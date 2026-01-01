Beschreibung

Lage Das Resort ist an der Crowbush Bay gelegen und befindet sich inmitten der Dünen von Prince Edward Island. Es ist weniger als 30 km vom Prince Edward Island Nationalpark entfernt.

Angebot Das Angebot des Resorts umfasst 3 Restaurants, eine Lounge, zwei hervorragende Golfplätze, ein Hallenbad, ein Jacuzzi, ein Fitnesscenter, ein Spabereich mit Sauna sowie mehrere Tennisplätze.