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Hiking in the out on Northover Ridge in Kananaskis Alberta

Kanada Wanderferien: Die Lust am Weg

Eine Kanada Wanderreise vom Spezialisten

Eine Wandertour in Kanada ist die beste Möglichkeit, die Schönheit des riesigen Landes auf nachhaltige Weise kennenzulernen. Das Netz der Wanderwege ist je nach Jahreszeit hervorragend erschlossen und ausgebaut. Dabei führen einen die eigenen Beine durch eine atemberaubende Landschaft. Wandern befreit Körper und Seele vom hektischen Alltag und Kanada bietet gerade für abenteuerlustige Reisende ein einmaliges Erlebnis. Ob legendärer und anspruchsvoller West Coast Trail, die herausfordernden Anstiege und Talwanderungen in den Rocky-Mountains oder familiengerechtes Wandern in den weiten Ebenen an der Ostküste: Kanada ist die Empfehlung vom Reiseexperten, wenn es um Trekkingreisen oder Radtouren geht.

Icon map3 Tage
Kanu-Abenteuer im Wells Gray Provincial Park
ab CHF 515.– / pro Person
ab/bis Clearwater
Highlights: Kanuabenteuer in wilder Natur, Wildcamping mit Natur pur, Tierbeobachtung am Ufer, Besuch spektakulärer...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map3 Tage
Mythen und Legenden
Preis auf Anfrage
ab/bis Wendake
Highlights:
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map7 Tage
Sommerabenteuer mit Canadian Mountain Holidays (CMH)
Preis auf Anfrage
ab/bis Calgary oder Banff
Highlights: Abgelegene Berglandschaften abseits der Zivilisation, Tägliche geführte Heli-Wanderungen und Aktivitäten,...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map19 Tage
Wandern in den Rocky Mountains und auf Vancouver Island
Preis auf Anfrage
ab Calgary bis Vancouver
Highlights: Plain of Six Glaciers Trail, Wanderung Emerald Lake im Yoko Nationalpark, Wanderungen Pacific Rim...
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte
Icon map14 Tage
Wanderreise Westkanada
ab CHF 4880.– / pro Person
ab Calgary bis Vancouver
Highlights: Wandern in den Rockies, Icefields Parkway & Columbia Icefield, Wells Gray Provincial Park, Pacific Rim...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte

Flaches Gelände für ausgedehnte Wandertouren in Ost-Kanada

Auf Wanderferien in Ostkanada kann man im weiten flachen Gelände ausgedehnte Wandertouren machen, ohne sich körperlich zu sehr zu verausgaben. Vor allem Familien geniessen dieses Reiseziel und erleben Natur pur. Am St-Lorenz-Strom entlang zu wandern, führt die Reisenden dabei durch einmalige Wälder, deren Weite man nur erahnen kann, an bezaubernde Seen und immer wieder in rustikale Ortschaften. Je nach Trekkingroute kann man dabei die Wildheit und Ursprünglichkeit der kanadischen Weite erleben und auf Bären oder Elche treffen.

Auf einer Atlantik Kanada Wandertour können die Reisespezialisten Wege aussuchen, auf denen man während der Tageswanderungen Robben und Seevögel beobachten kann. Ein Reiseexperte und Spezialist in Sachen Tourenplanung ist dabei die beste Wahl. Denn eine Wandertour, die mit den entsprechenden Zwischenhalten und Unterbringungen nach den Ansprüchen und Möglichkeiten der Reisenden geplant wird, garantiert ein einmaliges Erlebnis. Wem es beim Wandern vor allem darauf ankommt, die Natur und die unterschiedlichen Landschaften zu geniessen, für den ist Wandern in Kanada an der Ostküste die klare Empfehlung.

Trekkingreisenin West-Kanada

Wer seine Reise mit einem Reiseexperten plant, der kann nicht nur auf die umfangreiche Erfahrung zurückgreifen und den persönlichen Service erfahren, sondern profitiert ebenso von den Hintergrundinformationen, die das jahrelange Organisieren von Wanderreisen mit sich bringt. Für Reisende, die ihre Ferien aktiv verbringen möchten, sind ausgedehnte Wanderferien in Westkanada die perfekte Wahl. Vor allem sportlich Interessierte werden hier auf ihre Kosten kommen. Der Reiseexperte organisiert die An- und Abreise und die Zwischenstationen, so dass man sich voll und ganz auf seinen Fussmarsch konzentrieren kann.

Die Berge und Täler in den Rocky Mountains bieten nicht nur die ganze Schönheit der Natur, sondern auch sportliche Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt. Denn bei aller Schönheit der Wanderrouten kommt man nicht nur in den Genuss von sagenhaften Ausblicken, sondern vor allem auch ordentlich ins Schwitzen. Unsere Kanada Spezialisten kennen sich hervorragend aus und beraten Sie gerne. Die speziellen Tour-Experten planen für Sie Ihre nächste Wanderreise nach Kanada nach Ihren individuellen Ansprüchen. Übrigens werden auch Kanada Veloferien von unserem professionellem Team gerne organisiert.

Hochzeitsreise nach Kanada

Flitterwochen und Hochzeitsreisen nach Kanada in romantischen Locations.

Indian Summer Angebote

Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.

Kreuzfahrten Alaska & Kanada

Exklusive Kreuzfahrten, bei denen Sie das Land und die Küste mit all ihren wunderschönen Facetten erleben.

Nationalparks in Kanada

Beobachten Sie Wildtiere in einer beeindruckenden Berg- und Seenkulisse.

Reisen nach Kanada mit Kindern

Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.

Tierwelt in Kanada

Nirgends wo anders können Sie Bären, Wale oder Elche so nah erleben wie in Kanada.

Urlaub in Kanada

Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.

Winterferien in Kanada

Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.

Reiseinformationen

Von der Einreise bis hin zu Klimatabellen, mit unseren Tipps wird die Reise unvergesslich.

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