1 . Tag Halifax Individuelle Anreise nach Halifax. Die Hauptstadt der Provinz Nova Scotia vereint maritimes Flair, Tradition und Moderne. Spazieren Sie an der Waterfront entlang, besichtigen Sie die Zitadelle und streifen Sie durch die charaktervollen Historic Properties. 1 Nacht im Lord Nelson Hotel o.ä

2-3 . Tag Lunenburg (ca. 100 km) Entlang der «Lighthouse Route» fahren Sie durch kleine Fischerdörfer wie Mahone Bay und Peggy’s Cove. In Letzterem sollten Sie auch dem Leuchtturm einen Besuch abstatten. Er gehört zu den meistfotografierten. Lunenburg glänzt mit seinen bunten Holzhäuschen und hübschen Ortskern. Ashlea House B&B o.ä.

4 . Tag Digby (ca. 160 km) Heute durchqueren Sie die Provinz Nova Scotia, vorbei an dichten Wäldern und Seen. Machen Sie eine kleine Wanderung im Kejimkujik Nationalpark oder eine Tour entlang der jahrhunderten alten Mi'kmaq Kanuroute. 1 Nacht im Harbourview Inn o.ä.

5 . Tag Saint John (ca. 80 km) Die Fähre bringt Sie über die Bay of Fundy nach Saint John in der Provinz New Brunswick. Entdecken Sie die kleine Stadt und geniessen Sie ein Abendessen in einem der hübschen Restaurants. Lohnenswerte Ausflüge führen zu den Reversing Falls oder in die Provinzhauptstadt Fredericton. 1 Nacht im Hilton Saint John o.ä.

6-7 . Tag Moncton (ca. 210 km) Auf der heutigen Etappe entlang der Bay of Fundy können Sie sowohl den Fundy Nationalpark als auch die Hopewell Rocks erleben. Die Bay of Fundy erstaunt mit dem grössten Tidenhub der Welt. Dieser lässt sich besonders gut an den Hopewell Rocks beobachten. Für den Abend ist eine Übernachtung auf einem Weingut vorgesehen. 2 Nächte in der Magnetic Hill Winery o.ä.

8 . Tag West Point (ca. 205 km) Über die «Confederation Bridge» erreichen Sie Prince Edward Island. Die Provinz ist landwirtschaftlich geprägt und zeichnet sich durch seine roten Sandstrände, sanften Hügel, schroffe Küsten und kleinen maritimen Örtchen aus. Ihr erster Halt gilt dem weniger besuchten westlichen Teil der Insel, wo Sie sich an wunderschönen Sandsteinküsten erholen können. Ein besonderes Erlebnis bietet die Übernachtung beim Leuchtturm. 1 Nacht im West Point Lighthouse o.ä.

9-10 . Tag Charlottetown (ca. 135 km) Prince Edward Island besticht durch sein Farbenspiel: Rote Böden und Felsen stehen in Kontrast zu saftig grünen Feldern und dem blau schimmernden Meer. Besuchen Sie die Buchten, Dünen und Strände des Prince Edward-Island-Nationalpark. Die Provinzhauptstadt Charlottetown verfügt über eine Mischung aus historischem und maritimem Charme. 2 Nächte im The Harbour House Inn o.ä.

11 . Tag Pictou (ca. 90 km) Die Fähre bringt Sie über die Northumberland Strait zurück in die Provinz Nova Scotia. Pictou, die «Geburtsstadt der Schotten in Nova Scotia», begeistert mit einer Mischung aus Geschichte, Kultur und Natur. Am Scottish Landing Site und im Hector Heritage Quay erfahren Besucher, wie die ersten schottischen Siedler im Jahr 1773 hier ankamen, während die charmante Pictou Waterfront mit Cafés, Restaurants und lokalen Geschäften zum Flanieren einlädt. 1 Nacht im Seabank House B&B o.ä.

12 . Tag Cheticamp / Cape Breton-Highlands-Nationalpark (ca. 260 km) Die heutige Fahrt führt durch die abwechslungsreiche Landschaft Nova Scotias und bietet zahlreiche Möglichkeiten für Entdeckungen. Bereits östlich von Pictou laden charmante Küstenstädte wie Antigonish oder Hector Heritage Quay zu einem Stopp ein. Weiter entlang der Küste eröffnet sich die Schönheit der Northumberland Strait, während die sanften Hügel des Cape Breton-Highlands-Nationalpark erste Ausblicke auf spektakuläre Landschaften bieten. 1 Nacht im Archie & Isiadore Hotel o.ä.

13-14 . Tag Baddeck / Cape Breton (ca. 260 km) Die wohl schönste Panoramastrasse Ostkanadas erwartet Sie heute – der Cabot Trail. Der spektakulärste Abschnitt liegt innerhalb des Cape Breton-Highlands-Nationalpark und folgt dem ständigen Auf und Ab der Küstenlinie. 2 Nächte im Inverary Resort o.ä.

15 . Tag Halifax (ca. 355 km) Charakteristisch für die Region südlich von Baddeck ist der riesige Bras d'Or See und die eindrückliche Hochlandregion. Die Eastern Shore zeichnet sich durch viele zerklüftete und versteckte Buchten aus, an denen der ein oder andere Halt lohnt, bevor Sie wieder nach Halifax fahren. 1 Nacht im Lord Nelson Hotel o.ä

16 . Tag Rück- oder Weiterreise