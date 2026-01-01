Camper mieten beim Spezialisten
Mit Tiefpreisgarantie
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Unser Camper-Angebot
Camper mieten mit Tiefpreisgarantie!
Bei uns mieten Sie Ihr Wohnmobil zum jeweils günstigsten Tarif. Versprochen! Sollten Sie das gleiche Fahrzeug vom selben Anbieter für die gleiche Zeit und Strecke bei einem anderen Schweizer Reiseveranstalter zu einem günstigeren Preis bekommen, erstatten wir Ihnen die Differenz zurück. Beachten Sie bitte, dass bei Flex-Raten und Sonderangeboten bei Wohnmobilreisen auch der Buchungszeitpunkt entscheidend ist. Sie profitieren bei uns von einer professionellen Beratung, dem Anschluss an einen Garantiefonds, einem Pikettdienst rund um die Uhr und zahlreichen weiteren Vorteilen.
Camper mieten Australien
Australien ist ein wundervolles Land, wie geschaffen für Ferien mit dem Wohnmobil! Ein Schritt aus dem Camper genügt, um sich mitten in der Natur wiederzufinden. Geniessen Sie die Sicht auf natürliche Regenwälder, blaue Ozeane, das berühmte Outback oder ein anderes Wunder der Natur. Bei Camperferien.ch können Sie den für Sie passenden Camper in Australien mieten. Wir bieten Ihnen 2-Rad und 4-Rad Camper, die Wahl liegt bei Ihnen. Sie finden bei uns die grösste Auswahl an Campern und einen Preisvergleich der grössten Camper-Anbieter in Australien.
Camper mieten Neuseeland
Sie haben Ihr eigenes Wohnzimmer immer mit dabei und reisen so durch die schönsten Gegenden Neuseelands. Die Vorteile von Ferien im Wohnmobil in Neuseeland liegen auf der Hand: Sie erleben die Natur viel intensiver und kommen mit der Bevölkerung sowie gleichgesinnten Reisenden in Kontakt. Als Zugabe ersparen Sie sich die tägliche Hotelsuche und das Kofferpacken. Unterwegs im eigenen Motorhome zu sein, sorgt für Erholung, Abenteuer, Freiheit und Unabhängigkeit – egal ob alleine, zu zweit oder mit der gesamten Familie!
Camper mieten USA
Ferien in der mobilen Ferienwohnung – Spass für die ganze Familie. «Erfahren» Sie Nordamerika individuell und flexibel. Ferien in einem Wohnmobil zählen nach wie vor zu den beliebtesten Reiseformen in Nordamerika. Breite Strassen, Campingplätze an den schönsten Orten und eine hervorragende Infrastruktur machen Ihre Camper-Ferien zu einem unvergesslichen Erlebnis. Und mit Ihrem rollenden Apartment müssen Sie auf keinerlei Bequemlichkeiten verzichten. Buchen Sie Ihr Motorhome frühzeitig und profitieren Sie von attraktiven Frühbucherrabatten.
Camper mieten Kanada
Autofahren in Kanada ist wirklich angenehm, die Strassen sind sehr gut ausgebaut und Sie werden sich schnell zurechtfinden. Bei uns mieten Sie moderne Camper, ausgestattet mit automatischem Getriebe, Servolenkung sowie Klimaanlage. Die relaxte Fahrweise und die atemberaubenden Landschaften laden förmlich ein zum gemütlichen «cruisen».
Darum sind wir der verlässliche Partner für Ihre Camperferien:
Seit mehr als 15 Jahren können Sie bei Knecht Reisen Camper zu attraktiven Konditionen mieten. Während dieser Zeit haben wir uns eine grosse Kompetenz im Bereich Mietfahrzeuge (Camper, Wohnmobile und Mietwagen) erarbeitet.
Fünf Gründe überzeugen unsere Kunden, immer wieder bei uns zu buchen:
Unsere Erfahrung: Unsere langjährige Erfahrung ist ein Garant dafür, dass auch Ihre Reise mit dem Camper nach Australien, Neuseeland und Nordamerika ein voller Erfolg wird. Wir kennen unsere Destinationen aus erster Hand und bereisen die angebotenen Länder regelmässig selbst. Zudem kennen wir alle angebotenen Produkte in diesem Katalog persönlich. So ermöglichen wir Ihnen unbeschwerte Ferien.
Unsere Qualität: Qualität hat bei uns oberste Priorität und wir setzen alles daran, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten und Ihre Reise mit grösster Sorgfalt zu organisieren. Sie profitieren von zahlreichen Vorteilen wie Anschluss an einen Garantiefonds, Pikettdienst rund um die Uhr, etc.
Unsere Partner: Unsere langjährigen Partner vor Ort sorgen für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reise. Mit den meisten Partnern pflegen wir langjährige Beziehungen und sind von deren Leistungsfähigkeit überzeugt.
Flexibilität: Unsere Mitarbeiter sind selber begeisterte Wohnmobil- respektive Camper-Fans und kennen die Eigenheiten der Destinationen aus eigener «Erfahrung».
Tiefpreisgarantie: Bei uns mieten Sie Ihr Wohnmobil zum jeweils günstigsten Tarif. Garantiert. Sollten Sie dasselbe Fahrzeug vom selben Anbieter für die gleiche Zeit und Strecke über einen anderen Schweizer Reiseveranstalter zu einem günstigeren Preis bekommen, erstatten wir Ihnen die Differenz zurück.
Dieses grosse Know-how stellen wir Ihnen bei der Planung Ihrer persönlichen Camper Reise gerne zur Verfügung. Unsere langjährigen und sorgfältig ausgewählten Partner garantieren eine hohe Qualität vor Ort.
Weihnachten & Silvester in der Ferne
Malediven, Karibik oder Thailand: Die Festtags-Hochsaison ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.
Kirschblüte in Japan
Die Sakura-Zeit ist die begehrteste Reisezeit Japans – jetzt planen und Wunschtermin sichern.
Antarktis: die Saison beginnt
Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.
Reisen im Camper
Komfortabel und trotzdem maximal flexibel auf zu neuen Entdeckungen mit dem Wohnmobil!
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