Beschreibung

Lage Diese einzigartigen Geo Domes befinden sich auf der Westseite des Cape Breton direkt an einer kleinen Bucht gelegen. Ca. 20 Gehminuten vom Dorf Mabou mit Pub, Restaurant und Geschäften entfernt.

Zimmer Die Kuppelzelte bieten Panoramasicht vom Bett aus sowie Kaffeekocher, Kühlschrank, Kochmöglichkeit, Esstisch, Terrasse mit Grill. WIFI kostenlos.