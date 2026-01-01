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Artisan Inn Trinity

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Trinity

Das Inn vereint auf angenehme Weise europäischen und neufundländischen Charme.

Beschreibung

Lage
Direkt am Meer gelegen, in der Nähe von Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten sowie Restaurants.
Angebot
Das Inn ist auf zwei Gebäude verteilt und verfügt über ein Restaurant mit Weinkeller, Terrasse mit Blick auf die Bucht sowie einen Lesebereich.
Zimmer
7 individuelle, mit antiken Möbeln eingerichtete Zimmer mit privatem Badezimmer (zum Teil ausserhalb des Zimmers). Sie verfügen über einen Kaffeekocher, Kühlschrank und kostenloses WIFI.
ab CHF 118.– / pro Person

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