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Lighthouse Vancouver Island

Vancouver Island Reisen vom Spezialisten

Eine ganze Insel voller Abenteuer

Obwohl die historische Hauptstadt Victoria der Ankunftsort vieler auf Vancouver Island ist, sollten Sie sich die ganze Insel anschauen – dafür benötigen Sie allerdings etwas Zeit: Mit 450 Kilometern Länge und bis zu 100 Kilometern Breite ist die Insel die grösste bewohnte Landmasse zwischen dem westlichen Nordamerika und Neuseeland. Vancouver Island ist sowohl im Sommer wie auch im Winter ein ideales Reiseziel für Ihren Kanada Urlaub. Reisende geniessen das allgemein milde Klima auf der Insel, denn durch die umgebenden Gewässer des Pazifischen Ozeans sind die Jahreszeiten ausgeglichener als auf dem Festland.

An der Westküste finden Sie einmalige Strände, traumhafte Inseln und Buchten und Sie geniessen unvergessliche Blicke auf die bis über 2000 Meter hohen Berge im Inselinnern, an deren Flanken man teilweise sogar Skifahren kann. Besonders eindrücklich ist der Pacific-Rim-Nationalpark im Südwesten der Insel. Von seinen Küsten aus kann man im März und Oktober Grauwale auf ihrer Migration beobachten. Für Aktivferien ist auf Vancouver Island immer Saison, werden doch diverse Outdoor Aktivitäten das ganze Jahr über angeboten: Wandern, Fischen, Biken, Surfen, Skifahren – Sie haben die Wahl.

Die natürliche Schönheit der Insel aus der Luft zu erleben, ist ein spezieller Höhepunkt während Vancouver Island Ferien: Gönnen Sie sich einen Rundflug mit einem Wasserflugzeug und bestaunen Sie das Naturparadies aus der Vogelperspektive. Die Region der Cowichan Valley Farmen ist ein beliebtes Ziel für Feinschmecker und Weinliebhaber, währenddem sich Outdoor-Aktivisten die surfliebende, wilde Westküste bei Tofino nicht entgehen lassen. Besucher, die sich in den Norden von Vancouver Island begeben, finden eine wenig besuchte, von rauer Wildnis geprägte Region.

Ihre ganz persönliche Route für Ihre Vancouver Island Ferien stellen Ihnen unsere Kanada Spezialisten gerne zusammen. Rufen Sie uns an.

Black Rock Oceanfront ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ucluelet
Das Resort liegt spektakulär auf einem Felsen über dem Pazifik, eingebettet im Regenwald. Einkaufsmöglichkeiten und...
Tigh-Na-Mara Seaside Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 130.– / pro Person
Parksville
Am Strand, bei Parksville gelegen und ca. 40 km von Nanaimo entfernt.
The Beach Club ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Parksville
Ca. 45 Fahrminuten nördlich des BC-Ferry Terminals von Nanaimo, direkt am Strand von Parksville gelegen.
Kwa'Lilas Hotel Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Port Hardy
Die Unterkunft befindet sich am Highway 19, nur wenige Minuten vom Zentrum Port Hardys entfernt.
Telegraph Cove ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 106.– / pro Person
Telegraph Cove
Der kleine, hübsche Hafenort Telegraph Cove liegt im Nordosten von Vancouver Island, ca. 1 Fahrstunde von Port Hardy...
Quarterdeck Inn & Marina ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Port Hardy
Direkt an der Hardy Bay gelegen und nur ca. 3 Fahrminuten vom Stadtzentrum mit Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und...

Vancouver Island Ferien

Das Naturparadies individuell erleben mit dem Spezialisten

Vancouver Island Ferien sind unbeschwert und stressfrei. Nach ein paar entspannenden Nächten in einem komfortablen Hotel in der Hauptstadt Victoria oder im sympathischen Küstenstädtchen Tofino geht die Entdeckungsreise los. Wenn Sie mit einem Mietauto unterwegs sind, bestimmen Sie das Tempo und die Etappen. Wer neben dem Transportmittel auch gleich seine Unterkunft und das Wohnzimmer dabeihaben möchte, reist mit einem Motorhome. Unsere Kanada Spezialisten teilen mit Ihnen gerne Insider-Tipps für Ihre Vancouver Island Reise. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

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Reiseinformationen

Von der Einreise bis hin zu Klimatabellen, mit unseren Tipps wird die Reise unvergesslich.

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