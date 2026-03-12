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Expedition Afrika & Madagaskars Wildniswelten ab Kapstadt

Diese aussergewöhnliche Expeditionsreise verbindet zwei faszinierende Naturwelten: Südafrika und Madagaskar. Von den Lebensräumen der „Big Five“ bis zu den geheimnisvollen Landschaften Madagaskars erleben Sie eine beeindruckende Vielfalt an Tier- und Pflanzenwelten sowie authentische Einblicke in lokale Kulturen.

Reisedatum
15.11. - 03.12.2026
Expedition Afrika & Madagaskars Wildniswelten ab Kapstadt
ab CHF 8529.– / pro Person
ab Kapstadt bis Port Louis
Highlights:
- Intensive Tierbeobachtungen mit Walen, Lemuren und Meeresschildkröten
- Madagaskar hautnah erleben mit Baobab‑Landschaften und abgelegenen Küsten
- Abgelegene Inselwelten im Indischen Ozean wie die Komoren entdecken
Icon calendar 19 Tage / 18 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Kapstadt

Individuelle Anreise und Einschiffung. Am Abend heisst es „Leinen los“ – Ihre Expedition beginnt entlang der faszinierenden Küsten Südafrikas.

2. Tag Hermanus

Willkommen an der spektakulären Südküste. Die Region ist bekannt für exzellente Walbeobachtungen und beeindruckende Klippenlandschaften – perfekte erste intensive Naturerlebnisse.

3. Tag Mossel Bay

Entdecken Sie eine charmante Küstenstadt mit spannender Geschichte der frühen Seefahrt und herrlichen Stränden – eine gelungene Mischung aus Natur und Kultur.

4. Tag Gqeberha

Tor zu Südafrikas Naturwundern. Optional bieten sich vielfältige Ausflugsmöglichkeiten ins Hinterland und zu abwechslungsreichen Landschaften.

5. Tag Tag auf See

6. Tag Durban

Lebendige Küstenmetropole mit exotischem Flair. Geniessen Sie die Mischung aus afrikanischen, indischen und kolonialen Einflüssen.

7. Tag Richards Bay

Natur pur: Lagunenlandschaften und Feuchtgebiete prägen die Umgebung – ideal für Naturbeobachtungen und entspannte Erkundungen.

8-9. Tag Tage auf See

10-11. Tag Madagaskars Westküste

Beginn der Expedition: Erste Anlandungen führen Sie in eine faszinierende Welt aus Baobabs, tropischer Vegetation und einzigartiger Tierwelt – authentisch und intensiv.

12. Tag Tag auf See

13. Tag Mayotte

Ein selten besuchtes Inseljuwel im Indischen Ozean. Türkisfarbenes Wasser, Korallenriffe und ursprüngliche Natur machen diesen Stopp besonders exklusiv.

14-15. Tag Madagaskars Nordküste

Abgelegene Inseln und ursprüngliche Landschaften erwarten Sie. Mit Zodiacs gelangen Sie in Regionen, die nur wenigen Reisenden zugänglich sind.

16. Tag Tag auf See

17. Tag Nosy Boraha

Letzte intensive Naturerlebnisse: üppige Vegetation, ursprüngliche Dörfer und faszinierende Tierbeobachtungen runden die Expedition eindrucksvoll ab.

18. Tag Tag auf See

19. Tag Port Louis

Ankunft im tropischen Inselparadies Mauritius. Ausschiffung und individuelle Rückreise – oder Verlängerung im Indischen Ozean.

Kreuzfahrt 19 Tage ab Kapstadt bis Port Louis
Im Preis inbegriffen
  • Luxuriöse Kabine mit 24-Stunden-Kabinenservice
  • Gourmet-Vollpension in mehrfach ausgezeichneten Restaurants
  • Getränke in der Suite (Minibar täglich aufgefüllt)
  • Erstklassiges Entertainment & Kulturprogramm
  • Nutzung aller Bordeinrichtungen (Spa, Fitness, Pools)
  • Deutschsprachiger 24h-Suitenservice
  • Deutschsprachige Schiffs- & Expeditionsleitung
  • Geführte Wanderungen & Zodiacfahrten mit Experten ab/bis Schiff
  • Transfers per Tenderboot, wo erforderlich
  • Hafensteuern und Gebühren
Nicht im Preis inbegriffen
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • weitere Getränke die nicht bereits inkludiert sind
  • Landausflüge
  • Medizinische Versorgung
  • Reiseversicherung
Hinweis
  • Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt.
  • Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.

Preise
19 Tage / 18 Nächte ab CHF 8529.– / pro Person

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