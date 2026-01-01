Beschreibung

Lage Dieses hochwertige Boutique Hotel liegt im historischen Charlottetown, in unmittelbarer Gehdistanz zu diversen Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und vielen Attraktionen, wie beispielsweise dem Providence House oder der Peake's Wharf.

Angebot Die Unterkunft verfügt über eine Lobby-Bar und einen Fitnessbereich.