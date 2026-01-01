Kundenfeedbacks
Erlebnisse und Feedbacks unserer Kunden
Unsere Reise nach Bali und Singapur
Nicolas C. und Barbara M. aus Niederlenz
Es waren die besten Ferien, die wir bisher hatten. Die Beratung von Knecht Reisen war absolut top! Der Reiseleiter auf Bali hat uns einen perfekten Einblick in sein Land ermöglicht. Er war so freundlich und herzlich und wir haben uns wunderbar verstanden. Kurz zusammengefasst, passte uns folgendes am Besten an Knecht Reisen: Die unkomplizierte Art bei der Beratung, der wunderbare Service und die schöne und übersichtliche Reisedokumentation, die sehr schön zusammengestellt war. Es klappte einfach alles super.
Privatreise Sri Lanka
Cedric K. aus Windisch
Die Unterkünfte waren alle sauber und sehr schön und die Transfers liefen reibungslos ab. Es hat alles so geklappt wie man es in der Knecht Reisen Filiale besprochen und gebucht hat. Dies gab uns ein Gefühl des Vertrauens. Die gute kompetente und flexible Betreuung, hat uns ein sicheres Gefühl gegeben vor und auch während unserer Reise.
Russland Reise
Andreas und Christine W. aus Visp
Die vorgängige Beratung durch unsere Reiseberaterin war sehr gut. Der Reisevorschlag für die Reise entsprach genau unseren Erwartungen. Während der Reise hat restlos alles sehr gut geklappt; die Leistungen haben uns sehr zufriedengestellt, die Auswahl der Hotels war sehr gut und das Preis-Leistungsverhältnis stimmt. Ich war von Moskau absolut positiv überrascht. Die Stadt gefällt mir ausserordentlich gut. Auch die Reise mit dem Zug, hat sehr gut geklappt. Die individuelle Beratung und die absolut zufriedenstellende Durchführung - alles hat geklappt. Vielen Dank!
14 Tage China Rundreise
Max. V aus Lausanne
Ich bereiste China zwei Wochen lang mit einer Gruppe. Wir hatten eine top Reiseleitung. Wir lernten Grossstädte wie Shanghai, Peking und Hong Kong kennen, besuchten aber auch kulturelle und geschichtsträchtige Sehenswürdigkeiten. Es war ein sehr interessanter und eindrücklicher Mix. Das reisen in der Gruppe war optimal und das Essen überall sehr lecker. Es wurde alles für mich organisiert und ich musste mich um nichts kümmern. Alles hat geklappt und ich freute mich über den Anruf, den ich von Knecht Reisen erhalten haben, als ich nach Hause kam.
Einen Monat Neuseeland mit dem Mietwagen
Verena F. aus Buchs
Die Reise wurde nach unseren Wünschen zusammengestellt. Die Routenplanung sowie die tollen reservierten Unterkünften, die alle sehr identisch und speziell waren, war einfach super! Die Region Catlins auf der Südinsel (inkl. die gebuchten Unterkünfte/Farmstays) waren einfach traumhaft! Wir hatten eine sehr kompetente und kundenfreundliche Beratung. Das Team von Knecht Reisen ging auf unsere Wünsche ein und unterstützte uns mit einer optimalen Routenplanung mit dem Mietwagen. Man kann sich auf Knecht Reisen und deren Planung verlassen.
Kreuzfahrt Dubai mit Katar
Rosmarie R. aus Luzern
Wir machten eine Kreuzfahrt mit Meinem Schiff im Raum Dubai und Katar. Wir hatten keine Wartezeiten beim Verlassen des Schiffs und bei den Restaurants immer Platz. Wir fanden toll, dass man bedient wurde und nicht nur ein Büfett hatte. Die Kabinen waren sauber und der Service war freundlich. Wir können Knecht Reisen jedem empfehlen. Wir wurden sehr gut beraten. Alles hat geklappt und ging sehr zackig und unkompliziert.
Badeferien im Komandoo Island Resort & Spa
Martin K. aus Root
Wir können uns bei dieser Reise sehr kurzfassen, da es "nur" Badeferien auf den Malediven sind. Trotzdem war es sehr entspannend und der weisse Sandstrand und das Essen auf Kommando sehr gut. Wir haben bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben eine sympathische Reiseberaterin, mit der das planen unserer Reisen Spass macht.
Alaska Hubbard Glacier Cruise
Familie F. aus Wegenstetten
Die Kreuzfahrt nach Alaska (Inside Passage) war das Highlight unserer Reise. Die Natur ist etwas ganz magisches und auf dieser Kreuzfahrt haben wir eine neue und für uns noch unbekannte Natur angetroffen, welche uns sehr imponiert hat. Die kompetente und hilfsbereite Beratung haben wir sehr geschätzt. Man hat gespürt, dass Reisen für die Personen bei knecht reisen eine Passion ist. Sehr freundliche, kompetente und hilfsbereite Reisevorbereitung. Wir genossen einen Top Service von A - Z.
Abwechsungsreiche Australien Reise
Markus W. aus Oberegg
Meine Reise startete in Perth, die meiner Meinung nach, der modernste Stadt. Kulinarisch ist dort auch alles vorhanden von Spanisch-Mexikanisch bis in die koreanische Küche. Ab Fremantle bis runter nach Mandurah sind die Strände sehr zu empfehlen. Mandurah ist ein hübscher Ort zum Verweilen ohne Hektik. In Rokingham sind die Meerestiere sehr präsent. Nicht vergessen darf man Rottnest Island. Nicht nur wegen den Quokkas, auch wegen der wunderbaren Strände. Im Whiteman Park kann man im Tierpark Kängurus füttern und streicheln. Für die gute Betretung von knecht reisen bin ich sehr dankbar. Alles hat wie am Schnürchen funktioniert, dank der guten Beratung.
Gruppenreise Tansania und Sansibar
Christian und Liliane A. aus Stetten
Eine tolle Reise nach Tansania und Sansibar. Knecht Reisen hat sie super für uns organisisert. Die verschiedensten Landschaften und die Vielfalt der Tierwelt war wunderbar. Wir hatten sehr schöne Unterkünfte und eine angenehme und interessante Reisegruppe. Die Organisation von Knecht Reisen hat von A-Z super geklappt. Toller Abholdienst und top Zusammenarbeit mit den lokalen Agenturen. Der Guide während der Safari in Tansania war sehr sympathisch. Unsere Reiseberaterin war äusserst freundlich und angenehm. Man spürt die grosse Erfahrung und diese macht uns Freude bei der Buchung.
Gruppenreise Indien mit vielen Highlights
Karin und Stefan B. aus Aarau
Wir bereisten Indien das erste Mal und wir wählten als Reiseform eine geführte Gruppenreise. Wir sahen Delhi, Jaipur mit dem aussergewöhnlichen Palast Hawa Mahal, Agra mit dem Taj Mahal und viele andere eindrückliche Paläste, Tempelanlagen, beeindruckende Landschaften und sogar Weltkulturerbe. Die Reise war ein voller Erfolg. Wir haben uns bei Knecht Reisen sehr gut aufgehoben gefühlt und hatte ein sicheres Gefühl. Die Beratung war top und die Reise hat erfüllt, was und versprochen wurde.
Reise nach Japan
Jürg W. aus Feldbrunner
Es ist meine dritte Japanreise. Dieses Mal war es mein Ziel, unter anderem, Tokio auf der Insel Honshu näher kennen zu lernen. Die Beratung ist immer sehr gut, ich erhalte immer interessante Reisevorschläge, zuverlässige Angaben und das Reiseprogramm ist immer von top Qualität. Der Kunde ist wirklich König, man hat auch immer Zeit um Fragen zu Stellen. Ich bin immer sehr zufrieden mit dem Service !
Im November ans Meer
Barbara H. aus Fulenbach
Die Hotelanlage alles in allem hat uns überzeugt. Kulinarisch stand uns kein Wunsch offen. Die Zimmer waren etwas älter, aber sehr geräumig und vor allem sehr sauber. Das Personal war freundlich und auch sehr zuvorkommend. Und auch was das Baden angeht, blieb kein Wunsch offen, das Hotel hat einen Poolbereich und einen schönen Strand. Ich bin nunmehr seit mehr als 10 Jahren Kunde bei knecht reisen und bin noch nie enttäuscht worden, war ich gebucht habe, habe ich immer 1 zu 1 so vorgefunden und/ oder erlebt. Wir waren bisher jedes Mal sehr zufrieden mit der Planung und der Zusammenstellung der Reisen.
Kreuzfahrt um Südamerika
Max G. aus Utzenstorf
Die Reiseberaterin ist voll und ganz auf unsere Wünsche eingegangen, die gesamte Organisation hat wunderbar geklappt! Uns hat alles an der Reise gefallen. Wir haben die Reise in vollen Zügen genossen, es war für uns vieles neu: Südamerika, Kreuzfahrt und wir flogen das erste Mal in der Business Klasse. Wir fanden alles Neue aufregend und sehr toll. Die Beratung stimmte, wir konnten auf dem Kreuzfahrtschiff die Kabinenwahl selber treffen und wir wurden gut für die Getränke- und Trinkgeldpakete beraten.
Luxuriöse Ferien auf Mauritius
Thomas L. aus undefined
Die Organisation klappte auch bei dieser Reise von A-Z perfekt. Wir wurden zu Hause abgeholt, der Flug war entspannt, der Transfer ins Hotel funktionierte und der Aufenthalt an sich war wunderschön. Unsere Ferien begannen schon zu Hause! Wir schätzen es sehr, jederzeit einen persönlichen Ansprechpartner zu haben, sowohl in der Schweiz wie auch am Feriendomizil. Die Beratungen die wir haben sind immer super und wir fühlen uns wohl.
Usbekistan Reise
Ulrike und Robert S. aus Wettswil
Ich war äusserst zufrieden mit der Reiseplanung, den ausgewählten Hotels und der Reiseleitung. Die Städte des UNESCO Welterbes und die Berücksichtigung von individuellen Wünschen machten den perfekten Mix aus. Der Reiseleiter vor Ort, war professionell und konnte unsere Wünsche berücksichtigen. Die Reise wurde kurzfristig und professionell von Knecht Reisen zusammengestellt.
Reise auf die Seychellen
Denise V. aus Waltenschwil
Die Landschaften waren traumhaft und wir waren immer in ausgezeichneten Hotels an wunderschöner Lage untergebracht. All unsere Fragen wurden rasch beantwortet und unsere individuellen Wünsche aufgenommen und nach Möglichkeit umgesetzt. Die Flexibilität beim Umsetzen unserer Wünsche und die Organisation unserer Reise waren tipptopp.
Südsee Kreuzfahrt mit Bora Bora und Los Angeles und San Francisco
Walter & Stephanie G. aus Lenzburg
In Los Angeles hatten wir eine tolle Tagestour abseits vom Massentourismus. Das von Knecht Reisen empfohlene Hotel auf Bora Bora, war genau das richtige für uns. Die Cruise die wir mit der MS Paul Gaugin, durch die Inseln von Französisch-Polynesien machten, war stilvoll und informativ. In San Francisco hatte Knecht Reisen für uns ein schickes Hotel an zentraler Lage gebucht. Die Buchungen haben alle geklappt, Knecht Reisen half uns, die Ausflüge für die Cruise zu buchen und als ein verspäteter Flug die Planung durcheinanderbrachte, bekamen wir sofort Hilfe vom Pikettdienst und konnten unsere Reise ohne Probleme fortsetzen. Wir buchen schon viele Jahre unsere Reisen bei Knecht Reisen und sind immer sehr gut bedient.
Norwegen Mietwagenrundreise
Familie K. aus Waltenschwil
Kompetente und korrekte Ausarbeitung unserer Norwegen-Reise. Die Auswahl der Hotels war sehr gut. Die Reisedokumentation war sehr umfassend und durchaus praktisch. Die Routenführung hat uns sehr zugesagt. Bei der Ausarbeitung der Reise war die Mitarbeiterin vom Knecht Reisebüro sehr bemüht und einfallsreich. Wir hatten eine tolle Reise.
Unsere Costa Rica Reise
Familie U. aus Brugg
Es wurde ein abwechslungsreiches Reiseprogramm, nach unseren Wünschen, zusammengestellt. Für uns war irgendwie alles ein Highlight. Wenn wir etwas aussuchen müssten, dann wäre es der Cerro Ena Trek. Ein besonderes Erlebnis, welches auch Personen absolvieren können, welche nicht oft wandern gehen. Die Reiseberater gingen auf unsere Wünsche ein und konnten uns wertvolle Tipps geben. Wir hatten das Reiseprogramm, dank der Knecht Reisen App jederzeit bei uns, was ein toller Mehrwert war.
Florida für Familien die perfekte Feriendestination!
Familie H. aus Rupperswil
Dank der Beratung sowie der perfekten Organisation konnten wir die Ferien mit unserer Familie von A - Z geniessen! Floridas Golfküste ist für Familien die perfekte Urlaubsdestination. Wir bereisten die Destination mit einem Mietwagen und übernachteten in den bereits gebuchten Hotels vor Ort. Die persönliche Beratung sowie die erhaltenen Tipps von knecht reisen und der Organisation vor Ort, resultierten in perfekten Ferien.
Drei Wochen mit dem Mietauto durch Kanada
Roger & Esther H. aus Dintikon
Unsere Kanadareise war sehr abwechslungsreich. Von der Grossstadt in die Einsamkeit der grossartigen Natur. Die Reise von Calgary über Banff, Jasper, Clearwater, Lac La Hache, Kleene Kleene, Bella Cola, Port Hardy, Quadra Island, Tofino, Victoria nach Vancouver hat unsere Erwartungen übertroffen. Die Unterkünfte, vom tollen Downtown Hotel bis zur abgelegenen Guest Ranch waren allesamt super. Am besten hat uns die Ten ee ah Wilderness Lodge gefallen. Dort hatten wir ein eigenes kleines Blockhaus so richtig heimelig. Bei der Übergabe der Reiseunterlagen haben wir nicht schlecht gestaunt, denn wir haben ein tolles Road Book erhalten. Besten Dank. Auf unserer Reise hatten wir einen Schaden an der Windschutzscheibe durch einen Steinschlag. Alamo verrechnete uns einen Selbstbehalt bei der Autorückgabe in Vancouver. Nach unserer Rückkehr wurde durch Knecht Reisen sofort alles der Versicherung zur Bearbeitung übergeben. Innert kurzer Zeit wurde uns der geleistete Selbstbehalt zurückbezahlt.
Premier League Reise
Claudia Z. aus Rümlang
Das Spiel war natürlich das Highlight an unserer Reise mit knecht sportreisen. Wir hatten super gute Plätze, dafür waren wir sehr dankbar- einfach mega! Wir wurden super betreut und waren mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis sehr zufrieden. Die Reise wurde auf unsere Wünsche abgestimmt und uns hat alles an der Reise gefallen. Wir buchen wieder.
Premier League Spiel FC Liverpool - Newcastle United
Patrick B. aus Wasterkingen
Es war alles von A-Z stimmig. Die Flüge, die Hotels und die Fussballtickets alles hat genau so geklappt wie im Voraus besprochen. Es war ein wirklich tolles Erlebnis. Ich wurde vor der Reise jederzeit über den genauen Stand der Reise informiert. Das Gesamte Beratungs- und Servicepaket hat mir perfekt gepasst, ich fühlte mich prima aufgehoben Besonders schön war, dass nach der Reise ein persönlicher Telefonanruf kam, wo sich knecht reisen nach meiner Reise erkundet hat. Well done.
Golfreise an die Algarve
Regina Z. aus Meggen
Alle gebuchten Leistungen wurden perfekt erfüllt! Das Hotel Anantara Vilamour war wunderschön, in einem Top-Zustand, und es hatte sehr nettes Personal. Der Shuttle-Service zu den Golfplätzen funktioniert super. Wir wurden sehr freundliche und kompetent beraten. Wir fühlten uns wohl bei knecht reisen. Die ganze Organisation der Reise war wirklich wunderbar.
Trainingslager Italien
Domenico S. aus Langnau
Während unseres Trainingslager hat alles super geklappt obwohl es sehr spontan was. Die Lage am Gardasee war wunderschön und auch die Nähe zum Fussballplatz haben wir sehr geschätzt. Wir hatten ein sehr tolles Trainingslager. Es wurde alles sehr detailliert angeschaut und geplant. Die Spezialisten von knecht reisen waren immer erreichbar und bei Fragen sehr hilfsbereit und freundlich.
Wunderbare Zeit im Mittelmeer
Nicole M. aus Hägglingen
Der Service war von A bis Z super! Die verschiedenen Destinationen die man in kurzer Zeit mit einem Kreuzfahrtschiff sieht, ein unglaubliches Erlebnis. Freundlichkeit, Zuverlässigkeit, man hat ein gutes Gefühl, wenn man weiss, dass jemand zu Hause ist, der jederzeit für uns da ist.
Unsere Ferien auf Ibiza
Jasmin S. aus undefined
Wir wurden bei knecht reisen sehr kompetent beraten und uns wurde empfohlen zwei Inseln zu kombinieren. Das Hotel auf Ibiza war sehr toll. Uns haben die Strände und das Rollerfahren auf Formentera besonders gefallen und bleibt uns in sehr guter Erinnerung. Was wir sehr schätzten, war die gute Organisation vor Ort. Im Voraus erhielten wir sehr übersichtliche Reisedokumente und wir wurden sehr kompetent von knecht reisen beraten. Die Reisespezialisten waren äusserst freundlich und wir haben uns gut aufgehoben gefühlt.
Südkaukasus mit Armenien, Georgien und Aserbaidschan
Werner & Maja K. aus Küttigen
Die Geschichte und die Kultur der Länder waren ausgesprochen interessant. Wir waren positiv überrascht, denn alles hat wunderbar geklappt von den Flügen, über die Einreisen, bis zur Bahnfahrt. Alles war zu unserer vollsten Zufriedenheit. Wir schätzen die Beratung und den ganzen Service von Knecht Reisen. Die Visa wurden für uns eingeholt und wir mussten uns nicht mit der Botschaft oder ähnlichen Dingen beschäftigen. Wir erhielten sehr umfassende Informationen und Hilfestellungen.
Weihnachten & Silvester in der Ferne
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