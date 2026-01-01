Lage und Anreise

Halifax ist die Hauptstadt der Provinz Nova Scotia und liegt an der Atlantikküste im Osten Kanadas. Die Stadt verfügt über einen internationalen Flughafen; aus der Schweiz reisen Sie in der Regel mit einem Umstieg an, beispielsweise über Toronto oder Montreal. Für Reisen durch Atlantikkanada ist Halifax der naheliegende Start- und Endpunkt: Mietwagenübernahme, Hotels und die Ausfallstrassen in die Region liegen nah beieinander. Das Zentrum selbst ist kompakt – die meisten Sehenswürdigkeiten erreichen Sie zu Fuss zwischen Zitadellenhügel und Hafenpromenade.

Sehenswertes in der Stadt und im Umland

Neben Zitadelle und Harbour Walk lohnen sich vor allem die Museen: Das Maritime Museum of the Atlantic dokumentiert die Seefahrtsgeschichte der Region, darunter die Rolle von Halifax bei den Bergungsarbeiten nach dem Untergang der Titanic. Pier 21, das kanadische Einwanderungsmuseum, erzählt am historischen Ankunftsort die Geschichte der Immigration nach Kanada. Wer eine Pause vom Stadtbummel sucht, findet in den Halifax Public Gardens eine gepflegte viktorianische Gartenanlage mitten im Zentrum.

Als Basis für Tagesausflüge funktioniert Halifax ebenfalls gut:

Peggy's Cove: kleines Fischerdorf mit einem der bekanntesten Leuchttürme Kanadas, auf Granitfelsen direkt am Atlantik

Lunenburg: farbige Holzhäuser und eine Altstadt, die zum UNESCO-Welterbe zählt

South Shore: Küstenabschnitt südwestlich der Stadt mit Buchten, Stränden und Fischerorten

Klima und Reisezeit

Das Klima in Halifax ist maritim geprägt: Die Sommer sind mild bis warm, ohne extreme Hitze, und an der Atlantikküste kann jederzeit Nebel aufziehen. Als Reisezeit eignen sich die Monate von Mai bis Oktober. Im Herbst färbt der Indian Summer die Wälder Nova Scotias – eine beliebte Zeit für Rundreisen durch die Region. Im Winter wird es ruhig, viele touristische Angebote im Umland pausieren dann.

Für wen sich Halifax eignet

Halifax passt zu Reisenden, die Stadt und Küste verbinden möchten, ohne Grossstadttempo. Wer sich für Seefahrtsgeschichte, frische Meeresfrüchte – allen voran Hummer – und eine überschaubare, gut zu Fuss erkundbare Stadt interessiert, ist hier richtig. Planen Sie einige Tage ein: genug für die Museen, die Hafenpromenade und einen Ausflug nach Peggy's Cove oder Lunenburg. Anschliessend lässt sich der Aufenthalt gut mit dem Cabot Trail auf Cape Breton Island, den Gezeiten der Bay of Fundy oder einem Abstecher nach Prince Edward Island verbinden.