Luxusferien meets Wüstenabenteuer

Wer in Dubai die Ferien verbringt, kann sich auf eine Zeit voll von Erholung und abwechslungsreichen Ausflügen freuen. Als absolutes Highlight gilt unter Reisenden der Besuch des höchsten Wolkenkratzers der Welt. Der Burj Khalifa ragt mit seinen knapp 828 m wortwörtlich in den Himmel. Von seiner Aussichtsplattform aus kann die glänzende Skyline der Stadt bestaunt werden. Wer während seiner Ferien auch etwas Action erwartet, kommt hier voll auf seine Kosten. Eine Fahrt quer durch die Wüste auf den Spuren der Beduinen ist ein großartiges Kontrastprogramm zu dem luxuriösen Stadtleben.

Der berühmte arabische Minztee schmeck in den Wüstencamps gleich doppelt so gut. Hier wird das Unmögliche möglich: Skifahren in Dubais Wüste. Die Skianlage ist eine der grössten Attraktionen im Nahen Osten.

In Dubai trifft Tradition auf Moderne

Ob auf Familienferien in Dubai oder bei Hochzeitsreisen, die historische Altstadt sollten sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Auch das aus Korallenstein und Lehm erbauten Viertel Bastakiya ist einen Besuch wert. Von hier starten viele Reisende in Dubai ihre Mietwagenrundreise. Nachdem die kleinen Cafés und Märkte erkundet sind, geht es nach einer Stärkung in einem der traditionellen Restaurants weiter ins moderne Herz der Stadt. In Dubai Downtown liegt die riesige weltbekannte Mall, die zu ausgiebigen Shoppingtouren einlädt.

Abends können Sie den Tag im bunten Nachtleben ausklingen lassen. Auch für eine Golfreise ist diese perfekte Stadt als Ausgangspunkt für mehrere Städtetrips nach Abu Dhabi und Doha. Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Reiseinformationen über Dubai zur Verfügung.

Lassen Sie sich beraten für das passende Hotel

Eine Ferienberatung bei Knecht Reisen sorgt für einen reibungslosen Ablauf nach Ihren Wünschen und Vorstellungen, so dass Sie Ihre Ferien in Dubai geniessen können. Wir legen Wert auf qualitative Hotels in Dubai, welche von unseren Reisespezialisten sowie Partnern auf Qualität und hohen Servicelevel geprüft werden. Wir organisieren auch Ihren Flug, der Sie mit einem sechsstündigen Direktflug ab Zürich nach Dubai bringen wird.