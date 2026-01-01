Vancouver Island Reisen vom Spezialisten
Eine ganze Insel voller Abenteuer
Black Rock Oceanfront Resort
Preis auf Anfrage
Ucluelet
Das Resort liegt spektakulär auf einem Felsen über dem Pazifik, eingebettet im Regenwald. Einkaufsmöglichkeiten und...
Tigh-Na-Mara Seaside Resort & Spa
ab CHF 130.– / pro Person
Parksville
Am Strand, bei Parksville gelegen und ca. 40 km von Nanaimo entfernt.
The Beach Club Resort
Preis auf Anfrage
Parksville
Ca. 45 Fahrminuten nördlich des BC-Ferry Terminals von Nanaimo, direkt am Strand von Parksville gelegen.
Kwa'Lilas Hotel
Preis auf Anfrage
Port Hardy
Die Unterkunft befindet sich am Highway 19, nur wenige Minuten vom Zentrum Port Hardys entfernt.
Telegraph Cove Resort
ab CHF 106.– / pro Person
Telegraph Cove
Der kleine, hübsche Hafenort Telegraph Cove liegt im Nordosten von Vancouver Island, ca. 1 Fahrstunde von Port Hardy...
Quarterdeck Inn & Marina Resort
Preis auf Anfrage
Port Hardy
Direkt an der Hardy Bay gelegen und nur ca. 3 Fahrminuten vom Stadtzentrum mit Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und...
Vancouver Island Ferien
Das Naturparadies individuell erleben mit dem Spezialisten
Vancouver Island Ferien sind unbeschwert und stressfrei. Nach ein paar entspannenden Nächten in einem komfortablen Hotel in der Hauptstadt Victoria oder im sympathischen Küstenstädtchen Tofino geht die Entdeckungsreise los. Wenn Sie mit einem Mietauto unterwegs sind, bestimmen Sie das Tempo und die Etappen. Wer neben dem Transportmittel auch gleich seine Unterkunft und das Wohnzimmer dabeihaben möchte, reist mit einem Motorhome. Unsere Kanada Spezialisten teilen mit Ihnen gerne Insider-Tipps für Ihre Vancouver Island Reise. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Indian Summer Angebote
Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.
Reisen nach Kanada mit Kindern
Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.
Urlaub in Kanada
Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.
Winterferien in Kanada
Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.
Kataloge
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Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Kanada-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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