Kindred Spirits Inn & Cottages
Cavendish
Beschreibung
Lage
Die Unterkunft befindet sich im kleinen Städtchen Cavendish, ganz in der Nähe des «Anne of Green Gables House». Zum Strand sind es ungefähr 800 Meter. Der Prince Edward Island Nationalpark ist nur eine halbe Fahrstunde entfernt.
Angebot
Das Country Inn verfügt über einen Frühstücksraum, einen Pool (saisonal), Whirlpool, Fitnessbereich, Spielzimmer, Spielplatz und Waschmöglichkeit.
Zimmer
Die 24 gemütlichen Zimmer im Landhausstil verteilen sich auf 2 Gebäude. WIFI kostenlos.
Aktivitäten
Fahrradverleih.
ab CHF 122.– / pro Person
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