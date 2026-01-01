Direkt am schönen Strand von Palmar gelegen, Hauptgebäude mit Boutique, zwei Restaurants "The Good Kitchen" und "Tek Tek", SALT Bäckerei, zwei Bars, beheizbarer Pool, Spa- und Wellnessbereich, Fitnessraum. Erstes Hotel der Gruppe Design Hotels™ auf Mauritius.

Die Garden View Zimmer (ca. 33 - 37 m2), Seaview (30 - 37 m2), sowie grössere Pool Plus Zimmer (ca. 47 m2) alle mit Garten-, Meer- oder Poolsicht. Bang on Beach (ca. 30 - 33 m2), Best on Beach (ca. 38 - 47 m2) direkt am Meer/Strand gelegen. Alle aus lokalen und umweltfreundlichen Materialien eingerichtet mit Dusche, separatem WC, Haarfön, Klimaanlage, Telefon, Kaffee- und Teekocher, Safe, Roberts Radio, Yoga Matte, WiFi kostenfrei und einem Balkon oder Terrasse.