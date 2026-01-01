Mietwagenrundreisen Ostkanada
Ostkanada Mietwagenreise beim Spezialisten buchen
Abenteuer Neufundland und Labrador
ab CHF 2050.– / pro Person
ab/bis St. John's
Highlights: Viele Möglichkeiten für Wal- und Tierbeobachtungen, Raue Küste und rauer Charme der Einwohner, "Last...
17 Tage / 16 Nächte
Atlantikkanada – Wo Leuchttürme den Weg weisen
ab CHF 2165.– / pro Person
ab/bis Halifax
Highlights: Vielseitige Küstenlandschaft, Maritime Genüsse, Schöne Mischung aus Natur und kleinen Städtchen
16 Tage / 15 Nächte
Bezauberndes Ostkanada
ab CHF 2720.– / pro Person
ab Halifax bis Montréal
Highlights: Maritime Küste und typische Fischerdörfchen, Kulturelle Diversität, Traumhafte Naturlandschaften und...
21 Tage / 20 Nächte
Die Grossen Seen und das nördliche Ontario
ab CHF 2285.– / pro Person
ab/bis Toronto
Highlights: Grösstenteils abseits der Touristenströme, Traumhaftes Naturerlebnis in vielen Provinz- und...
18 Tage / 17 Nächte
Eisberge, Wikinger und Nationalparks
ab CHF 3140.– / pro Person
ab/bis Halifax
Highlights: Abenteuerliches Neufundland, Reise durch alle 4 Atlantikprovinzen, Idyllische Fischerdörfer, Spektakuläre...
23 Tage / 22 Nächte
Great Lakes of Canada & the US 16 Tage
ab CHF 2350.– / pro Person
ab Toronto bis Chicago
Highlights: Malerische Landschaften, Interessante Grossstädte mit unterschiedlichem Charakter, Viel Zeit für...
16 Tage / 15 Nächte
Great Lakes of Canada & the US 22 Tage
ab CHF 3465.– / pro Person
ab/bis Toronto
Highlights: Malerische Landschaften, Interessante Grossstädte mit unterschiedlichem Charakter, Viel Zeit für...
22 Tage / 21 Nächte
Höhepunkte der Atlantikküste
ab CHF 1960.– / pro Person
ab/bis Halifax
Highlights: Schöne Mischung aus kleinen Städtchen und Natur, Maritime Genüsse, Vielseitige Küstenlandschaften, Kurze...
15 Tage / 14 Nächte
Höhepunkte Ostkanadas
ab CHF 1955.– / pro Person
ab Toronto bis Montréal
Highlights: Spannende Grossstädte, Faszinierende Naturlandschaften, St. Lorenz-Strom & Saguenay Fjord, Schöner...
15 Tage / 14 Nächte
Maritime Wonders
ab CHF 2900.– / pro Person
ab/bis Boston
Highlights: Die faszinierende Küstenlandschaft Neuenglands und Atlantik-Kanadas, Die höchsten Gezeitenunterschiede...
22 Tage / 21 Nächte
Nova Scotia für Gross und Klein
Preis auf Anfrage
ab/bis Halifax
Highlights: Strände und Naturerlebnisse, längere AUfenthalte an vielen Orten, Outdoor-Abenteuer für die ganze...
15 Tage / 14 Nächte
Ontarios charmante Country Inns
Preis auf Anfrage
ab/bis Toronto
Highlights: Übernachtungen in charmanten Country Inns, Besichtigung Niagara Fälle, Algonquin Provincial Park: Elche,...
14 Tage / 13 Nächte
Ostkanada Classic 15 Tage
ab CHF 1930.– / pro Person
ab/bis Toronto
Highlights: Vielseitige Städte, Traumhafte National- und Naturparks, Dichte Wälder & Seen, Kulturelle Vielfalt
15 Tage / 14 Nächte
Ostkanada Classic 22 Tage
ab CHF 2570.– / pro Person
ab/bis Toronto
Highlights: Vielseitige Städte, Traumhafte National- und Naturparks, Dichte Wälder & Seen, Maritimes Flair auf der...
22 Tage / 21 Nächte
Ostkanada Deluxe
ab CHF 4810.– / pro Person
ab Toronto bis Montréal
Highlights: Stilvolle Unterkünfte mit dem «besonderem Etwas», Bekannte und weniger bekannte Gegenden,...
20 Tage / 19 Nächte
Ostkanada für Gross und Klein
ab CHF 1245.– / pro Person
ab/bis Toronto
Highlights: Städtische Attraktionen kombiniert mit Naturerlebnis, Längere Aufenthalte an vielen Orten,...
19 Tage / 18 Nächte
Québec für Geniesser
ab CHF 3370.– / pro Person
ab/bis Montréal
Highlights: Intensives Québec Erlebnis, Viel Zeit für Entdeckungen, Kulturelle und kulinarische Genüsse, Spannende...
20 Tage / 19 Nächte
Québec Lighthouse Trail
Preis auf Anfrage
ab Montréal bis
Highlights: Wanderung La Mauricie Nationalpark, Québec City & Montreal, Walbeobachtungstour, Räuchereibesichtigung,...
15 Tage / 14 Nächte
Strände, Inseln, Lobster und Elche
ab CHF 2480.– / pro Person
ab/bis Halifax
Highlights: Entdeckerreise in unbekannte Regionen Atlantikkanadas , Vielseitige Küstenlandschaft , Typisch maritime...
18 Tage / 17 Nächte
Vielfältiges Städtepaket Toronto: Kultur, Genuss und Natur erleben
ab CHF 989.– / pro Person
ab/bis Toronto
Highlights: Abwechslungsreiches Programm, Kunst und Kultur, Naturwunder Niagarafälle
6 Tage / 5 Nächte
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Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.
Reisen nach Kanada mit Kindern
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