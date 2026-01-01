Knecht Reisegruppe Gütesiegel
kanada Reisen Gütesiegel
kanadareisen

Dalvay by the Sea

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Dalvay

Exquisites Country Inn für Ruhesuchende und aktive Gäste.

Beschreibung

Lage
Mitten im Prince Edward Island Nationalpark, am Delvay Beach gelegen.
Angebot
Das Country Inn wurde im Jahre 1895 als Sommer-Resort erbaut und bietet ein Restaurant, Lesebereich mit Kamin sowie ein Spa.
Zimmer
25 individuell und grösstenteils mit antiken Möbeln eingerichtete Zimmer. Kein TV oder Radio, dafür kostenloses WIFI.
Aktivitäten
Strandzugang, Tennis- und Pickleballplätze, Kajak- und Kanufahren, Fahrradverleih gegen Gebühr.
ab CHF 172.– / pro Person

Loading map...

Ähnliche Reisen