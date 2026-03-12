Expedition Afrika & Madagaskars Wildniswelten ab Kapstadt

1 . Tag Kapstadt Individuelle Anreise und Einschiffung. Am Abend heisst es „Leinen los“ – Ihre Expedition beginnt entlang der faszinierenden Küsten Südafrikas.

2 . Tag Hermanus Willkommen an der spektakulären Südküste. Die Region ist bekannt für exzellente Walbeobachtungen und beeindruckende Klippenlandschaften – perfekte erste intensive Naturerlebnisse.

3 . Tag Mossel Bay Entdecken Sie eine charmante Küstenstadt mit spannender Geschichte der frühen Seefahrt und herrlichen Stränden – eine gelungene Mischung aus Natur und Kultur.

4 . Tag Gqeberha Tor zu Südafrikas Naturwundern. Optional bieten sich vielfältige Ausflugsmöglichkeiten ins Hinterland und zu abwechslungsreichen Landschaften.

5 . Tag Tag auf See

6 . Tag Durban Lebendige Küstenmetropole mit exotischem Flair. Geniessen Sie die Mischung aus afrikanischen, indischen und kolonialen Einflüssen.

7 . Tag Richards Bay Natur pur: Lagunenlandschaften und Feuchtgebiete prägen die Umgebung – ideal für Naturbeobachtungen und entspannte Erkundungen.

8-9 . Tag Tage auf See

10-11 . Tag Madagaskars Westküste Beginn der Expedition: Erste Anlandungen führen Sie in eine faszinierende Welt aus Baobabs, tropischer Vegetation und einzigartiger Tierwelt – authentisch und intensiv.

12 . Tag Tag auf See

13 . Tag Mayotte Ein selten besuchtes Inseljuwel im Indischen Ozean. Türkisfarbenes Wasser, Korallenriffe und ursprüngliche Natur machen diesen Stopp besonders exklusiv.

14-15 . Tag Madagaskars Nordküste Abgelegene Inseln und ursprüngliche Landschaften erwarten Sie. Mit Zodiacs gelangen Sie in Regionen, die nur wenigen Reisenden zugänglich sind.

16 . Tag Tag auf See

17 . Tag Nosy Boraha Letzte intensive Naturerlebnisse: üppige Vegetation, ursprüngliche Dörfer und faszinierende Tierbeobachtungen runden die Expedition eindrucksvoll ab.

18 . Tag Tag auf See

19 . Tag Port Louis Ankunft im tropischen Inselparadies Mauritius. Ausschiffung und individuelle Rückreise – oder Verlängerung im Indischen Ozean.