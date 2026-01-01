Phuket Reisen
Ferien auf der grössten Insel Thailands vom Spezialisten
Anantara Mai Khao Phuket Villas
ab CHF 169.– / pro Person
Phuket
Der lange Sandstrand lädt zu romantischen Spaziergängen ein, vor allem während eines Sonnenuntergangs. Swimmingpool...
Banyan Tree Phuket
ab CHF 201.– / pro Person
Phuket
Zwei Swimmingpools, einer davon mit Poolbar und Whirlpool. Einzigartige Spa Möglichkeiten sowie vielseitiges...
SALA Phuket Mai Khao Beach Resort
ab CHF 104.– / pro Person
Phuket
Der langgezogene, ursprüngliche Strand lockt zum kilometerweiten Spazieren und Baden ein. Zwei grosse Swimmingpools,...
Dusit Thani Laguna Phuket
ab CHF 84.– / pro Person
Phuket
Swimmingpool, Kinderpool, Spa, Tennis, diverse Wassersportmöglichkeiten und Fitnesscenter. Per Fahrrad können Sie...
The Shore at Katathani
ab CHF 252.– / pro Person
Phuket
Ein Swimmingpool mit Sonnenliegen etwas erhöht zum Meer lädt zu erholsamen Stunden ein. Fitnesscenter, Bibliothek,...
The Surin Phuket
ab CHF 158.– / pro Person
Phuket
Der originelle, schwarz geflieste Swimmingpool mit Kinderbecken liegt leicht erhöht am Strand. Das Spa bietet...
Twinpalms Surin Beach Phuket
ab CHF 97.– / pro Person
Phuket
Der tropische Wassergarten umfasst zwei Swimmingpools mit insgesamt 1'600 m² Wasserfläche. Modernes Spa &...
Santhiya Phuket Natai Resort & Spa
ab CHF 94.– / pro Person
Phuket
Grosszügiger Swimmingpool direkt am Strand sowie separates Kinderbecken. Spa, Fitness und Wassersportangebot wie...
Burasari
ab CHF 43.– / pro Person
Phuket
Zwei Swimmingpools mit Sonnenterrasse. Schönes Spa. Möglichkeit einen Beach-Club am «Paradise Beach» zu benutzen...
Katathani Phuket Beach Resort
ab CHF 65.– / pro Person
Phuket
Sechs Swimmingpools, zum Teil mit Kinderplanschbecken und Jacuzzi, zwei Tennisplätze mit Flutlicht, Tauchschule,...
SAii Laguna Phuket
ab CHF 89.– / pro Person
Phuket
Riesige Poollandschaft mit einer Rutschbahn, einem Wasserfall und Jacuzzi, sowie Kinderclub. Grosses Sportangebot...
Dewa Phuket Resort & Villas
ab CHF 55.– / pro Person
Phuket
Zwei Swimmingpools, Spa, kleiner Fitnessraum, gratis Veloverleih (max. 3 Stunden). Wassersport am Strand,...
Island Escape by Burasari
ab CHF 65.– / pro Person
Phuket
Vier beeindruckende Swimmingpools, darunter ein 2'700 m² langgezogener Lagunenpool und ein 1'000 m² grosser...
Escape Villas
Preis auf Anfrage
Phuket
Gestalten Sie Ihren Aufenthalt ganz nach Ihrem Geschmack. Auf Wunsch können diverse Aktivitäten, (wie Massagen,...
Centara Villas Phuket
ab CHF 55.– / pro Person
Phuket
Terrassenförmige Poolanlage mit Wasserfall sowie ein Spa sorgen für Erholung. Wassersport und grosse Poolanlage mit...
Amari Phuket
ab CHF 95.– / pro Person
Phuket
Zwei Swimmingpools mit Kinder-pool, Whirlpool und Sonnenterrasse. Schnorcheln am Ende des Resorts, Kids-Club,...
Sehenswürdigkeiten Phukets
Neben den traumhaften Stränden gibt es auf Phuket viele Sehenswürdigkeiten, die auf ihre Entdeckung warten. Der Tempel Wat Phra Thong ist besonders farbenprächtig und lädt Gäste ein, die dort befindliche goldene Buddha-Statue zu besuchen. Besucher erfahren hier zudem vieles über die Geschichte des Tempels und des Buddhismus. Im Nationalpark Khao Phra Thayu erleben Sie gewaltige Wasserfälle und eine traumhafte Flora und Fauna. Besuchen Sie die Gibbon-Affen-Station und das Talang National Museum, das viele Informationen über die Inselbewohner bietet.
Informationen über Kultur erhalten Sie im Dorf der Meeres-Zigeuner oder besuchen Sie auf der Höhe von Kata die Statue des Big-Buddha. Im Shell-Museum erleben Sie eine der weltweit grössten Muschelsammlungen.
Strände
Der Patong Beach zählt zur berühmtesten und gleichzeitig berüchtigtsten Region der Insel. Die Bangla Road, die auch Patong Walking Street genannt wird, ist Vergnügungsmeile für Partyhungrige aus aller Welt. Hunderte von Clubs und Bars, die die ganze Nacht geöffnet sind, bieten Party rund um die Uhr. Der Patong-Strand ist daher nicht unbedingt empfehlenswert, weshalb wir Ihnen raten, ein Hotel an einem ruhigeren Strand auszuwählen.
Der Bangtao Beach ist der längste Strand Phukets. Hier befindet sich auch die Laguna Phuket mit Hotels wie dem Bnyan Tree, Dusit Thani, Angsana, Outrigger Resort und Mövenpick. Suchen Sie eine luxuriöse Unterkunft sowie gepflegte Bars und Boutiquen, dann liegen Sie hier richtig.
Der Kamala Beach ist durch den Fantasea Park mit seiner Show mit Elefanten, Akrobaten, Spielen und Geschäften bekannt. Gäste finden hier angesagte Clubs wie das Cafe del Mar oder HQ. Hier befinden sich viele beliebte Hotels, die sich auch für Familien mit Kindern eignen.
Der Karon Beach besticht durch seinen langen Strand. Hier befinden sich mit dem Centara Grand und dem Mövenpick zwei gute Hotels. Der Kata Noi Beach besitzt eine traumhafte Bucht mit der vorgelagerten Insel Koh Pu. Familien finden hier Ruhe und ein grosses Angebot an Hotels, Restaurants, aber auch des Nachtlebens. Der Ao San Beach teilt sich in drei Buchten auf. Er befindet sich an der Südspitze Phukets. Der schwer zu findende Banana Bay befindet sich auf dem Weg zum Flughafen und besticht durch seinen flachen Strand und einem Restaurant.
Der Laem Ka Strand bietet Gästen mit seinem 200 Meter breiten Strandabschnitt mit feinem, hellem Sandstrand hervorragende Voraussetzungen für Badeferien. Ganz in der Nähe befindet sich der südlichste Punkt Phukets, das Promthep Cape.
Allgemeines zu Phuket und Umgebung
Die beste Reisezeit für Phuket Ferien ist vom November bis April. Das Klima ist ganzjährig tropisch bei Temperaturen um 30 Grad. Phuket befindet sich im Süden Thailands in der Andamanensee und ist mit 50 Kilometern Länge und 22 Kilometern Breite die grösste Insel Thailands. Die meisten Gäste reisen direkt aus der Schweiz über Bangkok, Singapur, Dubai oder Doha an. Phuket ist vom Festland über eine Brücke erreichbar. Ihren Aufenthalt auf Phuket können Sie mit Khao Lak oder einer der Nachbarinseln verbinden.
Sie erreichen auch den Unterwasser-Nationalpark Koh Surin und die Phang Nga Bucht. Zahlreiche Inlandsflüge ermöglichen Kombinationen mit weiteren Reisezielen in Nordthailand. Fragen Sie unsere Spezialisten, die Ihnen Ihre individuelle Reise zusammenstellen.
Phuket Town: Altstadtcharme im sino-portugiesischen Stil
Wer nur die Strände kennt, verpasst eine der reizvollsten Sehenswürdigkeiten der Insel: Phuket Stadt, meist Phuket Town genannt. In der historischen Altstadt reihen sich liebevoll restaurierte Häuser im sino-portugiesischen Stil aneinander – ein architektonisches Erbe aus der Blütezeit des Zinnbergbaus, als chinesische und europäische Kaufleute das Strassenbild prägten. Entlang der Thalang Road laden pastellfarbene Shophouses, kleine Galerien, Cafés und Garküchen zum Flanieren ein; traditionsreiche Restaurants servieren Spezialitäten, die chinesische und thailändische Einflüsse vereinen, und an den Wochenenden verwandeln Märkte die Gassen in eine lebendige Bühne.
Ein Besuch von Phuket Town lässt sich ideal mit dem Wat Chalong verbinden: Der bekannteste Tempel der Insel beeindruckt mit seiner grossen Pagode und kunstvollen Verzierungen und gewährt einen tiefen Einblick in die buddhistische Kultur Thailands. Wer weitere Tempel der Insel entdecken möchte, plant am besten einen halben Tag mit Mietwagen oder privatem Fahrer ein.
Ausflüge zur James Bond Insel und zu den Phi Phi Inseln
Phuket ist der perfekte Ausgangspunkt für Bootsausflüge in die Inselwelt der Andamanensee. In der Phang Nga Bucht ragt die berühmte James Bond Insel aus dem smaragdgrünen Wasser: Der markante Kalksteinfelsen diente 1974 als Filmkulisse für «Der Mann mit dem goldenen Colt» und zählt heute zu den meistfotografierten Motiven Thailands. Mit dem Langboot oder Kajak gleiten Sie vorbei an bizarren Felsformationen und durch stille Mangrovenkanäle.
Ebenso lohnend ist ein Tagesausflug zu den Phi Phi Inseln, die Sie mit dem Speedboot in rund einer Stunde erreichen: Türkisblaue Buchten, weisse Sandstrände und farbenprächtige Korallenriffe machen die Inselgruppe zu einem Highlight jeder Phuket Reise – Schnorchler und Taucher kommen hier voll auf ihre Kosten.
Für Bootsausflüge eignet sich die Trockenzeit von November bis April am besten, wenn die See ruhig ist. Wer länger bleiben möchte, kombiniert Phuket mit Badeferien auf Ko Samui oder einer Rundreise durch Thailand. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne persönlich und stellen Ihnen Ihr massgeschneidertes Angebot zusammen.
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