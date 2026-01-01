Whistler Reisen

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Top of mountain, Whistler, Canada

Whistler Ferien

Ins kanadische Schneeparadies mit dem Spezialisten

St. Moritz, Verbier, Zermatt hören sich nach vielversprechenden Skiorten an. Aber wenn Sie ein wahrhaftes Schneeparadies besuchen möchten, sollten Sie Winter Ferien in Whistler einplanen. Kanadas grösstes Skigebiet ist in jeder Hinsicht gigantisch und absolute Weltklasse. In Whistler erwartet Sie eine faktische Schneegarantie: Wie wäre es mit elf Metern Schneefall in jeder Wintersaison? Und wie hören sich dazu noch 100 Pisten und 19 Liftanlagen an? Nach endlosem Schnee- und Pistenvergnügen! In keinem anderen Skigebiet in Kanada können Sie unter mehr schicken Bars und erstklassigen Restaurants auswählen oder ein grösseres Shopping-Angebot geniessen.

Und wenn Sie gerne eine breite Auswahl schöner Hotels, Lodges und Resorts zur Verfügung haben, dann wird das Angebot erstklassiger Hotels Ihr Herz garantiert höherschlagen lassen. Wer im Sommer ebenfalls gerne Aktivferien verbringt, ist in Whistler bestens aufgehoben: Dutzende Bike- und Wandertrails führen in die traumhafte Umgebung des sympathischen und entspannten Bergdorfes Whistler, in dem sich übrigens auch gut Flanieren und bei Massagen oder Spa-Behandlungen bestens Ausspannen lässt. Und wie in den europäischen Alpen gibt es auch in der majestätischen Bergwelt, die Whistler umgibt, zahllose Murmeltiere.

Diese putzigen Kerle sind es übrigens auch, die dem Bergdorf zu seinem Namen verholfen haben: ‘Whistle’ heisst übersetzt pfeifen oder ein Signal geben – genau das, was Murmeltiere in freier Wildbahn lautstark machen

The Fairmont Château Whistler ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Whistler
Das Resort liegt etwas erhöht über dem Ortskern. Die Fussgängerzone im Zentrum ist in ca. 7 Gehminuten erreichbar.
Hilton Whistler Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Whistler
Das elegante Hotel liegt im Herzen von Whistler. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Bars, Fahrrad- und Wanderwege...
Aava Whistler HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 83.– / pro Person
Whistler
Wenige Schritte von Whistler Village und nur ca. 10 Gehminuten von der Talstation der Whistler und Blackcomb...
Listel Hotel WhistlerHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Whistler
Das Hotel ist zentral in Whistler gelegen. In der Nähe befinden sich Restaurants, Bars, Einkaufsmöglichkeiten und die...
Crystal LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Whistler
Im Herzen von Whistler Village gelegen, nur wenige Schritte von der Fussgängerzone mit Einkaufsmöglichkeiten entfernt.
Whistler Peak LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Whistler
Das neu renovierte Hotel liegt im Herzen von Whistler und ist nur ein paar Schritte von sämtlichen Attraktionen...

Whistler Reisen

Reisetipps für die Metropole vom Spezialisten

Lediglich zwei Autostunden nördlich der Hafenstadt Vancouver gelegen, ist Whistler der optimale Ort für Winterferien in Kanada. Sowohl im Sommer wie auch im Winter ist es daher praktisch, ein Mietauto zur Verfügung zu haben. Wer im entspannten Bergdorf Whistler ein Hotel als Basis für seine Aktivferien bucht, ist mitten auf einem grossen Abenteuerspielplatz gelandet. Wandern, Biken, Skifahren, Snowboarding – die Möglichkeiten sind beinahe unerschöpflich. Sprechen Sie mit unseren Kanada Spezialisten, die Ihnen gerne das auf Ihre Wünsche zugeschnittene Angebot für eine Whistler Reise zusammenstellen.

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Von der Einreise bis hin zu Klimatabellen, mit unseren Tipps wird die Reise unvergesslich.

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