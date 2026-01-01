Faszinierendes Mekong Delta - ab/bis Saigon ab Saigon

1 . Tag Saigon – Ben Tre (M, A) Das Mekong Delta ist bekannt für seine weiten Reisfelder, unzähligen Wasserwege und seine tropische Landschaft. Frühmorgens brechen Sie Richtung Ben Tre auf, in eine ruhige und wenig besuchte Region. Bei einer Bootsfahrt durch Palmenwälder und Seitenarme des Flusses erleben Sie das Leben am Wasser aus nächster Nähe. Sie besuchen kleine Handwerksbetriebe und begegnen Einheimischen. Mit dem Fahrrad oder dem Auto fahren Sie an Reisfeldern und Gemüse­plantagen vorbei und können die Kultur des Landes hautnah miterleben. Am Nachmittag Ankunft in Ihrer schönen, kleinen Naturlodge am Ufer eines Flusses.

2 . Tag Ben Tre – Can Tho (F, M) Frühaufsteher können heute zu Fuss oder mit dem Fahrrad den lokalen Markt besuchen. Danach Weiterfahrt in den Südwesten des Mekong Deltas, geprägt von weiten Reisfeldern und bewohnt von Nachfahren der Khmer. Mit einem ebensolchen Khmer entdecken Sie auf einer 15 Kilometer langen Velotour das kulturelle Erbe dieser Volksgruppe. Sie fahren vorbei an Pagoden, Reisfarmen und alten Häusern und erhalten spannende Einblicke in das Leben am Mekong. Nach einem späten Mittagessen geht es weiter nach Can Tho. Geniessen Sie den Swimmingpool Ihres Hotels bei Sonnenuntergang und flanieren Sie abends durch die belebten Strassen der Stadt.

3 . Tag Can Tho - Chau Doc (F, M) Noch vor dem Frühstück brechen Sie zu einer Bootsfahrt zum Schwimmenden Markt von Cai Rang auf. Zwar hat der Markt im Laufe der Jahre an Grösse verloren, moderne Handelswege und Strassen haben vieles verändert, doch er bleibt der grösste seiner Art im Delta und vermittelt weiterhin einen lebendigen Eindruck vom traditionellen Flusshandel. Nach dem Frühstück Weiterfahrt nach Chau Doc, unweit der kambodschanischen Grenze. Am Nachmittag erkunden Sie per Boot eine schwimmende Fischzucht und besuchen ein Dorf der ethnischen Cham. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit unternehmen Sie eine kleine Stadtrundfahrt mit dem «Xe Loi», einem traditionellen, von einem Velo gezogenen Anhänger, der früher im ganzen Delta verbreitet war und heute fast nur noch in Chau Doc genutzt wird.

4 . Tag Chau Doc – Saigon (F, M) Es erwartet Sie eine rund sechsstündige Rückfahrt nach Saigon. Unterwegs halten Sie in Sadec, einer charmanten Stadt, die durch den Roman L'Amant von Marguerite Duras weltberühmt wurde. Sadec, bekannt für seine malerischen Flusspromenaden und farbenfrohen Märkte, bietet einen authentischen Einblick in das Leben im Mekong Delta.