Badeferien im ROBINSON KHAO LAK ab Schweiz
Badeferien im ROBINSON KHAO LAK ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Traumhafte Strandlage
- Vielfältige Wassersportmöglichkeiten
- Exquisite kulinarische Erlebnisse
- Entspannung im Spa und Wellness
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute beginnt Ihre Reise. Sie fliegen aus der Schweiz nach Phuket.
2-7. Tag ROBINSON KHAO LAK
Starten Sie entspannt zum sanften Rauschen des Meeres in den Tag, während die Sonne über dem Horizont aufgeht. Geniessen Sie ein reichhaltiges Frühstück mit exotischen Früchten und internationalen Köstlichkeiten. Die faszinierende Unterwasserwelt und der malerische Strand laden zum Erkunden ein. Nach einem schmackhaften Mittagessen folgen Wassersportabenteuer oder entspannte Stunden am Pool. Der Abend lockt mit kulinarischen Highlights in den Restaurants und Themenabenden. Die Nacht lässt sich bei Live-Musik oder einem Cocktail an der Bar ausklingen.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihre Reise. Sie fliegen von Phuket zurück in die Schweiz.
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage