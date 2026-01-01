Kanada Wanderferien: Die Lust am Weg
Eine Kanada Wanderreise vom Spezialisten
Kanu-Abenteuer im Wells Gray Provincial Park
ab CHF 515.– / pro Person
ab/bis Clearwater
Highlights: Kanuabenteuer in wilder Natur, Wildcamping mit Natur pur, Tierbeobachtung am Ufer, Besuch spektakulärer...
3 Tage / 2 Nächte
Sommerabenteuer mit Canadian Mountain Holidays (CMH)
Preis auf Anfrage
ab/bis Calgary oder Banff
Highlights: Abgelegene Berglandschaften abseits der Zivilisation, Tägliche geführte Heli-Wanderungen und Aktivitäten,...
7 Tage / 6 Nächte
Wandern in den Rocky Mountains und auf Vancouver Island
Preis auf Anfrage
ab Calgary bis Vancouver
Highlights: Plain of Six Glaciers Trail, Wanderung Emerald Lake im Yoko Nationalpark, Wanderungen Pacific Rim...
19 Tage / 18 Nächte
Wanderreise Westkanada
ab CHF 4880.– / pro Person
ab Calgary bis Vancouver
Highlights: Wandern in den Rockies, Icefields Parkway & Columbia Icefield, Wells Gray Provincial Park, Pacific Rim...
14 Tage / 13 Nächte
Flaches Gelände für ausgedehnte Wandertouren in Ost-Kanada
Auf Wanderferien in Ostkanada kann man im weiten flachen Gelände ausgedehnte Wandertouren machen, ohne sich körperlich zu sehr zu verausgaben. Vor allem Familien geniessen dieses Reiseziel und erleben Natur pur. Am St-Lorenz-Strom entlang zu wandern, führt die Reisenden dabei durch einmalige Wälder, deren Weite man nur erahnen kann, an bezaubernde Seen und immer wieder in rustikale Ortschaften. Je nach Trekkingroute kann man dabei die Wildheit und Ursprünglichkeit der kanadischen Weite erleben und auf Bären oder Elche treffen.
Auf einer Atlantik Kanada Wandertour können die Reisespezialisten Wege aussuchen, auf denen man während der Tageswanderungen Robben und Seevögel beobachten kann. Ein Reiseexperte und Spezialist in Sachen Tourenplanung ist dabei die beste Wahl. Denn eine Wandertour, die mit den entsprechenden Zwischenhalten und Unterbringungen nach den Ansprüchen und Möglichkeiten der Reisenden geplant wird, garantiert ein einmaliges Erlebnis. Wem es beim Wandern vor allem darauf ankommt, die Natur und die unterschiedlichen Landschaften zu geniessen, für den ist Wandern in Kanada an der Ostküste die klare Empfehlung.
Trekkingreisenin West-Kanada
Wer seine Reise mit einem Reiseexperten plant, der kann nicht nur auf die umfangreiche Erfahrung zurückgreifen und den persönlichen Service erfahren, sondern profitiert ebenso von den Hintergrundinformationen, die das jahrelange Organisieren von Wanderreisen mit sich bringt. Für Reisende, die ihre Ferien aktiv verbringen möchten, sind ausgedehnte Wanderferien in Westkanada die perfekte Wahl. Vor allem sportlich Interessierte werden hier auf ihre Kosten kommen. Der Reiseexperte organisiert die An- und Abreise und die Zwischenstationen, so dass man sich voll und ganz auf seinen Fussmarsch konzentrieren kann.
Die Berge und Täler in den Rocky Mountains bieten nicht nur die ganze Schönheit der Natur, sondern auch sportliche Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt. Denn bei aller Schönheit der Wanderrouten kommt man nicht nur in den Genuss von sagenhaften Ausblicken, sondern vor allem auch ordentlich ins Schwitzen. Unsere Kanada Spezialisten kennen sich hervorragend aus und beraten Sie gerne. Die speziellen Tour-Experten planen für Sie Ihre nächste Wanderreise nach Kanada nach Ihren individuellen Ansprüchen. Übrigens werden auch Kanada Veloferien von unserem professionellem Team gerne organisiert.
Indian Summer Angebote
Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.
Reisen nach Kanada mit Kindern
Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.
Urlaub in Kanada
Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.
Winterferien in Kanada
Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.
Kataloge
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