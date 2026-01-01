Halifax Reisen
Die sympathische Hafenstadt mit dem Spezialisten erleben
Lage und Anreise
Halifax ist die Hauptstadt der Provinz Nova Scotia und liegt an der Atlantikküste im Osten Kanadas. Die Stadt verfügt über einen internationalen Flughafen; aus der Schweiz reisen Sie in der Regel mit einem Umstieg an, beispielsweise über Toronto oder Montreal. Für Reisen durch Atlantikkanada ist Halifax der naheliegende Start- und Endpunkt: Mietwagenübernahme, Hotels und die Ausfallstrassen in die Region liegen nah beieinander. Das Zentrum selbst ist kompakt – die meisten Sehenswürdigkeiten erreichen Sie zu Fuss zwischen Zitadellenhügel und Hafenpromenade.
Sehenswertes in der Stadt und im Umland
Neben Zitadelle und Harbour Walk lohnen sich vor allem die Museen: Das Maritime Museum of the Atlantic dokumentiert die Seefahrtsgeschichte der Region, darunter die Rolle von Halifax bei den Bergungsarbeiten nach dem Untergang der Titanic. Pier 21, das kanadische Einwanderungsmuseum, erzählt am historischen Ankunftsort die Geschichte der Immigration nach Kanada. Wer eine Pause vom Stadtbummel sucht, findet in den Halifax Public Gardens eine gepflegte viktorianische Gartenanlage mitten im Zentrum.
Als Basis für Tagesausflüge funktioniert Halifax ebenfalls gut:
- Peggy's Cove: kleines Fischerdorf mit einem der bekanntesten Leuchttürme Kanadas, auf Granitfelsen direkt am Atlantik
- Lunenburg: farbige Holzhäuser und eine Altstadt, die zum UNESCO-Welterbe zählt
- South Shore: Küstenabschnitt südwestlich der Stadt mit Buchten, Stränden und Fischerorten
Klima und Reisezeit
Das Klima in Halifax ist maritim geprägt: Die Sommer sind mild bis warm, ohne extreme Hitze, und an der Atlantikküste kann jederzeit Nebel aufziehen. Als Reisezeit eignen sich die Monate von Mai bis Oktober. Im Herbst färbt der Indian Summer die Wälder Nova Scotias – eine beliebte Zeit für Rundreisen durch die Region. Im Winter wird es ruhig, viele touristische Angebote im Umland pausieren dann.
Für wen sich Halifax eignet
Halifax passt zu Reisenden, die Stadt und Küste verbinden möchten, ohne Grossstadttempo. Wer sich für Seefahrtsgeschichte, frische Meeresfrüchte – allen voran Hummer – und eine überschaubare, gut zu Fuss erkundbare Stadt interessiert, ist hier richtig. Planen Sie einige Tage ein: genug für die Museen, die Hafenpromenade und einen Ausflug nach Peggy's Cove oder Lunenburg. Anschliessend lässt sich der Aufenthalt gut mit dem Cabot Trail auf Cape Breton Island, den Gezeiten der Bay of Fundy oder einem Abstecher nach Prince Edward Island verbinden.
The Prince George Hotel
ab CHF 156.– / pro Person
Halifax
Im Zentrum von Halifax gelegen, befindet sich das Erstklasshotel nur wenige Gehminuten vom Hafen und der Zitadelle...
The Halliburton
ab CHF 155.– / pro Person
Halifax
Dieses historische Boutique-Hotel liegt an perfekter Lage mitten in der Innenstadt von Halifax.
The Lord Nelson Hotel & Suites
ab CHF 140.– / pro Person
Halifax
Das 1928 erbaute Hotel zählt zu den Wahrzeichen der Stadt und verfügt über eine privilegierte Lage, direkt bei den...
Hotel Halifax
ab CHF 117.– / pro Person
Halifax
Das Hotel liegt im Zentrum von Halifax, unweit der Harbourfront mit Blick über den Hafen und die Stadt....
Halifax Ferien
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