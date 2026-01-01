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Peggys Cove, Nova Scotia, Canada

Atlantikkanada Reisen vom Spezialisten

Abenteuerferien in Atlantikkanada mit dem Spezialisten

Wer Atlantikkanada besucht, findet keine lauten Grossstädte und Touristenmassen. Anstelle aber lebenswerte Städtchen, atemberaubende Landschaften und gastfreundliche Menschen. Die vier Atlantikprovinzen locken mit Outdoor-Abenteuern und kulinarischen Köstlichkeiten. Die Provinzen New Brunswick, Prince Edward Island, Nova Scotia und Newfoundland/Labrador sind Regionen, die für neugierige Entdecker wirklich noch Neues bieten. Nova Scotia ist ein Outdoor-Paradies, in dem sich endlose Wanderwege entlang der Atlantikküste schlängeln, vorbei an malerischen Leuchttürmen, saftig grünen Wiesen und zu wunderschönen kleinen Ortschaften führen.

Ein Roadtrip durch New Brunswick verspricht vor allem eines: unglaublich schöne Panoramaküsten entlang atemberaubender Küstenlandschaften. Die Seeprovinz hat gerade mal 750 000 Einwohner, ist aber flächenmässig fast doppelt so gross wie die Schweiz. PEI, wie Prince Edward Island genannt wird, bietet neben faszinierenden Nationalparks auch kulinarische Entdeckungen. Die Nähe zum Meer erklärt die Basis der Küche auf PEI: kaum irgendwo ist der Seafood - Hummer, Muscheln und andere Schalentiere – so frisch wie hier.

Wenn Sie im September auf PEI unterwegs sind, sollten Sie das alljährliche ‘International Shellfish Festival’ besuchen. Die östlichste Provinz Kanadas, Newfoundland und Labrador, gibt Einblicke in eine Welt, die sich vor 100 Millionen Jahren wortwörtlich in Stein manifestierte. An der Südküste findet man von den ältesten je entdeckten Fossilien. Sie gehören zur Liste der UNESCO-Welterbestätten. Im Gros Morne Nationalpark erwartet Reisende auf ihrer Aktivreise unberührte Natur entlang der unzähligen spektakulären Wanderwege.

Fogo Island InnHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 1308.– / pro Person
Fogo Island
Auf Fogo Island, inmitten der gewaltigen Natur. Fähre ab Port Albert.
The Harbourview InnHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 89.– / pro Person
Digby / Smiths Cove
Das Inn liegt in der Nähe von Digby und überblickt die Bucht von Annapolis. Direkter Strand-Zugang.
Gillespie House InnHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Parrsboro
Das hübsche Inn liegt in Parrsboro, nahe Cape Chignecto und ca. 40 km von Joggins, einem UNESCO Kulturerbe, entfernt.
Trout Point LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 999.– / pro Person
East Kemptville
Diese luxuriöse Ökolodge liegt eingebettet in ein Waldgebiet am Tusket River, mitten in der Tobeatic Wildnis. Nach...
As The River Bends RetreatHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 122.– / pro Person
Wolfville
Zwischen Windsor und Wolfville, an einem Fluss im malerischen Annapolis Valley gelegen. Halifax liegt ca. 1...
The Holman Grand HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 153.– / pro Person
Charlottetown
Im Herzen von Charlottetown und mit schönem Blick auf den Hafen, befindet sich das Traditionshotel an idealer Lage.
The Great GeorgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 150.– / pro Person
Charlottetown
Dieses hochwertige Boutique Hotel liegt im historischen Charlottetown, in unmittelbarer Gehdistanz zu diversen...
Dalvay by the SeaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 172.– / pro Person
Dalvay
Mitten im Prince Edward Island Nationalpark, am Delvay Beach gelegen.
Rodd Crowbush Golf & Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Morrel
Das Resort ist an der Crowbush Bay gelegen und befindet sich inmitten der Dünen von Prince Edward Island. Es ist...
Neddies Harbour InnHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 180.– / pro Person
Norris Point
Direkt in Norris Point, in der Nähe von Rocky Harbour, im Gros Morne Nationalpark gelegen. Atemberaubende Aussicht...
Cliffs Edge RetreatHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 98.– / pro Person
Witless Bay
Etwa 45 Minuten südlich von St. John's, direkt bei einem ökologischen Reservat für Seevögel. Von April bis September...
Little Shemogue InnHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 100.– / pro Person
Little Shemogue
An einer einsamen Bucht, direkt am Meer. Die Confederation Bridge ist ca. 20, Shediac ca. 30 und die Bay of Fundy ca....
Hilton Saint JohnHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Saint John
Das Hotel liegt im Zentrum von Saint John, unmittelbar am Hafen. Unzählige Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants...
Keltic Lodge Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 192.– / pro Person
Ingonish Beach
Im Cape Breton Highland Nationalpark, direkt am Meer gelegen.
Glenora Inn & DistilleryHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Mabou
Am Fusse der Cape Breton-Berge in Glenville gelegen.
Bayview Pines Country InnHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 112.– / pro Person
Mahone Bay
In einer Meeresbucht in Indian Point in der Nähe von Mahone Bay und Lunenburg gelegen, bietet das Country Inn einen...
Train Station InnHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 110.– / pro Person
Tatamagouche
In einer kleinen Ortschaft an der Northumberland Strait gelegen. Der Fähranleger nach P.E.I. ist 45 Minuten entfernt.
Kindred Spirits Inn & CottagesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 122.– / pro Person
Cavendish
Die Unterkunft befindet sich im kleinen Städtchen Cavendish, ganz in der Nähe des «Anne of Green Gables House». Zum...
Mill River ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
O'Leary
Das Hotel liegt mitten im Mill River Provincial Park entlang des North Cape Coastal Drives.
Tuckamore Lodge & Country InnHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
St. Anthony
Die Lodge befindet sich ca. 80 km von St. Anthony entfernt. Sie ist direkt an einem malerischen See gelegen und von...
Artisan Inn TrinityHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 118.– / pro Person
Trinity
Direkt am Meer gelegen, in der Nähe von Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten sowie Restaurants.
Innisfree Bed and BreakfastHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Hopewell Cape
Wenige Autominuten von den berühmten Hopewell Rocks und dem Fundy Nationalpark entfernt.
Rossmount Inn Hotel Restaurant and BarHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 95.– / pro Person
St. Andrews-by-the-Sea
Dieses wunderschöne Inn im viktorianischen Stil liegt oberhalb der Passamaquoddy Bucht und bietet einen spektakulären...
Appalaches Dômes & Spa by Old Church CottagesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 125.– / pro Person
Campbellton
Unweit der Grenze zu Québec und der Gaspésie Halbinsel, liegt diese einzigartige Unterkunft an eindrücklicher Lage am...
Balsam Ridge Forest DomesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 155.– / pro Person
Alma
An einem Waldhang, ca. 1 Stunde vom Hopewell Cape und Saint John entfernt. Den Fundy National Park erreichen Sie in...
Mersey River Chalets & Nature RetreatHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 137.– / pro Person
Caledonia
Mitten im Wald am Mersey River, im Herzen des Southwest Nova Biosphere Reserve (UNESCO) und nur 5 km vom Kejimkujik...
Seawind Landing Country InnHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 80.– / pro Person
Charlos Cove
Direkt am Meer an der Südostküste zwischen Halifax und der Cape Breton Insel gelegen.
L'Auberge Doucet InnHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Cheticamp
In einer kleinen Ortschaft am Cabot Trail an der Westküste der Cape Breton-Halbinsel am Eingang zum Cape Breton...
White Point Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
White Point Beach
Ausserhalb von Liverpool, zwischen einem See und dem Meer, gelegen.
The Iona Heights InnHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 70.– / pro Person
Baddeck
Das Inn befindet sich direkt am Bras d'Or Lake am Cape Breton, ca. 45 Fahrminuten von Sydney entfernt.
Northeast Cove GeodomesHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Mabou
Diese einzigartigen Geo Domes befinden sich auf der Westseite des Cape Breton direkt an einer kleinen Bucht gelegen....
West Point Lighthouse InnHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 147.– / pro Person
West Point
Im Südwesten von Prince Edward Island, im Cedar Dunes Provincial Park. Am Ufer der Northumberland Strait, umgeben von...
Quirpon Lighthouse InnHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Quirpon Island
Auf Quirpon Island, ca. 8 km vom Festland entfernt. Bootsüberfahrt ab L‘Anse-aux-Meadows.
Harbour Lights InnHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Twillingate
Zentral, im Herzen von Twillingate gelegen. Guter Ausgangspunkt für Wanderungen.
Battle Harbour InnHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 499.– / pro Person
Battle Harbour
Battle Harbour liegt auf einer kleinen Insel, die nur mit einer Fähre von Mary's Harbour, Labrador, aus erreichbar...
Pond's Resort on the MiramichiHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 150.– / pro Person
Ludlow
Inmitten der Natur, direkt am Ufer des Miramichi Rivers befindet sich dieses rustikale Resort. Fredericton liegt...
Falcon Ridge InnHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 97.– / pro Person
Alma
Im kleinen Fischerdorf Alma, nahe dem Eingang zum Fundy Nationalpark. Die Hopewell Rocks sind ca. 40 Fahrminuten,...
Auberge de la BaieHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Caraquet
Die Unterkunft liegt in Caraquet an der Route 145. Diverse Restaurants befinden sich ganz in der Nähe. Weitere...
Cape Anguille Lighthouse InnHotel RatingHotel Rating
ab CHF 80.– / pro Person
Cape Anguille
Im äussersten Südwesten Neufundlands, ca. 4 km von Codroy entfernt.
The Quarterdeck
ab CHF 145.– / pro Person
Summerville
Direkt am 2 km langen Sandstrand an der Südwestküste Nova Scotias, liegt das Hotel ca. 1.5 Fahrstunden südlich von...
Icon map17 Tage
Abenteuer Neufundland und Labrador
ab CHF 2050.– / pro Person
ab/bis St. John's
Highlights: Viele Möglichkeiten für Wal- und Tierbeobachtungen, Raue Küste und rauer Charme der Einwohner, "Last...
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map16 Tage
Atlantikkanada – Wo Leuchttürme den Weg weisen
ab CHF 2165.– / pro Person
ab/bis Halifax
Highlights: Vielseitige Küstenlandschaft, Maritime Genüsse, Schöne Mischung aus Natur und kleinen Städtchen
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map23 Tage
Eisberge, Wikinger und Nationalparks
ab CHF 3140.– / pro Person
ab/bis Halifax
Highlights: Abenteuerliches Neufundland, Reise durch alle 4 Atlantikprovinzen, Idyllische Fischerdörfer, Spektakuläre...
Icon calendar23 Tage / 22 Nächte
Icon map15 Tage
Höhepunkte der Atlantikküste
ab CHF 1960.– / pro Person
ab/bis Halifax
Highlights: Schöne Mischung aus kleinen Städtchen und Natur, Maritime Genüsse, Vielseitige Küstenlandschaften, Kurze...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map22 Tage
Maritime Wonders
ab CHF 2900.– / pro Person
ab/bis Boston
Highlights: Die faszinierende Küstenlandschaft Neuenglands und Atlantik-Kanadas, Die höchsten Gezeitenunterschiede...
Icon calendar22 Tage / 21 Nächte
Icon map15 Tage
Nova Scotia für Gross und Klein
Preis auf Anfrage
ab/bis Halifax
Highlights: Strände und Naturerlebnisse, längere AUfenthalte an vielen Orten, Outdoor-Abenteuer für die ganze...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map18 Tage
Strände, Inseln, Lobster und Elche
ab CHF 2480.– / pro Person
ab/bis Halifax
Highlights: Entdeckerreise in unbekannte Regionen Atlantikkanadas , Vielseitige Küstenlandschaft , Typisch maritime...
Icon calendar18 Tage / 17 Nächte

Atlantikkanada Ferien

Vier Provinzen und atemberaubende Küsten vom Spezialisten

Ihre Atlantikkanada Ferien geniessen Sie auf einer Mietwagenrundreise unabhängig und Ihrem eigenen Tempo folgend. Die vier Provinzen in Ostkanada sind auch die Heimat von unzähligen einladenden und gemütlichen Hotels, Bed and Breakfasts und Guesthouses. Für die Planung Ihrer Atlantikkanada Reise sprechen Sie am besten mit unseren Kanada Spezialisten. Wir erzählen Ihnen gerne auch über einzigartige Unterkünfte in ehemaligen Leuchttürmen, die wir Ihnen zum Beispiel auf PEI oder New Foundland buchen können.

Hochzeitsreise nach Kanada

Flitterwochen und Hochzeitsreisen nach Kanada in romantischen Locations.

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Kreuzfahrten Alaska & Kanada

Exklusive Kreuzfahrten, bei denen Sie das Land und die Küste mit all ihren wunderschönen Facetten erleben.

Nationalparks in Kanada

Beobachten Sie Wildtiere in einer beeindruckenden Berg- und Seenkulisse.

Reisen nach Kanada mit Kindern

Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.

Tierwelt in Kanada

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Urlaub in Kanada

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Winterferien in Kanada

Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.

Reiseinformationen

Von der Einreise bis hin zu Klimatabellen, mit unseren Tipps wird die Reise unvergesslich.

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