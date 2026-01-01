Badeferien im ROBINSON KHAO LAK ab Schweiz

Willkommen im Robinson Khao Lak, Ihrem Tor zu exotischer Schönheit und purem Erlebnis in Thailand. Dieses einzigartige Resort erwartet Sie in einer atemberaubenden Umgebung aus tropischem Regenwald und einem wunderschönen Strand. Geniessen Sie hier unvergessliche Urlaubsmomente, ob beim Entspannen am Pool, Erkunden der Unterwasserwelt beim Tauchen oder Verwöhnen Ihrer Sinne in den Restaurants und dem Spa. Tauchen Sie ein in diese paradiesische Oase und lassen Sie sich von Thailand in seinen Bann ziehen.