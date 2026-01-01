Abenteuer Sapa «Authentic Package» ab Hanoi

1 . Tag Hanoi - Lao Cai Spätabends werden Sie in Ihrem Hotel in Hanoi abgeholt und zum Bahnhof gebracht. Dort beginnt Ihre nächtliche Zugreise mit dem Vicsapa Train nach Lao Cai. Der Vicsapa Train gilt als eine der komfortabelsten Optionen auf dieser Strecke. Die Kabinen sind mit Holzvertäfelung, Klimaanlage und bequemen Betten ausgestattet.



Bitte beachten Sie, dass der Zug über keinen Speisewagen und keine Duschen verfügt. Die Toiletten befinden sich am Ende jedes Waggons und sind nicht in den privaten Kabinen integriert.

2 . Tag Lao Cai - Nam Cang (F, M, A) Frühmorgens erreichen Sie Lao Cai, wo Sie von Ihrer Reiseleitung herzlich empfangen werden. Nach einer landschaftlich reizvollen Fahrt durch die Berge erwartet Sie in Sapa ein stärkendes Frühstück. Gestärkt brechen Sie zu einer Wanderung durch die eindrucksvolle Bergwelt Nordvietnams auf. Auf schmalen Pfaden geht es durch Reisterrassen, kleine Siedlungen und dichten Wald. Immer wieder eröffnen sich weite Ausblicke über das grüne Muong Hoa Tal und hinauf zu den Gipfeln des Fansipan Massivs. Unterwegs begegnen Sie Angehörigen verschiedener ethnischer Gruppen wie den Black H'mong, den Tay und den Red Dao – jede mit einer eigenen Sprache, Kleidung und Lebensweise. Am Nachmittag erreichen Sie ein abgelegenes Dorf, wo Sie in einer einfachen Homestay übernachten. Ihr privates Zimmer ist schlicht eingerichtet und verfügt über ein eigenes Bad mit Dusche und WC. Die reine Wanderzeit beträgt etwa drei Stunden.



Packen Sie für heute nur einen Tagesrucksack. Ihr Gepäck wird direkt in die Homestay nach Nam Cang gebracht.

3 . Tag Nam Cang - Sapa Tal (F) Ihre heutige Wanderung beginnt auf einem ruhigen Weg und führt Sie schon bald durch eine eindrucksvolle Landschaft aus Reisterrassen – ein perfekter Ort für stimmungsvolle Aufnahmen. Je nach Jahreszeit sehen Sie, wie die Felder mit Wasserbüffeln gepflügt oder bepflanzt werden. Der Pfad steigt sanft an, bis Sie ein Dorf der Red Dao erreichen. Hier erhalten Sie Einblicke in die Lebensweise dieser ethnischen Minderheit, deren Frauen für kunstvolle Stickereien und ihre markanten Trachten bekannt sind. Entlang eines Höhenzuges wandern Sie weiter, immer wieder mit weiten Blicken über das Tal, bevor Sie am Nachmittag per Auto zur stilvoll gelegenen Topas Ecolodge gebracht werden.



Packen Sie für heute nur einen Tagesrucksack. Ihr Gepäck wird direkt in die Topas Ecolodge gebracht.

4 . Tag Sapa Tal (F) Heute haben Sie genügend Zeit Ihre Lodge und ihre Annehmlich­keiten zu geniessen. Wenn Sie möchten, können Sie optional die Stadt Sapa mit dem Shuttlebus des Hotels erkunden oder einen Ausflug buchen (zahlbar vor Ort) z. B. auf den höchsten Berg Indochinas, den Mount Fansipan (3'143 m. ü. M), den man mit einer Seilbahn erreicht.

5 . Tag Sapa Tal - Hanoi (F) Der Morgen steht zur eigenen Verfügung. Nachmittags cirka fünfstündiger Transfer zurück nach Hanoi. Ankunft gegen 20 Uhr.