Knecht Reisegruppe Gütesiegel
kanada Reisen Gütesiegel
kanadareisen
Peggys Cove Lighthouse in Canada

Halifax Reisen

Die sympathische Hafenstadt mit dem Spezialisten erleben

Verglichen mit Ballungsräumen wie Vancouver und Toronto kann Halifax kaum als Metropole bezeichnet werden. Aber die sympathische Hafenstadt zeigt ihre Grösse anders: Sie wartet mit roten Backsteinbauten, grosszügigen Parks und einer denkmalgeschützten Zitadelle auf und ist mit einigen erstklassigen Museen gesegnet. Einen echten Schatz entdecken Sie in Ihren Halifax Ferien aber entlang des wunderschönen, knapp vier Kilometer langen Harbour Walk. Von dieser Strandpromenade aus sehen Sie die gegenüberliegende Georges Island mit ihrem Leuchtturm.

Halifax ist eine lebenswerte Stadt: Sie ist beschaulich klein, profitiert von ihrer geschützten Lage in einer fjordähnlichen Meerenge und überzeugt mit ihrem entspannten Lebensstil. Das Nachtleben und die Restaurantszene haben sich in den letzten Jahren sprunghaft entwickelt: Vor allem im trendigen Stadtteil North End gibt es eine Vielzahl von Craft Brauereien und Bistros, die eine spannende kulinarische Vielfalt anbieten.

Lage und Anreise

Halifax ist die Hauptstadt der Provinz Nova Scotia und liegt an der Atlantikküste im Osten Kanadas. Die Stadt verfügt über einen internationalen Flughafen; aus der Schweiz reisen Sie in der Regel mit einem Umstieg an, beispielsweise über Toronto oder Montreal. Für Reisen durch Atlantikkanada ist Halifax der naheliegende Start- und Endpunkt: Mietwagenübernahme, Hotels und die Ausfallstrassen in die Region liegen nah beieinander. Das Zentrum selbst ist kompakt – die meisten Sehenswürdigkeiten erreichen Sie zu Fuss zwischen Zitadellenhügel und Hafenpromenade.

Sehenswertes in der Stadt und im Umland

Neben Zitadelle und Harbour Walk lohnen sich vor allem die Museen: Das Maritime Museum of the Atlantic dokumentiert die Seefahrtsgeschichte der Region, darunter die Rolle von Halifax bei den Bergungsarbeiten nach dem Untergang der Titanic. Pier 21, das kanadische Einwanderungsmuseum, erzählt am historischen Ankunftsort die Geschichte der Immigration nach Kanada. Wer eine Pause vom Stadtbummel sucht, findet in den Halifax Public Gardens eine gepflegte viktorianische Gartenanlage mitten im Zentrum.

Als Basis für Tagesausflüge funktioniert Halifax ebenfalls gut:

  • Peggy's Cove: kleines Fischerdorf mit einem der bekanntesten Leuchttürme Kanadas, auf Granitfelsen direkt am Atlantik
  • Lunenburg: farbige Holzhäuser und eine Altstadt, die zum UNESCO-Welterbe zählt
  • South Shore: Küstenabschnitt südwestlich der Stadt mit Buchten, Stränden und Fischerorten

Klima und Reisezeit

Das Klima in Halifax ist maritim geprägt: Die Sommer sind mild bis warm, ohne extreme Hitze, und an der Atlantikküste kann jederzeit Nebel aufziehen. Als Reisezeit eignen sich die Monate von Mai bis Oktober. Im Herbst färbt der Indian Summer die Wälder Nova Scotias – eine beliebte Zeit für Rundreisen durch die Region. Im Winter wird es ruhig, viele touristische Angebote im Umland pausieren dann.

Für wen sich Halifax eignet

Halifax passt zu Reisenden, die Stadt und Küste verbinden möchten, ohne Grossstadttempo. Wer sich für Seefahrtsgeschichte, frische Meeresfrüchte – allen voran Hummer – und eine überschaubare, gut zu Fuss erkundbare Stadt interessiert, ist hier richtig. Planen Sie einige Tage ein: genug für die Museen, die Hafenpromenade und einen Ausflug nach Peggy's Cove oder Lunenburg. Anschliessend lässt sich der Aufenthalt gut mit dem Cabot Trail auf Cape Breton Island, den Gezeiten der Bay of Fundy oder einem Abstecher nach Prince Edward Island verbinden.

The Prince George HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 156.– / pro Person
Halifax
Im Zentrum von Halifax gelegen, befindet sich das Erstklasshotel nur wenige Gehminuten vom Hafen und der Zitadelle...
The HalliburtonHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 155.– / pro Person
Halifax
Dieses historische Boutique-Hotel liegt an perfekter Lage mitten in der Innenstadt von Halifax.
The Lord Nelson Hotel & SuitesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 140.– / pro Person
Halifax
Das 1928 erbaute Hotel zählt zu den Wahrzeichen der Stadt und verfügt über eine privilegierte Lage, direkt bei den...
Hotel HalifaxHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 117.– / pro Person
Halifax
Das Hotel liegt im Zentrum von Halifax, unweit der Harbourfront mit Blick über den Hafen und die Stadt....

Halifax Ferien

Atlantikkanada entdecken

Nova Scotia ist eine Halbinsel im äusseren Teil von Ostkanada, die Sie beispielsweise auf einer Rundreise durch die atlantischen Provinzen des Landes kennenlernen können. Die marine Wunderwelt der Inseln, Schären und Fjorde können Sie auch bequem im Mietwagen erkunden. Sie reisen dabei unabhängig und dank vorausgebuchter Hotels ersparen Sie sich vor Ort das Suchen geeigneter Unterkünfte. Sie planen Kanada Ferien und möchten Ostkanada dabei kennenlernen? Dann sprechen Sie jetzt mit unseren Kanada Spezialisten, die Ihnen gerne ein massgeschneidertes Angebot unterbreiten werden.

Hochzeitsreise nach Kanada

Flitterwochen und Hochzeitsreisen nach Kanada in romantischen Locations.

Indian Summer Angebote

Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.

Kreuzfahrten Alaska & Kanada

Exklusive Kreuzfahrten, bei denen Sie das Land und die Küste mit all ihren wunderschönen Facetten erleben.

Nationalparks in Kanada

Beobachten Sie Wildtiere in einer beeindruckenden Berg- und Seenkulisse.

Reisen nach Kanada mit Kindern

Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.

Tierwelt in Kanada

Nirgends wo anders können Sie Bären, Wale oder Elche so nah erleben wie in Kanada.

Urlaub in Kanada

Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.

Winterferien in Kanada

Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.

Reiseinformationen

Von der Einreise bis hin zu Klimatabellen, mit unseren Tipps wird die Reise unvergesslich.

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Kanada-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren