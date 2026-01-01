Atlantikkanada Reisen vom Spezialisten
Abenteuerferien in Atlantikkanada mit dem Spezialisten
Fogo Island Inn
ab CHF 1308.– / pro Person
Fogo Island
Auf Fogo Island, inmitten der gewaltigen Natur. Fähre ab Port Albert.
The Harbourview Inn
ab CHF 89.– / pro Person
Digby / Smiths Cove
Das Inn liegt in der Nähe von Digby und überblickt die Bucht von Annapolis. Direkter Strand-Zugang.
Gillespie House Inn
Preis auf Anfrage
Parrsboro
Das hübsche Inn liegt in Parrsboro, nahe Cape Chignecto und ca. 40 km von Joggins, einem UNESCO Kulturerbe, entfernt.
Trout Point Lodge
ab CHF 999.– / pro Person
East Kemptville
Diese luxuriöse Ökolodge liegt eingebettet in ein Waldgebiet am Tusket River, mitten in der Tobeatic Wildnis. Nach...
As The River Bends Retreat
ab CHF 122.– / pro Person
Wolfville
Zwischen Windsor und Wolfville, an einem Fluss im malerischen Annapolis Valley gelegen. Halifax liegt ca. 1...
The Holman Grand Hotel
ab CHF 153.– / pro Person
Charlottetown
Im Herzen von Charlottetown und mit schönem Blick auf den Hafen, befindet sich das Traditionshotel an idealer Lage.
The Great George
ab CHF 150.– / pro Person
Charlottetown
Dieses hochwertige Boutique Hotel liegt im historischen Charlottetown, in unmittelbarer Gehdistanz zu diversen...
Dalvay by the Sea
ab CHF 172.– / pro Person
Dalvay
Mitten im Prince Edward Island Nationalpark, am Delvay Beach gelegen.
Rodd Crowbush Golf & Beach Resort
Preis auf Anfrage
Morrel
Das Resort ist an der Crowbush Bay gelegen und befindet sich inmitten der Dünen von Prince Edward Island. Es ist...
Neddies Harbour Inn
ab CHF 180.– / pro Person
Norris Point
Direkt in Norris Point, in der Nähe von Rocky Harbour, im Gros Morne Nationalpark gelegen. Atemberaubende Aussicht...
Cliffs Edge Retreat
ab CHF 98.– / pro Person
Witless Bay
Etwa 45 Minuten südlich von St. John's, direkt bei einem ökologischen Reservat für Seevögel. Von April bis September...
Little Shemogue Inn
ab CHF 100.– / pro Person
Little Shemogue
An einer einsamen Bucht, direkt am Meer. Die Confederation Bridge ist ca. 20, Shediac ca. 30 und die Bay of Fundy ca....
Hilton Saint John
Preis auf Anfrage
Saint John
Das Hotel liegt im Zentrum von Saint John, unmittelbar am Hafen. Unzählige Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants...
Keltic Lodge Resort & Spa
ab CHF 192.– / pro Person
Ingonish Beach
Im Cape Breton Highland Nationalpark, direkt am Meer gelegen.
Bayview Pines Country Inn
ab CHF 112.– / pro Person
Mahone Bay
In einer Meeresbucht in Indian Point in der Nähe von Mahone Bay und Lunenburg gelegen, bietet das Country Inn einen...
Train Station Inn
ab CHF 110.– / pro Person
Tatamagouche
In einer kleinen Ortschaft an der Northumberland Strait gelegen. Der Fähranleger nach P.E.I. ist 45 Minuten entfernt.
Kindred Spirits Inn & Cottages
ab CHF 122.– / pro Person
Cavendish
Die Unterkunft befindet sich im kleinen Städtchen Cavendish, ganz in der Nähe des «Anne of Green Gables House». Zum...
Mill River Resort
Preis auf Anfrage
O'Leary
Das Hotel liegt mitten im Mill River Provincial Park entlang des North Cape Coastal Drives.
Tuckamore Lodge & Country Inn
Preis auf Anfrage
St. Anthony
Die Lodge befindet sich ca. 80 km von St. Anthony entfernt. Sie ist direkt an einem malerischen See gelegen und von...
Artisan Inn Trinity
ab CHF 118.– / pro Person
Trinity
Direkt am Meer gelegen, in der Nähe von Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten sowie Restaurants.
Innisfree Bed and Breakfast
Preis auf Anfrage
Hopewell Cape
Wenige Autominuten von den berühmten Hopewell Rocks und dem Fundy Nationalpark entfernt.
Rossmount Inn Hotel Restaurant and Bar
ab CHF 95.– / pro Person
St. Andrews-by-the-Sea
Dieses wunderschöne Inn im viktorianischen Stil liegt oberhalb der Passamaquoddy Bucht und bietet einen spektakulären...
Appalaches Dômes & Spa by Old Church Cottages
ab CHF 125.– / pro Person
Campbellton
Unweit der Grenze zu Québec und der Gaspésie Halbinsel, liegt diese einzigartige Unterkunft an eindrücklicher Lage am...
Balsam Ridge Forest Domes
ab CHF 155.– / pro Person
Alma
An einem Waldhang, ca. 1 Stunde vom Hopewell Cape und Saint John entfernt. Den Fundy National Park erreichen Sie in...
Mersey River Chalets & Nature Retreat
ab CHF 137.– / pro Person
Caledonia
Mitten im Wald am Mersey River, im Herzen des Southwest Nova Biosphere Reserve (UNESCO) und nur 5 km vom Kejimkujik...
Seawind Landing Country Inn
ab CHF 80.– / pro Person
Charlos Cove
Direkt am Meer an der Südostküste zwischen Halifax und der Cape Breton Insel gelegen.
L'Auberge Doucet Inn
Preis auf Anfrage
Cheticamp
In einer kleinen Ortschaft am Cabot Trail an der Westküste der Cape Breton-Halbinsel am Eingang zum Cape Breton...
White Point Beach Resort
Preis auf Anfrage
White Point Beach
Ausserhalb von Liverpool, zwischen einem See und dem Meer, gelegen.
The Iona Heights Inn
ab CHF 70.– / pro Person
Baddeck
Das Inn befindet sich direkt am Bras d'Or Lake am Cape Breton, ca. 45 Fahrminuten von Sydney entfernt.
Northeast Cove Geodomes
Preis auf Anfrage
Mabou
Diese einzigartigen Geo Domes befinden sich auf der Westseite des Cape Breton direkt an einer kleinen Bucht gelegen....
West Point Lighthouse Inn
ab CHF 147.– / pro Person
West Point
Im Südwesten von Prince Edward Island, im Cedar Dunes Provincial Park. Am Ufer der Northumberland Strait, umgeben von...
Quirpon Lighthouse Inn
Preis auf Anfrage
Quirpon Island
Auf Quirpon Island, ca. 8 km vom Festland entfernt. Bootsüberfahrt ab L‘Anse-aux-Meadows.
Harbour Lights Inn
Preis auf Anfrage
Twillingate
Zentral, im Herzen von Twillingate gelegen. Guter Ausgangspunkt für Wanderungen.
Battle Harbour Inn
ab CHF 499.– / pro Person
Battle Harbour
Battle Harbour liegt auf einer kleinen Insel, die nur mit einer Fähre von Mary's Harbour, Labrador, aus erreichbar...
Pond's Resort on the Miramichi
ab CHF 150.– / pro Person
Ludlow
Inmitten der Natur, direkt am Ufer des Miramichi Rivers befindet sich dieses rustikale Resort. Fredericton liegt...
Falcon Ridge Inn
ab CHF 97.– / pro Person
Alma
Im kleinen Fischerdorf Alma, nahe dem Eingang zum Fundy Nationalpark. Die Hopewell Rocks sind ca. 40 Fahrminuten,...
Auberge de la Baie
Preis auf Anfrage
Caraquet
Die Unterkunft liegt in Caraquet an der Route 145. Diverse Restaurants befinden sich ganz in der Nähe. Weitere...
Cape Anguille Lighthouse Inn
ab CHF 80.– / pro Person
Cape Anguille
Im äussersten Südwesten Neufundlands, ca. 4 km von Codroy entfernt.
The Quarterdeck
ab CHF 145.– / pro Person
Summerville
Direkt am 2 km langen Sandstrand an der Südwestküste Nova Scotias, liegt das Hotel ca. 1.5 Fahrstunden südlich von...
Abenteuer Neufundland und Labrador
ab CHF 2050.– / pro Person
ab/bis St. John's
Highlights: Viele Möglichkeiten für Wal- und Tierbeobachtungen, Raue Küste und rauer Charme der Einwohner, "Last...
17 Tage / 16 Nächte
Atlantikkanada – Wo Leuchttürme den Weg weisen
ab CHF 2165.– / pro Person
ab/bis Halifax
Highlights: Vielseitige Küstenlandschaft, Maritime Genüsse, Schöne Mischung aus Natur und kleinen Städtchen
16 Tage / 15 Nächte
Eisberge, Wikinger und Nationalparks
ab CHF 3140.– / pro Person
ab/bis Halifax
Highlights: Abenteuerliches Neufundland, Reise durch alle 4 Atlantikprovinzen, Idyllische Fischerdörfer, Spektakuläre...
23 Tage / 22 Nächte
Höhepunkte der Atlantikküste
ab CHF 1960.– / pro Person
ab/bis Halifax
Highlights: Schöne Mischung aus kleinen Städtchen und Natur, Maritime Genüsse, Vielseitige Küstenlandschaften, Kurze...
15 Tage / 14 Nächte
Maritime Wonders
ab CHF 2900.– / pro Person
ab/bis Boston
Highlights: Die faszinierende Küstenlandschaft Neuenglands und Atlantik-Kanadas, Die höchsten Gezeitenunterschiede...
22 Tage / 21 Nächte
Nova Scotia für Gross und Klein
Preis auf Anfrage
ab/bis Halifax
Highlights: Strände und Naturerlebnisse, längere AUfenthalte an vielen Orten, Outdoor-Abenteuer für die ganze...
15 Tage / 14 Nächte
Strände, Inseln, Lobster und Elche
ab CHF 2480.– / pro Person
ab/bis Halifax
Highlights: Entdeckerreise in unbekannte Regionen Atlantikkanadas , Vielseitige Küstenlandschaft , Typisch maritime...
18 Tage / 17 Nächte
Atlantikkanada Ferien
Vier Provinzen und atemberaubende Küsten vom Spezialisten
Ihre Atlantikkanada Ferien geniessen Sie auf einer Mietwagenrundreise unabhängig und Ihrem eigenen Tempo folgend. Die vier Provinzen in Ostkanada sind auch die Heimat von unzähligen einladenden und gemütlichen Hotels, Bed and Breakfasts und Guesthouses. Für die Planung Ihrer Atlantikkanada Reise sprechen Sie am besten mit unseren Kanada Spezialisten. Wir erzählen Ihnen gerne auch über einzigartige Unterkünfte in ehemaligen Leuchttürmen, die wir Ihnen zum Beispiel auf PEI oder New Foundland buchen können.
Indian Summer Angebote
Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.
Reisen nach Kanada mit Kindern
Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.
Urlaub in Kanada
Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.
Winterferien in Kanada
Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.
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