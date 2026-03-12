Expedition Afrika & Madagaskars Wildniswelten ab Kapstadt
Expedition Afrika & Madagaskars Wildniswelten ab Kapstadt
ab CHF 8529.– / pro Person
ab Kapstadt bis Port Louis
Highlights:
- Intensive Tierbeobachtungen mit Walen, Lemuren und Meeresschildkröten
- Madagaskar hautnah erleben mit Baobab‑Landschaften und abgelegenen Küsten
- Abgelegene Inselwelten im Indischen Ozean wie die Komoren entdecken
19 Tage / 18 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Kapstadt
Individuelle Anreise und Einschiffung. Am Abend heisst es „Leinen los“ – Ihre Expedition beginnt entlang der faszinierenden Küsten Südafrikas.
2. Tag Hermanus
Willkommen an der spektakulären Südküste. Die Region ist bekannt für exzellente Walbeobachtungen und beeindruckende Klippenlandschaften – perfekte erste intensive Naturerlebnisse.
3. Tag Mossel Bay
Entdecken Sie eine charmante Küstenstadt mit spannender Geschichte der frühen Seefahrt und herrlichen Stränden – eine gelungene Mischung aus Natur und Kultur.
4. Tag Gqeberha
Tor zu Südafrikas Naturwundern. Optional bieten sich vielfältige Ausflugsmöglichkeiten ins Hinterland und zu abwechslungsreichen Landschaften.
5. Tag Tag auf See
6. Tag Durban
Lebendige Küstenmetropole mit exotischem Flair. Geniessen Sie die Mischung aus afrikanischen, indischen und kolonialen Einflüssen.
7. Tag Richards Bay
Natur pur: Lagunenlandschaften und Feuchtgebiete prägen die Umgebung – ideal für Naturbeobachtungen und entspannte Erkundungen.
8-9. Tag Tage auf See
10-11. Tag Madagaskars Westküste
Beginn der Expedition: Erste Anlandungen führen Sie in eine faszinierende Welt aus Baobabs, tropischer Vegetation und einzigartiger Tierwelt – authentisch und intensiv.
12. Tag Tag auf See
13. Tag Mayotte
Ein selten besuchtes Inseljuwel im Indischen Ozean. Türkisfarbenes Wasser, Korallenriffe und ursprüngliche Natur machen diesen Stopp besonders exklusiv.
14-15. Tag Madagaskars Nordküste
Abgelegene Inseln und ursprüngliche Landschaften erwarten Sie. Mit Zodiacs gelangen Sie in Regionen, die nur wenigen Reisenden zugänglich sind.
16. Tag Tag auf See
17. Tag Nosy Boraha
Letzte intensive Naturerlebnisse: üppige Vegetation, ursprüngliche Dörfer und faszinierende Tierbeobachtungen runden die Expedition eindrucksvoll ab.
18. Tag Tag auf See
19. Tag Port Louis
Ankunft im tropischen Inselparadies Mauritius. Ausschiffung und individuelle Rückreise – oder Verlängerung im Indischen Ozean.
Kreuzfahrt 19 Tage ab Kapstadt bis Port Louis
- Luxuriöse Kabine mit 24-Stunden-Kabinenservice
- Gourmet-Vollpension in mehrfach ausgezeichneten Restaurants
- Getränke in der Suite (Minibar täglich aufgefüllt)
- Erstklassiges Entertainment & Kulturprogramm
- Nutzung aller Bordeinrichtungen (Spa, Fitness, Pools)
- Deutschsprachiger 24h-Suitenservice
- Deutschsprachige Schiffs- & Expeditionsleitung
- Geführte Wanderungen & Zodiacfahrten mit Experten ab/bis Schiff
- Transfers per Tenderboot, wo erforderlich
- Hafensteuern und Gebühren
- Persönliche Ausgaben an Bord
- weitere Getränke die nicht bereits inkludiert sind
- Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
- Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt.
- Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.
Preise
19 Tage / 18 Nächte ab CHF 8529.– / pro Person