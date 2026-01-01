Was Oman Reisen auszeichnet

Kaum ein Land der arabischen Halbinsel vereint auf so überschaubarem Raum derart unterschiedliche Landschaften: Zwischen den Dünen der Wüste Rimal Al Wahiba, den schroffen Zügen des Hadschar-Gebirges, palmengesäumten Wadis und der langen Küste am Arabischen Meer liegen oft nur wenige Fahrstunden. Anders als seine Nachbarn setzt das Sultanat dabei nicht auf Wolkenkratzer, sondern pflegt seine Forts, Suqs und Dattelplantagen wie jene von Barka.

Start- und Endpunkt der meisten Routen ist die Hauptstadt Muscat mit Sultan-Qabus-Moschee, Sultanspalast und Royal Opera House – das einstige Zentrum des omanischen Seehandels präsentiert sich heute als moderne, aber angenehm überschaubare Metropole. Als Kontrast dazu lohnt sich die Oasenstadt Nizwa am Fuss des Gebirges.

Beste Reisezeit: Oktober bis April

Die milden Wintermonate von Oktober bis April sind die optimale Reisezeit für Oman Reisen: tagsüber angenehm warm, nachts in Wüste und Bergen spürbar kühler – ideal für Rundreisen, Wanderungen und Badeferien. Im Hochsommer, besonders im Juni und Juli, wird es im Landesinneren mit bis zu 50 Grad extrem heiss und trocken. Eine Ausnahme bildet der Süden: In der Region Dhofar um Salala sorgt der Khareef-Monsun von Juni bis September für Nebel, feinen Regen und sattgrüne Hänge – ein Naturschauspiel, das es sonst nirgends auf der Halbinsel gibt. Auch für Badeferien und Tauchgänge sind die Wintermonate erste Wahl.

Praktische Hinweise für Anreise und Einreise

Der Oman liegt der Schweiz näher, als viele denken: Im Winterflugplan verbinden saisonale Direktflüge Zürich in rund sechseinhalb Stunden mit Muscat. Schweizer Reisende benötigen einen Reisepass, der mindestens sechs Monate über das Rückreisedatum hinaus gültig ist; das Visum beantragen Sie vorgängig online als E-Visum oder bei der Ankunft am Flughafen. Amtssprache ist Arabisch, mit Englisch kommen Sie im ganzen Land problemlos durch. Im Alltag wird zurückhaltende Kleidung geschätzt; beim Besuch von Moscheen bedecken Sie Schultern und Knie. Zusammen mit den gut ausgebauten Strassen macht das den Oman zu einem der unkompliziertesten Reiseziele der Region.

Für wen sich Oman Reisen eignen

Selbstfahrer schätzen die kurzen Distanzen und klar strukturierten Routen, Familien finden kinderfreundliche Hotels und abwechslungsreiche Etappen zwischen Strand, Wüste und Bergen. Aktive wandern im Hadschar-Gebirge oder erkunden die Dünen bei Wüstensafaris zu Fuss, auf dem Kamel oder im 4x4 – inklusive Übernachtung im Zeltcamp unter sternenklarem Himmel. Taucher und Schnorchler erwartet eine artenreiche Unterwasserwelt mit Korallenriffen, Höhlen und Wracks. Wer Kultur und Erholung verbinden möchte, kombiniert eine Rundreise mit Badeferien in Sur oder Salala – ob individuell oder in der Gruppenreise, unsere Spezialisten stellen Ihre Route massgeschneidert zusammen.