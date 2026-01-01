SALT of Palmar, An adult only Boutique Hotel
Belle Mare
Beschreibung
Einleitung
Direkt am schönen Strand von Palmar gelegen, Hauptgebäude mit Boutique, zwei Restaurants "The Good Kitchen" und "Tek Tek", SALT Bäckerei, zwei Bars, beheizbarer Pool, Spa- und Wellnessbereich, Fitnessraum. Erstes Hotel der Gruppe Design Hotels™ auf Mauritius.
Angebot
SALT Equilibrium Spa mit vier Behandlungsräumen, Salz-Zone sowie Hydrolounge Zone.
Zimmer
Die Garden View Zimmer (ca. 33 - 37 m2), Seaview (30 - 37 m2), sowie grössere Pool Plus Zimmer (ca. 47 m2) alle mit Garten-, Meer- oder Poolsicht. Bang on Beach (ca. 30 - 33 m2), Best on Beach (ca. 38 - 47 m2) direkt am Meer/Strand gelegen. Alle aus lokalen und umweltfreundlichen Materialien eingerichtet mit Dusche, separatem WC, Haarfön, Klimaanlage, Telefon, Kaffee- und Teekocher, Safe, Roberts Radio, Yoga Matte, WiFi kostenfrei und einem Balkon oder Terrasse.
Gratis-Sport
Aquagym, Schnorcheln, Kajak, Beachvolleyball, Yoga, Stand-Up Paddle, Pedalo, Fitnessraum, Glasbodenboot.
Sport gegen Gebühr
Wasserski, Tauchen (PADI/ CMAS), Hochseefischen, Fahrräder, Fototour, Reiten, Katamaran, Kitesurfen, Windsurfen, Schnellboote.
ab CHF 102.– / pro Person
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