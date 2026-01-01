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Badeferien im ROBINSON KHAO LAK ab Schweiz

Willkommen im Robinson Khao Lak, Ihrem Tor zu exotischer Schönheit und purem Erlebnis in Thailand. Dieses einzigartige Resort erwartet Sie in einer atemberaubenden Umgebung aus tropischem Regenwald und einem wunderschönen Strand. Geniessen Sie hier unvergessliche Urlaubsmomente, ob beim Entspannen am Pool, Erkunden der Unterwasserwelt beim Tauchen oder Verwöhnen Ihrer Sinne in den Restaurants und dem Spa. Tauchen Sie ein in diese paradiesische Oase und lassen Sie sich von Thailand in seinen Bann ziehen.
Badeferien im ROBINSON KHAO LAK ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Traumhafte Strandlage
- Vielfältige Wassersportmöglichkeiten
- Exquisite kulinarische Erlebnisse
- Entspannung im Spa und Wellness
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute beginnt Ihre Reise. Sie fliegen aus der Schweiz nach Phuket.

2-7. Tag ROBINSON KHAO LAK

Starten Sie entspannt zum sanften Rauschen des Meeres in den Tag, während die Sonne über dem Horizont aufgeht. Geniessen Sie ein reichhaltiges Frühstück mit exotischen Früchten und internationalen Köstlichkeiten. Die faszinierende Unterwasserwelt und der malerische Strand laden zum Erkunden ein. Nach einem schmackhaften Mittagessen folgen Wassersportabenteuer oder entspannte Stunden am Pool. Der Abend lockt mit kulinarischen Highlights in den Restaurants und Themenabenden. Die Nacht lässt sich bei Live-Musik oder einem Cocktail an der Bar ausklingen.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihre Reise. Sie fliegen von Phuket zurück in die Schweiz.

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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