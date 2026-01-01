Dalvay by the Sea
Dalvay
Beschreibung
Lage
Mitten im Prince Edward Island Nationalpark, am Delvay Beach gelegen.
Angebot
Das Country Inn wurde im Jahre 1895 als Sommer-Resort erbaut und bietet ein Restaurant, Lesebereich mit Kamin sowie ein Spa.
Zimmer
25 individuell und grösstenteils mit antiken Möbeln eingerichtete Zimmer. Kein TV oder Radio, dafür kostenloses WIFI.
Aktivitäten
Strandzugang, Tennis- und Pickleballplätze, Kajak- und Kanufahren, Fahrradverleih gegen Gebühr.
ab CHF 172.– / pro Person
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