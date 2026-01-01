Whistler Ferien
Ins kanadische Schneeparadies mit dem Spezialisten
The Fairmont Château Whistler Resort
Preis auf Anfrage
Whistler
Das Resort liegt etwas erhöht über dem Ortskern. Die Fussgängerzone im Zentrum ist in ca. 7 Gehminuten erreichbar.
Hilton Whistler Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Whistler
Das elegante Hotel liegt im Herzen von Whistler. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Bars, Fahrrad- und Wanderwege...
Aava Whistler Hotel
ab CHF 83.– / pro Person
Whistler
Wenige Schritte von Whistler Village und nur ca. 10 Gehminuten von der Talstation der Whistler und Blackcomb...
Listel Hotel Whistler
Preis auf Anfrage
Whistler
Das Hotel ist zentral in Whistler gelegen. In der Nähe befinden sich Restaurants, Bars, Einkaufsmöglichkeiten und die...
Crystal Lodge
Preis auf Anfrage
Whistler
Im Herzen von Whistler Village gelegen, nur wenige Schritte von der Fussgängerzone mit Einkaufsmöglichkeiten entfernt.
Whistler Peak Lodge
Preis auf Anfrage
Whistler
Das neu renovierte Hotel liegt im Herzen von Whistler und ist nur ein paar Schritte von sämtlichen Attraktionen...
Whistler Reisen
Reisetipps für die Metropole vom Spezialisten
Lediglich zwei Autostunden nördlich der Hafenstadt Vancouver gelegen, ist Whistler der optimale Ort für Winterferien in Kanada. Sowohl im Sommer wie auch im Winter ist es daher praktisch, ein Mietauto zur Verfügung zu haben. Wer im entspannten Bergdorf Whistler ein Hotel als Basis für seine Aktivferien bucht, ist mitten auf einem grossen Abenteuerspielplatz gelandet. Wandern, Biken, Skifahren, Snowboarding – die Möglichkeiten sind beinahe unerschöpflich. Sprechen Sie mit unseren Kanada Spezialisten, die Ihnen gerne das auf Ihre Wünsche zugeschnittene Angebot für eine Whistler Reise zusammenstellen.
Indian Summer Angebote
Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.
Reisen nach Kanada mit Kindern
Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.
Urlaub in Kanada
Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.
Winterferien in Kanada
Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.
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