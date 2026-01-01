Ägypten Strandferien vom Spezialisten
Imposante Pyramiden, faszinierende Resorts und eine traumhafte Unterwasserwelt
Badeferien im Cleopatra Luxury Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: kinderfreundlich, direkt am Strand gelegen, schöne Grünanlagen, grosses Angebot an Aktivitäten
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Fort Arabesque Resort & Spa
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Sehr langer Sandstrand, Hausriff mit traumhafter Unterwasserwelt, Vareena Spa mit umfangreichem...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Iberotel Makadi Beach
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: grosse Poollandschaft mit Wasserfall, privater Sandstrand, abwechslungsreiches Programm für Kinder und...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im JAZ Lamaya Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: familienfreundlich, grosses Freizeitangebot, 4 Pools, Wasserrutschen, schöne Lage an einer Badebucht
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im JAZ Soma Beach
ab CHF 973.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Direkter Zugang zum Strand, Vielseitige All-Inclusive-Gastronomie, Umfangreiche Freizeitangebote,...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Kempinski Hotel Soma Bay
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: wunderschöne Lagunenlandschaft im Zentrum der Anlage, luxuriöse und geräumige Zimmer und Suiten, grosses...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Mövenpick Resort & Spa El Gouna
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: wunderschöne Gartenanlage, grosse Auswahl an Wassersportmöglichkeiten, direkt am Meer gelegen,...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Mövenpick Resort El Quseir
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: mehrfach ausgezeichnetes Hausriff, Privatstrand mit direktem Meereszugang, Top of the Rock Bar mit...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Pickalbatros Dana Beach Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkt am Strand, Meerwasserlagune, welche mit Booten befahren werden kann, grosses Aktivitätenprogramm...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Sentido Akassia Beach
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: eigenes Hausriff, Privatstrand, grosszügige Poollandschaft, umfangreiches Sport- und Aktivitätenangebot
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Sheraton Soma Bay
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkte Strandlage mit Hausriff, familienfreundlicher Wasserpark gleich nebenan, moderne und grosszügige...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Steigenberger Alcazar
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Privater Strand , Grosser Spa-Bereich, Umfangreiches Verpflegungsangebot, Umfangreiches Sportangebot
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Steigenberger ALDAU Beach Hotel
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: eigener Golfplatz (9-Loch), outdoor Whirlpool Insel, moderne und luxuriöse Zimmer, schöne Grünanlagen
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Steigenberger Coraya Beach
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Adults-Only Hotel, arabischer Coffee-Shop "Dar El Hawa", schön gestaltete Anlage, grosses Aktivitätenangebot
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im The Oberoi Beach Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: hoteleigenes PADI Tauchcenter, moderne, stilvolle Suiten, teilweise mit privatem Pool, hoteleigener...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Xanadu Makadi Bay
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkte Strandlage, 1'500 qm grosser Kidsclub, breites Unterhaltungsangebot, weitläufige Poollandschaft
8 Tage / 7 Nächte
Auf den Spuren von Kleopatra
Tempel und Pyramiden
Zu den Highlights von Reisen durch Ägypten zählen die abwechslungsreichen und interessanten Besichtigungstouren in und um die Millionenmetropole Kairo sowie entlang des Nils. Besuchen Sie die berühmte Sphinx-Statue von Gizeh oder geniessen Sie nach einem aufregenden Ausflugstag den malerischen Sonnenuntergang in der Wüste mit Anblick der eindrucksvollen Pyramiden. Erkunden Sie das weltberühmte Tal der Könige, die prächtigen Kolosse von Memnon, den Tempel von Hatschepsut sowie die Tempelanlagen von Karnak. Planen Sie hier für die Besichtigungen ruhig ein paar Tage Zeit ein, denn oftmals wird es unter der afrikanischen Sonne recht heiss.
In den zahlreichen guten Hotels in der Gegend um Luxor finden Sie zwischendurch Ruhe und Erholung von den Ausflugstagen und haben genügend Zeit, um die vielen neuen Eindrücke ein wenig sacken zu lassen. Auch ein Spaziergang entlang des Nilufers im beschaulichen Luxor und ein Besuch auf dem farbenfrohen orientalischen Basar der Stadt sollten nicht auf Ihrem Ausflugsprogramm fehlen.
Badeferien
Für viele der Inbegriff von Ferien in Ägypten sind die Strandtage an der Küste des Roten Meeres. Die klimatischen Bedingungen sind während des gesamten Jahres so gut, dass puren Badefreuden nichts entgegensteht. Sie haben die Wahl zwischen der beliebten Ferienregion Sharm el Sheikh auf der Sinai-Halbinsel, dem bekannten und sehr lebhaften Ferienort Hurghada oder dem noch etwas naturbelassenerem Feriengebiet um Al-Qusair mit den Badeorten Marsa Alam und El Gouna.
Während Sharm el Sheikh bekannt ist für seine komfortablen Hotelanlagen und gute Voraussetzungen zum Tauchen und Schnorcheln bietet, ist das lebhafte Hurghada beliebt bei Gästen, die auch gerne einmal ausserhalb des Hotels in Ägypten Land und Leute entdecken möchten.
Rund um den Basar warten hier zahlreiche Cafés und eine Vielzahl von Bars und Restaurants auf Ihren Besuch. Die aufstrebende Region um Al-Qusair hingegen bietet ebenfalls gute Bedingungen zum Schnorcheln und Tauchen, die Rifflandschaft gilt hier als noch sehr intakt.
Nilkreuzfahrt und Tauchen
Eine abwechslungsreiche Möglichkeit, die Region zu bereisen, bieten Nilkreuzfahrten. Auf sehr gut ausgestatteten Schiffen, die im Komfort den Resorts in Ägypten in nichts nachstehen, reisen Sie entlang des Nils und besichtigen, je nach Route, die Pyramiden von Kairo, Karnak und Memnon, das Tal der Könige, den Assuan-Staudamm und weitere Highlights. Oftmals werden diese Touren kombiniert mit anschliessendem Badeaufenthalt, beispielsweise in der schönen Lagunenstadt El Gouna.
An der Küste Ägyptens in Ihrem komfortablen Hotel angekommen, können Sie ein paar Tage die neu gewonnenen Eindrücke verarbeiten und in der warmen afrikanischen Sonne entspannen, bevor das nächste Abenteuer beginnt: Die Unterwasserwelt entlang der Korallenriffe ist an kaum einem anderen Ort auf der Welt so farbenfroh wie hier. Erkunden Sie diesen Artenreichtum beim Schnorcheln oder Tauchen und entdecken Sie in Ihren Ferien Ägypten ganz neu.
Beste Reisezeit für Ägypten
Ferien in Ägypten sind ganzjährig gut möglich. Selbst in den Wintermonaten November bis März liegen die Temperaturen tagsüber bei 24 bis 28 Grad und auch nachts wird es selten kälter als zehn Grad. In den Sommermonaten steigen die Temperaturen oftmals auf Werte von bis zu 40 Grad und auch nachts wird es kaum kälter als 24 Grad. Nennenswerte Niederschläge sind in Ägypten übrigens ganzjährig nicht zu verzeichnen.
Unterwasserwelt im Roten Meer
Unser Geheimtipp für Taucher und Schnorchler: El Quseir
Dank seiner intakten Unterwasserwelt ist El Quseir nicht nur bei Badeferien Reisenden beliebt. Bei Tauchern und Schnorchlern geniesst der Ort ebenfalls einen hohen Beliebtheitsgrad. Entlang der Küste gibt es ein paar sehr gute Hotels, wie beispielweise das Mövenpick Resort El Quseir, welches einen privaten und sehr schönen Sandstrand mit Korallenbänken hat. Das Haus Riff des Fünfsterne Hotels reicht fast bis in den Strandbereich hinein und ist bei Schnorchlern und ebenfalls bei Tauchern sehr beliebt.
Es spielt keine Rolle, ob man bereits ein erfahrener Taucher ist oder ob man Anfänger ist, Ägypten bietet für jedes Tauch Level etwas Passendes. Entlang der Küste gibt es unzählige ausgezeichnete Tauchplätze und die Betreiber der Tauchzentren bieten auch Bootsfahrten zu Orten an, welche vom Ufer aus nicht direkt zugänglich sind. Auch Wracktaucher kommen auf ihre Kosten. Geniessen Sie die wunderschöne Unterwasserwelt von Ägypten, wie man sie sonst nur von Übersee Destinationen kennt.
Unter unseren Spezialisten befinden sich erfahrene und leidenschaftliche Taucher und wir freuen uns darauf Ihnen bei der Planung Ihrer Ägypten Reise zu helfen.
Badeferien in Ägypten
In Ägypten kommen nicht nur leidenschaftliche Taucher auf ihre Kosten, auch Badeferien Liebhaber schwärmen von der Destination.
Badeferien in Italien
Entdecken Sie das wunderschöne Italien mit erstklassigen Stränden und der weltbekannten Küche.
Badeferien auf Malta
In Malta wird Ihnen das grüne Hinterland gefallen, das klare Wasser und die geschichtsträchtige Hauptstadt Valletta.
Badeferien in Spanien
In Spanien begrüssen Sie lange Sandstrände, bezaubernde Inseln und niedliche Dörfchen.
Badeferien in der Türkei
Es erwarten Sie Kulinarische Köstlichkeiten, herrliche Landschaften sowie weiche Sandstrände.
Von Oktober bis Mai mit angenehmen 25 bis 30 Grad. Der Hochsommer erreicht über 40 Grad. Das Rote Meer ist ganzjährig mit 22 bis 28 Grad warm genug zum Baden und Tauchen.
Hurghada bietet die grösste Hotelauswahl und ist gut für Familien. Marsa Alam liegt südlicher, ist ruhiger und hat die besseren Hausriffe. Sharm el Sheikh auf dem Sinai punktet mit dem Ras-Mohammed-Nationalpark und erstklassigen Tauchplätzen.
Sehr. Das Rote Meer zählt zu den besten Tauchgebieten weltweit, mit intakten Korallenriffen, über 1000 Fischarten und guter Sicht das ganze Jahr. Viele Hotels haben eine eigene Tauchbasis, Anfängerkurse sind problemlos möglich.
Ja. Ab Hurghada sind Luxor mit dem Tal der Könige und den Tempeln von Karnak als Tagesausflug oder Übernachtung erreichbar. Beliebt ist auch eine mehrtägige Nilkreuzfahrt vor oder nach den Strandtagen.
Ja. Schweizer Staatsangehörige erhalten das Touristenvisum bei der Einreise oder beantragen es vorab online als eVisa. Der Pass muss noch mindestens sechs Monate gültig sein.
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