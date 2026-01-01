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Battle Harbour Inn

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Battle Harbour

Ein einmaliger Einblick in die Geschichte der Labrador-Fischerei.

Beschreibung

Lage
Battle Harbour liegt auf einer kleinen Insel, die nur mit einer Fähre von Mary's Harbour, Labrador, aus erreichbar ist. Zwei Jahrhunderte lang war Battle Harbour das wirtschaftliche und soziale Zentrum der südöstlichen Labradorküste. Heute wurde dieser National Historic District of Canada wiederbelebt.
Angebot
Restaurant, Gemeinschaftsraum und Feuerstelle.
Zimmer
14 zweckmässig und individuell gestaltete Zimmer mit privatem Bad. WIFI kostenlos.
ab CHF 499.– / pro Person

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