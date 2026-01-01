Was eine Schiffsreise durch Alaska und British Columbia ausmacht

Ein grosser Teil der Küste zwischen Vancouver Island und dem Panhandle Alaskas ist auf dem Landweg gar nicht erreichbar: Fjorde schneiden tief in die Berge, Gletscher reichen bis ans Wasser, und dazwischen liegen tausende bewaldete Inseln. Vom Schiff aus erschliesst sich diese Landschaft in ihrer natürlichen Abfolge – Sie wachen jeden Morgen in einer neuen Bucht auf, ohne Koffer zu packen. Unsere Schiffsreisen führen mit kleinen Expeditionsschiffen dorthin, wo grosse Kreuzfahrtschiffe nicht hinkommen.

Die Inside Passage: geschützte Route durch den Küstenregenwald

Die Inside Passage ist die klassische Route: eine weitgehend vor dem offenen Pazifik geschützte Wasserstrasse, die sich von British Columbia bis nach Südost-Alaska zieht. Weil die vorgelagerten Inseln den Seegang abhalten, ist die Fahrt auch für weniger seefeste Gäste angenehm. Unterwegs liegen enge Meeresarme, Wasserfälle, verlassene Buchten und kleine Küstenorte. Unsere Reisen auf dieser Route dauern in der Regel elf bis dreizehn Tage.

Great Bear Rainforest und Khutzeymateen: Bären aus nächster Nähe

Der Great Bear Rainforest an der Küste British Columbias ist einer der grössten zusammenhängenden gemässigten Regenwälder der Erde – und Lebensraum des seltenen Kermodebären, dessen weisses Fell ihm den Namen Spirit Bear eingetragen hat. Weiter nördlich, im Khutzeymateen-Tal bei Prince Rupert, liegt ein eigens für Grizzlybären ausgewiesenes Schutzgebiet, das sich nur vom Wasser aus erreichen lässt. Beobachtet wird vom Schiff oder aus dem Beiboot, in respektvollem Abstand und in Begleitung erfahrener Guides.

Kleines Schiff statt grosser Liner: Was das im Alltag bedeutet

Auf einem Expeditionsschiff reisen Sie in überschaubarer Gesellschaft. Das Programm richtet sich nach Wetter, Gezeiten und Tierbeobachtungen statt nach einem starren Hafenplan: Taucht eine Gruppe Buckelwale auf, wird gestoppt. Anlandungen erfolgen mit dem Zodiac, vielerorts stehen Kajaks bereit. Dafür verzichten Sie auf Bordunterhaltung und grosse Auswahl an Restaurants – wer Wert auf Ruhe und Nähe zur Natur legt, tauscht gern.

Beste Reisezeit für Schiffsreisen in Alaska

Die Saison dauert von Mai bis September. Im Mai und Juni sind die Tage am längsten und die Küste besonders grün; Juli und August bringen die wärmsten Temperaturen und die zuverlässigsten Bärenbeobachtungen an den Lachsflüssen. Der September ist ruhiger, die Farben kräftiger und die Chance auf Nordlichter steigt. Regen gehört an dieser Küste in jedem Monat dazu – wasserdichte Kleidung ist wichtiger als warme.

Für wen geeignet – und wie wir Sie beraten

Schiffsreisen in Alaska passen zu allen, die Natur und Tierbeobachtung über Bordkomfort stellen: Paare, Fotografinnen und Fotografen, Alleinreisende und erfahrene Reisende, die die Küste schon einmal von Land aus gesehen haben. Gut kombinieren lässt sich die Schiffsreise mit einer Rundreise durch Alaska oder einem Abstecher in den Yukon. Unsere Alaska-Spezialistinnen und -Spezialisten kennen die Schiffe und Routen aus eigener Anschauung und stellen Ihre Reise passend zusammen.