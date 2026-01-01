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Lonely Road East Canada

Mietwagenrundreisen Ostkanada

Ostkanada Mietwagenreise beim Spezialisten buchen

In Ostkanada einen Mietwagen zu mieten, eröffnet Ihnen herrliche Möglichkeiten, die Region rund um die kanadische Atlantikküste individuell zu erkunden. Aber auch die weiter im Landesinneren gelegenen Städte Ottawa und Montreal sind sehr reizvolle Ziele, wenn Sie in Ostkanada Mietwagentouren unternehmen. Ein Highlight jeder Reise durch den Osten Kanadas ist ein Besuch der spektakulären Niagara Falls, die auf eine faszinierende Art und Weise die Kraft der Natur deutlich werden lassen.

Viele sehr ursprüngliche Wälder säumen Ihren Weg durch den Osten Kanadas und ermöglichen es Ihnen, viele Tierbeobachtungen zu tätigen. Machen Sie sich bereit für unvergessliche Begegnungen mit Bären, Elchen und Walen, welche in dieser Region leben.

Möchten Sie lieber begleitet reisen, werfen Sie gerne einen Blick auf unsere geführten Ostkanada Rundreisen.

Icon map17 Tage
Abenteuer Neufundland und Labrador
ab CHF 2050.– / pro Person
ab/bis St. John's
Highlights: Viele Möglichkeiten für Wal- und Tierbeobachtungen, Raue Küste und rauer Charme der Einwohner, "Last...
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map16 Tage
Atlantikkanada – Wo Leuchttürme den Weg weisen
ab CHF 2165.– / pro Person
ab/bis Halifax
Highlights: Vielseitige Küstenlandschaft, Maritime Genüsse, Schöne Mischung aus Natur und kleinen Städtchen
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map21 Tage
Bezauberndes Ostkanada
ab CHF 2720.– / pro Person
ab Halifax bis Montréal
Highlights: Maritime Küste und typische Fischerdörfchen, Kulturelle Diversität, Traumhafte Naturlandschaften und...
Icon calendar21 Tage / 20 Nächte
Icon map18 Tage
Die Grossen Seen und das nördliche Ontario
ab CHF 2285.– / pro Person
ab/bis Toronto
Highlights: Grösstenteils abseits der Touristenströme, Traumhaftes Naturerlebnis in vielen Provinz- und...
Icon calendar18 Tage / 17 Nächte
Icon map23 Tage
Eisberge, Wikinger und Nationalparks
ab CHF 3140.– / pro Person
ab/bis Halifax
Highlights: Abenteuerliches Neufundland, Reise durch alle 4 Atlantikprovinzen, Idyllische Fischerdörfer, Spektakuläre...
Icon calendar23 Tage / 22 Nächte
Icon map16 Tage
Great Lakes of Canada & the US 16 Tage
ab CHF 2350.– / pro Person
ab Toronto bis Chicago
Highlights: Malerische Landschaften, Interessante Grossstädte mit unterschiedlichem Charakter, Viel Zeit für...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map22 Tage
Great Lakes of Canada & the US 22 Tage
ab CHF 3465.– / pro Person
ab/bis Toronto
Highlights: Malerische Landschaften, Interessante Grossstädte mit unterschiedlichem Charakter, Viel Zeit für...
Icon calendar22 Tage / 21 Nächte
Icon map15 Tage
Höhepunkte der Atlantikküste
ab CHF 1960.– / pro Person
ab/bis Halifax
Highlights: Schöne Mischung aus kleinen Städtchen und Natur, Maritime Genüsse, Vielseitige Küstenlandschaften, Kurze...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map15 Tage
Höhepunkte Ostkanadas
ab CHF 1955.– / pro Person
ab Toronto bis Montréal
Highlights: Spannende Grossstädte, Faszinierende Naturlandschaften, St. Lorenz-Strom & Saguenay Fjord, Schöner...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map22 Tage
Maritime Wonders
ab CHF 2900.– / pro Person
ab/bis Boston
Highlights: Die faszinierende Küstenlandschaft Neuenglands und Atlantik-Kanadas, Die höchsten Gezeitenunterschiede...
Icon calendar22 Tage / 21 Nächte
Icon map15 Tage
Nova Scotia für Gross und Klein
Preis auf Anfrage
ab/bis Halifax
Highlights: Strände und Naturerlebnisse, längere AUfenthalte an vielen Orten, Outdoor-Abenteuer für die ganze...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map14 Tage
Ontarios charmante Country Inns
Preis auf Anfrage
ab/bis Toronto
Highlights: Übernachtungen in charmanten Country Inns, Besichtigung Niagara Fälle, Algonquin Provincial Park: Elche,...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map15 Tage
Ostkanada Classic 15 Tage
ab CHF 1930.– / pro Person
ab/bis Toronto
Highlights: Vielseitige Städte, Traumhafte National- und Naturparks, Dichte Wälder & Seen, Kulturelle Vielfalt
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map22 Tage
Ostkanada Classic 22 Tage
ab CHF 2570.– / pro Person
ab/bis Toronto
Highlights: Vielseitige Städte, Traumhafte National- und Naturparks, Dichte Wälder & Seen, Maritimes Flair auf der...
Icon calendar22 Tage / 21 Nächte
Icon map20 Tage
Ostkanada Deluxe
ab CHF 4810.– / pro Person
ab Toronto bis Montréal
Highlights: Stilvolle Unterkünfte mit dem «besonderem Etwas», Bekannte und weniger bekannte Gegenden,...
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte
Icon map19 Tage
Ostkanada für Gross und Klein
ab CHF 1245.– / pro Person
ab/bis Toronto
Highlights: Städtische Attraktionen kombiniert mit Naturerlebnis, Längere Aufenthalte an vielen Orten,...
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte
Icon map20 Tage
Québec für Geniesser
ab CHF 3370.– / pro Person
ab/bis Montréal
Highlights: Intensives Québec Erlebnis, Viel Zeit für Entdeckungen, Kulturelle und kulinarische Genüsse, Spannende...
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte
Icon map15 Tage
Québec Lighthouse Trail
Preis auf Anfrage
ab Montréal bis
Highlights: Wanderung La Mauricie Nationalpark, Québec City & Montreal, Walbeobachtungstour, Räuchereibesichtigung,...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map18 Tage
Strände, Inseln, Lobster und Elche
ab CHF 2480.– / pro Person
ab/bis Halifax
Highlights: Entdeckerreise in unbekannte Regionen Atlantikkanadas , Vielseitige Küstenlandschaft , Typisch maritime...
Icon calendar18 Tage / 17 Nächte
Icon map6 Tage
Vielfältiges Städtepaket Toronto: Kultur, Genuss und Natur erleben
ab CHF 989.– / pro Person
ab/bis Toronto
Highlights: Abwechslungsreiches Programm, Kunst und Kultur, Naturwunder Niagarafälle
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte

Hochzeitsreise nach Kanada

Flitterwochen und Hochzeitsreisen nach Kanada in romantischen Locations.

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Nirgends wo anders können Sie Bären, Wale oder Elche so nah erleben wie in Kanada.

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Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.

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Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.

Reiseinformationen

Von der Einreise bis hin zu Klimatabellen, mit unseren Tipps wird die Reise unvergesslich.

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