Artisan Inn Trinity
Trinity
Beschreibung
Lage
Direkt am Meer gelegen, in der Nähe von Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten sowie Restaurants.
Angebot
Das Inn ist auf zwei Gebäude verteilt und verfügt über ein Restaurant mit Weinkeller, Terrasse mit Blick auf die Bucht sowie einen Lesebereich.
Zimmer
7 individuelle, mit antiken Möbeln eingerichtete Zimmer mit privatem Badezimmer (zum Teil ausserhalb des Zimmers). Sie verfügen über einen Kaffeekocher, Kühlschrank und kostenloses WIFI.
ab CHF 118.– / pro Person
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