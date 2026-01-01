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The Great George

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Charlottetown

Ein charmantes Boutique-Hotel mit Geschichte mitten im Herzen von Charlottetown.

Beschreibung

Lage
Dieses hochwertige Boutique Hotel liegt im historischen Charlottetown, in unmittelbarer Gehdistanz zu diversen Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und vielen Attraktionen, wie beispielsweise dem Providence House oder der Peake's Wharf.
Angebot
Die Unterkunft verfügt über eine Lobby-Bar und einen Fitnessbereich.
Zimmer
Die 50 eleganten Zimmer sind auf die verschiedenen Häuser verteilt. Jedes dieser Häuser verfügt über seine eigene Geschichte. Kostenloses WIFI.
ab CHF 150.– / pro Person

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