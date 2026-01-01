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Mabou

Ein wahres Erlebnis - entspannen Sie sich und geniessen Sie die Terrasse mit Blick auf das Wasser.

Beschreibung

Lage
Diese einzigartigen Geo Domes befinden sich auf der Westseite des Cape Breton direkt an einer kleinen Bucht gelegen. Ca. 20 Gehminuten vom Dorf Mabou mit Pub, Restaurant und Geschäften entfernt.
Zimmer
Die Kuppelzelte bieten Panoramasicht vom Bett aus sowie Kaffeekocher, Kühlschrank, Kochmöglichkeit, Esstisch, Terrasse mit Grill. WIFI kostenlos.
Aktivitäten
Fahrräder, Kajaks und SUP stehen zur Verfügung. In der Umgebung: Wandern auf den Cape Mabou Highlands Trails oder am Cape Breton, Cabot Cliffs Golfplatz, diverse Strände.
Preis auf Anfrage

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