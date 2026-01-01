Oman Reisen – Wüsten, Oasen & Meer
Ferien im Oman vom Spezialisten
Was Oman Reisen auszeichnet
Kaum ein Land der arabischen Halbinsel vereint auf so überschaubarem Raum derart unterschiedliche Landschaften: Zwischen den Dünen der Wüste Rimal Al Wahiba, den schroffen Zügen des Hadschar-Gebirges, palmengesäumten Wadis und der langen Küste am Arabischen Meer liegen oft nur wenige Fahrstunden. Anders als seine Nachbarn setzt das Sultanat dabei nicht auf Wolkenkratzer, sondern pflegt seine Forts, Suqs und Dattelplantagen wie jene von Barka.
Start- und Endpunkt der meisten Routen ist die Hauptstadt Muscat mit Sultan-Qabus-Moschee, Sultanspalast und Royal Opera House – das einstige Zentrum des omanischen Seehandels präsentiert sich heute als moderne, aber angenehm überschaubare Metropole. Als Kontrast dazu lohnt sich die Oasenstadt Nizwa am Fuss des Gebirges.
Beste Reisezeit: Oktober bis April
Die milden Wintermonate von Oktober bis April sind die optimale Reisezeit für Oman Reisen: tagsüber angenehm warm, nachts in Wüste und Bergen spürbar kühler – ideal für Rundreisen, Wanderungen und Badeferien. Im Hochsommer, besonders im Juni und Juli, wird es im Landesinneren mit bis zu 50 Grad extrem heiss und trocken. Eine Ausnahme bildet der Süden: In der Region Dhofar um Salala sorgt der Khareef-Monsun von Juni bis September für Nebel, feinen Regen und sattgrüne Hänge – ein Naturschauspiel, das es sonst nirgends auf der Halbinsel gibt. Auch für Badeferien und Tauchgänge sind die Wintermonate erste Wahl.
Praktische Hinweise für Anreise und Einreise
Der Oman liegt der Schweiz näher, als viele denken: Im Winterflugplan verbinden saisonale Direktflüge Zürich in rund sechseinhalb Stunden mit Muscat. Schweizer Reisende benötigen einen Reisepass, der mindestens sechs Monate über das Rückreisedatum hinaus gültig ist; das Visum beantragen Sie vorgängig online als E-Visum oder bei der Ankunft am Flughafen. Amtssprache ist Arabisch, mit Englisch kommen Sie im ganzen Land problemlos durch. Im Alltag wird zurückhaltende Kleidung geschätzt; beim Besuch von Moscheen bedecken Sie Schultern und Knie. Zusammen mit den gut ausgebauten Strassen macht das den Oman zu einem der unkompliziertesten Reiseziele der Region.
Für wen sich Oman Reisen eignen
Selbstfahrer schätzen die kurzen Distanzen und klar strukturierten Routen, Familien finden kinderfreundliche Hotels und abwechslungsreiche Etappen zwischen Strand, Wüste und Bergen. Aktive wandern im Hadschar-Gebirge oder erkunden die Dünen bei Wüstensafaris zu Fuss, auf dem Kamel oder im 4x4 – inklusive Übernachtung im Zeltcamp unter sternenklarem Himmel. Taucher und Schnorchler erwartet eine artenreiche Unterwasserwelt mit Korallenriffen, Höhlen und Wracks. Wer Kultur und Erholung verbinden möchte, kombiniert eine Rundreise mit Badeferien in Sur oder Salala – ob individuell oder in der Gruppenreise, unsere Spezialisten stellen Ihre Route massgeschneidert zusammen.
Weitere Oman Reisethemen
Wüstenerlebnis Oman: Trekking, Kamelreiten & 4x4 Touren
Geniessen Sie endlose Weite und sternenklare Nächte in der Wüste. Erkunden Sie die Wüstenlandschaft zu Fuss, im Jeep oder auf dem Kamel! Gerne beraten Sie unsere Oman Spezialisten bei der Planung von Oman Rundreisen, Gruppenreisen und Wüstensafaris sowie bei der Auswahl passender Oman Hotels und Wüstenresorts. Besonders authentisch sind die Oasenstadt Nizwa und die Zeltcamps in der Wüste Rimal Al Wahiba.
Familienferien im Oman
Entdecken Sie die geheimnisvolle Welt des Orients auf Oman Mietwagenrundreisen mit der Familie. Hier gibt es viele kinderfreundliche Hotels.
Tauchen im Oman
Erleben Sie die faszinierende Unterwasserwelt des Arabischen Golfs! Beim Tauchen erwarten Sie bunte Korallenriffe, Höhlen, Schiffswracks und schillernde Fischschwärme.
Oman – Einreise, Klima, beste Reisezeit
Schweizer brauchen für die Einreise einen gültigen Reisepass (mindestens sechs Monate nach Rückreisedatum gültig) ohne Stempel aus Israel. Ein 30 Tage gültiges Visum können Sie online als E-Visum oder am Flughafen beantragen. Verboten ist die Einfuhr von Waffen, Drogen, Datteln, verderblichen Lebensmitteln und pornografischem Material. Zollfrei einführen dürfen Sie: 1 Flasche alkoholisches Getränk, Zigaretten (400 Stück), Parfüm (100 ml)
Oman ist ganzjährig bereisbar. Im Juni und Juli wird es bis 50° Celsius heiss und sehr trocken. In Dhofar ist es durch den Monsunregen im Sommer kühler und regnerisch. Die milden Wintermonate sind die optimale Reisezeit. Amtssprache ist Arabisch, fast alle Omanis sprechen sehr gut Englisch.
Muscat - Hauptstadt des Sultanats Oman
Start- und Endpunkt von Oman Rundreisen ist die Perle des Orients, die Hauptstadt Muscat. Das einstige Zentrum des omanischen Seehandels präsentiert sich heute als moderne Metropole. Entdecken Sie die Sultan-Qabus-Moschee, den Suq, Sultanspalast und das Royal Opera House.
Oman Reisen mit orientalischem Flair
Sattgrüne Palmen, endlose Wüsten, lange Sandstrände und bunte Unterwasserwelten erwarten Sie im Oman. Erleben Sie auf Arabien Reisen traumhafte Oasen, Berglandschaften im Hadschar-Gebirge, Dattelplantagen in Barka und traumhafte Badeferien in Sur oder Salala.
Anreise: Ab Zürich in rund sechseinhalb Stunden nach Muscat
Der Oman liegt der Schweiz näher, als viele denken: Im Winterflugplan bestehen saisonale Direktflüge von Zürich nach Muscat mit einer Flugzeit von nur rund sechseinhalb Stunden. Ganzjährig erreichen Sie das Sultanat zudem bequem mit einem kurzen Zwischenstopp, etwa via Dubai oder Doha. Die Zeitverschiebung von lediglich zwei bis drei Stunden macht die Anreise angenehm entspannt – Jetlag ist kein Thema, und bereits eine Ferienwoche lohnt sich. Da die Direktflüge in die Hauptreisezeit der milden Wintermonate fallen, empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung; unsere Spezialisten prüfen für Sie die passenden Verbindungen und Sitzplatzoptionen.
In Muscat angekommen, übernehmen Selbstfahrer den Mietwagen direkt am Flughafen und starten in ihre Oman Mietwagenrundreise; wer sich lieber chauffieren lässt, wird von seinem Fahrer am Flughafen empfangen. Die Anreise mit Zwischenstopp hat übrigens einen angenehmen Nebeneffekt: Sie lässt sich mit einem Stopover in Dubai verbinden, sodass Sie zwei Welten in einer Reise erleben. Gerne bauen unsere Oman-Spezialisten zudem ein paar Strandtage am Anfang oder Ende Ihrer Route ein, damit Sie erholt ins Abenteuer starten oder entspannt nach Hause fliegen.
Omans Regionen: Vom Hadschar-Gebirge bis in den tiefen Süden
Wer den Oman wirklich verstehen will, bereist seine Regionen – jede hat ihren eigenen Charakter. Der Norden rund um Nizwa ist das kulturelle Herz des Landes: Die mächtige Festung, der Souk und der traditionelle Viehmarkt am Freitagmorgen entführen Sie in eine andere Zeit. Hoch darüber liegt der Dschebel Achdar, der «Grüne Berg», wo auf Terrassenfeldern Granatäpfel und Rosen gedeihen. Der Jebel Shams, mit rund 3000 Metern der höchste Gipfel des Landes, blickt in eine spektakuläre Schlucht, die nicht umsonst als «Grand Canyon des Omans» bekannt ist.
Im Osten warten die goldenen Dünen der Wahiba Sands mit ihren Wüstencamps, die smaragdgrünen Pools der Wadis Shab und Bani Khalid – ein erfrischendes Bad zwischen Palmen und Felswänden inklusive – sowie die Hafenstadt Sur, wo bis heute hölzerne Dhaus gebaut werden. Bei Ras al Jinz beobachten Sie mit etwas Glück Meeresschildkröten bei der Eiablage. Ganz anders präsentiert sich der tiefe Süden: Rund um Salalah verwandelt der Monsun Khareef die Region Dhofar zwischen Juni und September in eine grüne Hügellandschaft – Bananenplantagen und Weihrauchbäume inklusive.
Und ganz im Norden, getrennt vom Rest des Landes, ragen die Fjorde der Halbinsel Musandam aus dem Meer; sie lassen sich ideal mit einem Aufenthalt in den Vereinigten Arabischen Emiraten verbinden. Kaum ein anderes Land vereint auf so kompakter Fläche derart viele Landschaften.
Mietwagenrundreise, Privatreise oder Gruppenreise?
Der Oman gilt als eines der einfachsten Selbstfahrerländer des Orients: Die Strassen sind hervorragend ausgebaut, die Beschilderung ist auch in englischer Sprache gehalten, und ausserhalb von Muscat herrscht wenig Verkehr. Auf einer Mietwagenrundreise bestimmen Sie Tempo und Route selbst; für Bergstrecken wie den Dschebel Achdar und für Wüstenpassagen empfiehlt sich ein Allradfahrzeug. Unsere Spezialisten stellen Ihnen erprobte Routen mit ausgewählten Unterkünften zusammen: Für die klassische Nordroute mit Muscat, Nizwa, Wahiba Sands und Küste rechnen Sie am besten mit einer guten Woche, wer zusätzlich den Süden erkunden möchte, plant entsprechend mehr Zeit ein.
Wer die Fahrten lieber abgibt, wählt eine geführte Oman Rundreise mit privatem Fahrer oder Guide, der Ihnen Land und Leute näherbringt. Gesellige Reisende schliessen sich einer Gruppenreise zu festen Terminen an – eine unkomplizierte Art, das Sultanat kennenzulernen, bei der Organisation und Fahrten komplett abgenommen werden. Bei den Unterkünften reicht die Auswahl der Oman Hotels vom komfortablen Stadthotel in Muscat über Boutique-Häuser in den Bergen bis zum stimmungsvollen Wüstencamp – ganz nach Ihren Wünschen. Praktische Hinweise zu Einreise, Klima und mehr finden Sie in unseren Oman Reiseinformationen.
Badeferien, Tauchen und Kombinationsideen
Der Oman ist auch ein Strandziel: Entlang der Küste bei Muscat, an der Ostküste um Ras al Hadd und im Süden bei Salalah finden Sie helle Sandstrände, die selten überlaufen sind – oft teilen Sie sich den Strand nur mit ein paar Fischerbooten. Komfortable Strandresorts machen Badeferien im Oman zur erholsamen Alternative zu den grossen Badedestinationen – gerne auch als entspannter Abschluss einer Rundreise.
Unter Wasser wartet eine artenreiche Meereswelt: Beim Tauchen und Schnorcheln – etwa vor den Daymaniyat-Inseln nördlich von Muscat – begegnen Sie Korallenriffen, Schildkröten und mit etwas Glück Delfinen, die sich auch auf Bootsausflügen ab Muscat regelmässig zeigen.
Auch Familien fühlen sich im gastfreundlichen Sultanat wohl – viele Hotels sind ausgesprochen kinderfreundlich, und Erlebnisse wie Dünen, Wadis und Schildkrötenstrände begeistern Kinder wie Erwachsene. Der Oman gilt als ruhiges Reiseland; aktuelle Einschätzungen zur Lage finden Sie in den Reisehinweisen des EDA.
Attraktiv sind zudem Kombinationen: Dubai liegt nur einen kurzen Flug entfernt und ergänzt die Ursprünglichkeit des Omans um Skyline, Shopping und Themenparks – erst Grossstadterlebnis, dann Erholung. Auch eine grosse Orient-Reise über mehrere Länder der Arabischen Halbinsel stellen wir Ihnen gerne zusammen. Für Ihre persönliche Offerte senden Sie uns eine Anfrage – unsere Oman-Spezialisten kennen das Sultanat aus eigener Erfahrung und beraten Sie gerne.
Klimatabelle Oman: Muscat und die Küstenregion
Die Werte beziehen sich auf Muscat und die Küste am Golf von Oman. Im Hadschar-Gebirge liegen die Temperaturen spürbar tiefer, und in Salalah im Süden sorgt der Monsun Khareef von Juni bis September für ein eigenes, kühleres Klima:
|Monat
|Tagestemperatur (°C)
|Nachttemperatur (°C)
|Wassertemperatur (°C)
|Regentage
|Januar
|25
|17
|24
|2
|Februar
|26
|18
|24
|2
|März
|30
|21
|25
|2
|April
|35
|25
|27
|1
|Mai
|39
|29
|30
|0
|Juni
|40
|31
|31
|0
|Juli
|38
|30
|30
|0
|August
|36
|28
|29
|0
|September
|36
|27
|29
|0
|Oktober
|35
|25
|29
|0
|November
|30
|21
|27
|1
|Dezember
|27
|19
|25
|2
Als beste Reisezeit für Oman Ferien gelten die Monate Oktober bis April: Tagsüber erwarten Sie angenehme 25 bis 35 Grad, die Nächte sind mild, und Regen fällt nur vereinzelt. Im Sommer steigen die Temperaturen im Landesinneren regelmässig über 40 Grad – Rundreisen sind dann weniger empfehlenswert, während sich das kühlere Salalah in eine grüne Hügellandschaft verwandelt. Das Meer ist mit 24 bis 31 Grad praktisch ganzjährig badetauglich.
Oman Ferien beim Spezialisten buchen – Ihr Mehrwert
Unsere Oman-Spezialisten bereisen das Sultanat regelmässig selbst: Sie kennen Routen, Wüstencamps und Hotels aus eigener Anschauung und wissen, welche Reise zu welcher Jahreszeit passt. Davon profitieren Sie bei der Planung ganz konkret – etwa bei der Frage, ob für Sie eine Mietwagenrundreise, eine privat geführte Tour oder eine Gruppenreise die richtige Wahl ist, welches Wüstencamp Ihren Vorstellungen entspricht oder wie viele Nächte Sie für Muscat, die Berge und die Wahiba Sands einplanen sollten.
Jede Reise stellen wir individuell für Sie zusammen: Reisedauer, Routenführung, Hotelkategorie und Ausflüge stimmen wir auf Ihre Wünsche ab – vom ersten Beratungsgespräch über die persönliche Offerte bis zu den kompletten Reiseunterlagen. Und auch unterwegs lassen wir Sie nicht allein: Bei Fragen während der Reise ist Ihr Spezialist für Sie erreichbar. Lernen Sie unser Arabien-Spezialisten-Team kennen oder senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage – Sie erhalten einen massgeschneiderten Reisevorschlag.
Häufige Fragen zu Oman Reisen
Die beste Reisezeit für den Oman sind die milden Wintermonate von Oktober bis April mit Tagestemperaturen zwischen 25 und 35 Grad. Hauptsaison sind die Monate Dezember bis Februar; ideal reisen Sie aber bereits ab November und bis in den März hinein. Im Sommer wird es sehr heiss – die Ausnahme ist Salalah im Süden, wo der Monsun Khareef von Juni bis September für kühlere Temperaturen und grüne Landschaften sorgt.
Für die klassische Nordroute mit Muscat, Nizwa, dem Hadschar-Gebirge, den Wahiba Sands und der Küste empfiehlt sich rund eine Woche. Wer zusätzlich den Süden um Salalah entdecken oder Strandtage anhängen möchte, plant besser zehn Tage bis zwei Wochen ein. Dank der kurzen Anreise und der geringen Zeitverschiebung lohnt sich der Oman aber bereits für eine Ferienwoche – etwa als Rundreise mit anschliessenden Badeferien.
Der Oman gilt als eines der ruhigsten und gastfreundlichsten Länder der Arabischen Halbinsel und eignet sich auch für Individualreisende und Familien sehr gut. Die Kriminalitätsrate ist tief, die Strassen sind modern ausgebaut. Wie vor jeder Reise empfiehlt sich ein Blick in die aktuellen Reisehinweise des EDA. Alles Wichtige zu Einreise und Visum finden Sie in unseren Oman Reiseinformationen.
Oman-Highlights vom Spezialisten
Ein Märchen wie aus 1.001 Nacht
Während Ihrer Ferien im Oman wird dieses Märchen für Sie wahr: Das Sultanat verzaubert mit weiten Wüstenlandschaften, karibisch anmutenden, endlos langen, oft menschenleeren und unberührten Sandstränden, beeindruckenden Bergwelten und grünen Tälern, die nach der Regenzeit besonders üppig erscheinen. Alte Burgen und Ruinen entführen Sie in längst vergangene Zeiten. Das Sultanat blickt auf eine Geschichte von mehr als 5.000 Jahren Seehandel zurück, was man an den vielen historischen Handelshäfen noch heute erkennen kann.
Wichtigstes Exportgut ist nach wie vor der Weihrauch. Schlendert man über die Souks, ist der Duft des kostbaren Räucherwerks auch dieser Tage noch überall präsent. Auch die Erholung wird für Sie nicht zu kurz kommen, denn zahlreiche, märchenhaft arabische Hotels im Oman warten nur darauf, ihre Gäste nach allen Regeln der Kunst zu verwöhnen. Die freundlichen Menschen, das hervorragende Essen und die allgemeine Ruhe und Beschaulichkeit des Landes machen Ihre Reise in den Oman zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Aktivitäten während Ihrer Ferien im Oman
Sie können im Oman vieles erleben: Offroad-Touren beispielsweise entführen Sie in die überwältigenden Gebirge des Omans. Auf Wüstensafaris erfahren Sie die endlosen Weiten und goldenen Dünen hautnah. Ein besonders authentisches Erlebnis bietet eine Übernachtung auf Beduinenart – sehen Sie abends der Wüstensonne beim Untergehen zu. Für Wasserratten bietet es sich an, in den klaren Gewässern des Omans zu tauchen oder zu schnorcheln. Keinesfalls entgehen lassen sollten Sie sich den Besuch eines Souks mit seinen herrlichen Düften nach exotischen Gewürzen.
Im Oman ist die Besichtigung von Moscheen möglich, zum Beispiel in Muscat und Salala. Frauen verhüllen dabei Haare und Arme, Männer tragen lange Hosen und vorzugsweise kurzärmlige Hemden. Interessante Einblicke in die Geschichte der Region bietet das "Museum des Weihrauchlandes" in Salala in der Dhofar-Region. In der ehemaligen Hauptstadt des Omans haben Sie auch die Chance, den zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörigen, antiken Weihrauchhafen zu besichtigen.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Arabien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen