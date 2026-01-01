Rodd Crowbush Golf & Beach Resort
Morrel
Beschreibung
Lage
Das Resort ist an der Crowbush Bay gelegen und befindet sich inmitten der Dünen von Prince Edward Island. Es ist weniger als 30 km vom Prince Edward Island Nationalpark entfernt.
Angebot
Das Angebot des Resorts umfasst 3 Restaurants, eine Lounge, zwei hervorragende Golfplätze, ein Hallenbad, ein Jacuzzi, ein Fitnesscenter, ein Spabereich mit Sauna sowie mehrere Tennisplätze.
Zimmer
Die 81 Zimmer sind komfortabel ausgestattet und verfügen über alles Notwendige wie TV, Kaffeekocher und eine Minibar. WLAN gratis.
Preis auf Anfrage
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