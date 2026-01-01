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Appalaches Dômes & Spa by Old Church Cottages

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Campbellton

Eine einzigartige Übernachtungsmöglichkeit bei einer Québec- und Atlantikkanada-Kombination.

Beschreibung

Lage
Unweit der Grenze zu Québec und der Gaspésie Halbinsel, liegt diese einzigartige Unterkunft an eindrücklicher Lage am Restigouche River. Sie bietet einen schönen Blick auf die umliegenden Berge und Wälder. Campbellton ist ca. 18 Minuten entfernt.
Angebot
3 gemütliche Kuppelzelte mit Flusssicht, Ofen, Kühlschrank, Kochmöglichkeit sowie Aussensitzplatz mit BBQ-Grill und Whirlpool. WIFI kostenlos. Ebenfalls buchbar ist ein Gästehaus mit 3 Schlafzimmern, welches in einer restaurierten Kirche untergebracht ist.
ab CHF 125.– / pro Person

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