. Das Besondere: Zwischen Sonnenbad und Abendessen liegt nur eine kurze Fahrt zu Souks, Museen und Aussichtsplattformen.
Honeymoon in der Stadt der Superlative
Ein Dinner hoch über der glänzenden Skyline, ein privates Abendessen in der Wüste, Spa-Rituale zu zweit: Hochzeitsreisen nach Dubai verbinden Glamour und Romantik wie kaum ein anderes Ziel. Besonders beliebt ist die Kombination aus einigen Nächten Stadt und anschliessenden Badeferien – ob an Dubais Stränden oder als Weiterreise auf die Malediven.
Golf, Familien und Wüstenabenteuer
Auf Golfreisen spielen Sie auf top gepflegten Plätzen mit Blick auf die Wolkenkratzer, während Familien zwischen Wasserparks, dem Dubai Aquarium und Themenparks kaum wissen, wo sie beginnen sollen. Und wer den Kontrast sucht, bucht eine Wüstensafari mit Dünenfahrt, Kamelritt und Barbecue im Camp oder erkundet die Emirate flexibel auf einer Mietwagenreise oder Rundreise.
Sehenswürdigkeiten abseits der Klassiker
Neben Burj Khalifa und Palm Jumeirah lohnt ein Blick auf das andere Dubai: Im Altstadtviertel Al Fahidi spazieren Sie durch enge Gassen zwischen restaurierten Windturmhäusern, mit einem traditionellen Abra-Boot setzen Sie für wenig Geld über den Dubai Creek und tauchen im Gold- und Gewürzsouk in orientalisches Markttreiben ein. Modern und fotogen präsentieren sich dagegen die Dubai Marina mit ihrer Uferpromenade sowie der Dubai Frame, der wie ein riesiger Bilderrahmen den Blick auf Alt- und Neustadt gleichzeitig freigibt.
Dubai als Stopover: zwei Reisen in einer
Kaum ein Ziel eignet sich so gut für einen Zwischenstopp wie Dubai: Die Stadt liegt am Kreuzungspunkt der Flugrouten Richtung Asien, Indischer Ozean und Australien und ist ab Zürich nonstop in rund sechs Flugstunden erreichbar. Schon zwei bis vier Nächte genügen für die grossen Highlights: Burj Khalifa, Altstadt und Souks, ein Strandtag und eine Wüstensafari bei Sonnenuntergang. Besonders beliebt ist der Stopover auf dem Weg zu den Malediven – erst Grossstadtglanz, dann Barfuss-Luxus am Riff.
Auch die Kombination mit Abu Dhabi und den übrigen Emiraten oder dem ursprünglichen Oman lässt sich einfach umsetzen: Die Hauptstadt der Emirate erreichen Sie ab Dubai in rund eineinhalb Stunden – genug für einen Tagesausflug zur Scheich-Zayid-Moschee und zum Louvre Abu Dhabi. Als Veranstalter organisieren wir Flüge, Transfers und Hotels aus einer Hand – Sie haben während der ganzen Reise eine persönliche Ansprechperson in der Schweiz.
Gut zu wissen: Praktische Tipps für Ihre Dubai Reise
Die Zeitverschiebung beträgt je nach Jahreszeit zwei bis drei Stunden – ein Jetlag ist damit kein Thema, und Sie können den ersten Ferientag voll geniessen. Bezahlt wird mit dem VAE-Dirham (AED); Kreditkarten werden praktisch überall akzeptiert. Mit Englisch kommen Sie in Hotels, Restaurants und Taxis problemlos durch, Beschilderungen sind durchgehend zweisprachig. Für Fahrten innerhalb der Stadt sind Taxis günstig und allgegenwärtig; die moderne, fahrerlose Dubai Metro verbindet zudem viele Sehenswürdigkeiten entlang der Sheikh Zayed Road und ist eine Attraktion für sich.
Kleidung und Respekt vor der Kultur
Tagsüber ist leichte Sommerkleidung ideal; in Malls, Museen und öffentlichen Gebäuden werden bedeckte Schultern und Knie geschätzt, in Moscheen gelten besondere Kleidervorschriften. Während des Fastenmonats Ramadan kann es tagsüber zu eingeschränkten Öffnungszeiten von Restaurants kommen – unsere Spezialisten weisen Sie bei der Buchung darauf hin, falls Ihre Reisedaten in diese Zeit fallen.
Einreise für Schweizer Gäste
Für die Einreise benötigen Schweizer Staatsangehörige einen gültigen Reisepass. Die wichtigsten Angaben zur Reisevorbereitung haben wir auf unserer Seite mit Dubai Reiseinformationen zusammengestellt; aktuelle Sicherheits- und Einreisehinweise finden Sie beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA).
Ihre Dubai Ferien vom Schweizer Spezialisten
Ob Badeferien, Stopover oder Familienabenteuer: Unser Spezialisten-Team kennt Dubai aus eigener Erfahrung und weiss, welches Hotel zu Ihren Wünschen und Ihrem Budget passt, welcher Strandabschnitt für Familien ideal ist und wo Sie den schönsten Blick auf die Skyline geniessen. Sie erhalten Flüge, Transfers, Hotels und Ausflüge aus einer Hand – persönlich zusammengestellt und mit einer Ansprechperson in der Schweiz, die während Ihrer ganzen Reise erreichbar bleibt.
Häufige Fragen zu Dubai Ferien
November bis März mit 25 bis 30 Grad und geringer Luftfeuchtigkeit. Von Juni bis September steigen die Temperaturen auf 40 Grad und mehr; Hotels, Malls und Verkehrsmittel sind dann durchgehend klimatisiert, das Programm verlagert sich nach drinnen und die Preise sinken deutlich.
Für touristische Aufenthalte nicht. Schweizer Staatsangehörige erhalten bei der Einreise eine visumfreie Aufenthaltsberechtigung für insgesamt 90 Tage innerhalb von 180 Tagen. Der Pass muss bei der Einreise noch mindestens sechs Monate gültig sein.
Rund sechs Stunden ohne Zwischenhalt. Der Zeitunterschied beträgt drei Stunden im Schweizer Winter und zwei Stunden im Sommer – Jetlag ist damit kaum ein Thema.
Als Stopover genügen zwei bis drei Nächte für Burj Khalifa, Altstadtviertel Al Fahidi und eine Wüstentour. Für Badeferien mit Ausflügen sind sieben Nächte eine gute Grösse, weil dann auch Abu Dhabi und ein zweites Wüstenprogramm Platz haben.
In Hotels, am Pool und am Strand gelten die üblichen Badeferienregeln. In Malls, Souks, öffentlichen Verkehrsmitteln und erst recht in Moscheen sollten Schultern und Knie bedeckt sein. Für Frauen ist ein Kopftuch nur beim Moscheebesuch nötig.
Ja, in lizenzierten Hotels, Restaurants und Bars. Ausserhalb davon wird kein Alkohol ausgeschenkt, und Trunkenheit in der Öffentlichkeit ist strafbar. Für Reisende, die in Hotels wohnen, ergibt sich daraus im Alltag kaum eine Einschränkung.
Ja. Hotels, Strände und Ausflüge laufen normal, viele Restaurants sind tagsüber abgeschirmt geöffnet. Essen, Trinken und Rauchen in der Öffentlichkeit sollte man tagsüber unterlassen. Abends sind die Städte besonders lebendig – das Iftar-Buffet ist für viele Gäste ein Reisegrund für sich.
Dubai Marina und Jumeirah Beach Residence für Badeferien mit Strand vor der Tür, Downtown für die Nähe zu Burj Khalifa und Dubai Mall, Palm Jumeirah für Resortferien mit viel Platz, Deira und Bur Dubai für Altstadt und Souks zum günstigsten Preis.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Arabien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Dubais Highlights
In Dubai hat man eine sehr grosse Auswahl an erstklassigen Hotels mit zuvorkommendem Service. Das Emirat erreicht man ab Zürich in sechs Flugstunden und die geringe Zeitverschiebung verhindert einen starken Jetlag. Dies ist nur einer der vielen Vorteile, welche die Destination so attraktiv und beliebt macht. Dubai ist ein abwechslungsreiches und vielfältiges Reiseziel. Man kann beispielsweise Wüste und Meer, in Form von Badeferien und Wüstensafari, perfekt unter einen Hut bringen. Was begeistert ist die Mischung aus ausgefallener Moderne und traditioneller Kultur.
Besuchen Sie das höchste Gebäude der Welt, den Burj Khalifa, bummeln Sie auf arabischen Souks und lassen Sie sich in Gourmetrestaurants von exquisiter Küche begeistern. Dubai gilt als sehr sicheres Reiseziel in den Vereinigten Arabischen Emiraten.