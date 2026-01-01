Auf den Spuren von Kleopatra

Tempel und Pyramiden

Zu den Highlights von Reisen durch Ägypten zählen die abwechslungsreichen und interessanten Besichtigungstouren in und um die Millionenmetropole Kairo sowie entlang des Nils. Besuchen Sie die berühmte Sphinx-Statue von Gizeh oder geniessen Sie nach einem aufregenden Ausflugstag den malerischen Sonnenuntergang in der Wüste mit Anblick der eindrucksvollen Pyramiden. Erkunden Sie das weltberühmte Tal der Könige, die prächtigen Kolosse von Memnon, den Tempel von Hatschepsut sowie die Tempelanlagen von Karnak. Planen Sie hier für die Besichtigungen ruhig ein paar Tage Zeit ein, denn oftmals wird es unter der afrikanischen Sonne recht heiss.

In den zahlreichen guten Hotels in der Gegend um Luxor finden Sie zwischendurch Ruhe und Erholung von den Ausflugstagen und haben genügend Zeit, um die vielen neuen Eindrücke ein wenig sacken zu lassen. Auch ein Spaziergang entlang des Nilufers im beschaulichen Luxor und ein Besuch auf dem farbenfrohen orientalischen Basar der Stadt sollten nicht auf Ihrem Ausflugsprogramm fehlen.

Badeferien

Für viele der Inbegriff von Ferien in Ägypten sind die Strandtage an der Küste des Roten Meeres. Die klimatischen Bedingungen sind während des gesamten Jahres so gut, dass puren Badefreuden nichts entgegensteht. Sie haben die Wahl zwischen der beliebten Ferienregion Sharm el Sheikh auf der Sinai-Halbinsel, dem bekannten und sehr lebhaften Ferienort Hurghada oder dem noch etwas naturbelassenerem Feriengebiet um Al-Qusair mit den Badeorten Marsa Alam und El Gouna.

Während Sharm el Sheikh bekannt ist für seine komfortablen Hotelanlagen und gute Voraussetzungen zum Tauchen und Schnorcheln bietet, ist das lebhafte Hurghada beliebt bei Gästen, die auch gerne einmal ausserhalb des Hotels in Ägypten Land und Leute entdecken möchten.

Rund um den Basar warten hier zahlreiche Cafés und eine Vielzahl von Bars und Restaurants auf Ihren Besuch. Die aufstrebende Region um Al-Qusair hingegen bietet ebenfalls gute Bedingungen zum Schnorcheln und Tauchen, die Rifflandschaft gilt hier als noch sehr intakt.

Nilkreuzfahrt und Tauchen

Eine abwechslungsreiche Möglichkeit, die Region zu bereisen, bieten Nilkreuzfahrten. Auf sehr gut ausgestatteten Schiffen, die im Komfort den Resorts in Ägypten in nichts nachstehen, reisen Sie entlang des Nils und besichtigen, je nach Route, die Pyramiden von Kairo, Karnak und Memnon, das Tal der Könige, den Assuan-Staudamm und weitere Highlights. Oftmals werden diese Touren kombiniert mit anschliessendem Badeaufenthalt, beispielsweise in der schönen Lagunenstadt El Gouna.

An der Küste Ägyptens in Ihrem komfortablen Hotel angekommen, können Sie ein paar Tage die neu gewonnenen Eindrücke verarbeiten und in der warmen afrikanischen Sonne entspannen, bevor das nächste Abenteuer beginnt: Die Unterwasserwelt entlang der Korallenriffe ist an kaum einem anderen Ort auf der Welt so farbenfroh wie hier. Erkunden Sie diesen Artenreichtum beim Schnorcheln oder Tauchen und entdecken Sie in Ihren Ferien Ägypten ganz neu.

Beste Reisezeit für Ägypten

Ferien in Ägypten sind ganzjährig gut möglich. Selbst in den Wintermonaten November bis März liegen die Temperaturen tagsüber bei 24 bis 28 Grad und auch nachts wird es selten kälter als zehn Grad. In den Sommermonaten steigen die Temperaturen oftmals auf Werte von bis zu 40 Grad und auch nachts wird es kaum kälter als 24 Grad. Nennenswerte Niederschläge sind in Ägypten übrigens ganzjährig nicht zu verzeichnen.