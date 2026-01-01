Alaska Schiffsreisen vom Spezialisten
Alaska-Kreuzfahrten
Bluewater Adventure Inside Passage 11 Tage
ab CHF 8115.– / pro Person
ab Prince Rupert bis Petersburg
Highlights: Buckelwale im Frederick Sound, Braunbären auf Admiralty Island, Le Conte-Gletscher & Ketchikan-Besuch
11 Tage / 10 Nächte
Bluewater Adventure Inside Passage 13 Tage
ab CHF 9360.– / pro Person
ab Prince Rupert bis Ketchikan
Highlights: Buckelwale im Frederick Sound, Braunbären auf Admiralty Island, Le Conte-Gletscher & Ketchikan-Besuch,...
13 Tage / 12 Nächte
Great Bear Rainforest Kreuzfahrt mit Bluewater Adventures
Preis auf Anfrage
ab/bis Terrace oder Bella Bella
Highlights: Ausflüge mit dem Kajak, einsame Strände, Beobachtung von Orkas, Buckelwalen und Seelöwen, weltweit...
7 Tage / 6 Nächte
Inside Passage Alaska
Preis auf Anfrage
ab Petersburg bis Prince Rupert
Highlights:
11 Tage / 10 Nächte
Khutzeymateen Valley Kreuzfahrt mit Bluewater Adventures
Preis auf Anfrage
ab/bis Prince Rupert
Highlights: Ausflüge mit dem Kajak, einsame Strände, Beobachtung von Orkas, Buckelwalen und Seelöwen, weltweit...
7 Tage / 6 Nächte
Was eine Schiffsreise durch Alaska und British Columbia ausmacht
Ein grosser Teil der Küste zwischen Vancouver Island und dem Panhandle Alaskas ist auf dem Landweg gar nicht erreichbar: Fjorde schneiden tief in die Berge, Gletscher reichen bis ans Wasser, und dazwischen liegen tausende bewaldete Inseln. Vom Schiff aus erschliesst sich diese Landschaft in ihrer natürlichen Abfolge – Sie wachen jeden Morgen in einer neuen Bucht auf, ohne Koffer zu packen. Unsere Schiffsreisen führen mit kleinen Expeditionsschiffen dorthin, wo grosse Kreuzfahrtschiffe nicht hinkommen.
Die Inside Passage: geschützte Route durch den Küstenregenwald
Die Inside Passage ist die klassische Route: eine weitgehend vor dem offenen Pazifik geschützte Wasserstrasse, die sich von British Columbia bis nach Südost-Alaska zieht. Weil die vorgelagerten Inseln den Seegang abhalten, ist die Fahrt auch für weniger seefeste Gäste angenehm. Unterwegs liegen enge Meeresarme, Wasserfälle, verlassene Buchten und kleine Küstenorte. Unsere Reisen auf dieser Route dauern in der Regel elf bis dreizehn Tage.
Great Bear Rainforest und Khutzeymateen: Bären aus nächster Nähe
Der Great Bear Rainforest an der Küste British Columbias ist einer der grössten zusammenhängenden gemässigten Regenwälder der Erde – und Lebensraum des seltenen Kermodebären, dessen weisses Fell ihm den Namen Spirit Bear eingetragen hat. Weiter nördlich, im Khutzeymateen-Tal bei Prince Rupert, liegt ein eigens für Grizzlybären ausgewiesenes Schutzgebiet, das sich nur vom Wasser aus erreichen lässt. Beobachtet wird vom Schiff oder aus dem Beiboot, in respektvollem Abstand und in Begleitung erfahrener Guides.
Kleines Schiff statt grosser Liner: Was das im Alltag bedeutet
Auf einem Expeditionsschiff reisen Sie in überschaubarer Gesellschaft. Das Programm richtet sich nach Wetter, Gezeiten und Tierbeobachtungen statt nach einem starren Hafenplan: Taucht eine Gruppe Buckelwale auf, wird gestoppt. Anlandungen erfolgen mit dem Zodiac, vielerorts stehen Kajaks bereit. Dafür verzichten Sie auf Bordunterhaltung und grosse Auswahl an Restaurants – wer Wert auf Ruhe und Nähe zur Natur legt, tauscht gern.
Beste Reisezeit für Schiffsreisen in Alaska
Die Saison dauert von Mai bis September. Im Mai und Juni sind die Tage am längsten und die Küste besonders grün; Juli und August bringen die wärmsten Temperaturen und die zuverlässigsten Bärenbeobachtungen an den Lachsflüssen. Der September ist ruhiger, die Farben kräftiger und die Chance auf Nordlichter steigt. Regen gehört an dieser Küste in jedem Monat dazu – wasserdichte Kleidung ist wichtiger als warme.
Für wen geeignet – und wie wir Sie beraten
Schiffsreisen in Alaska passen zu allen, die Natur und Tierbeobachtung über Bordkomfort stellen: Paare, Fotografinnen und Fotografen, Alleinreisende und erfahrene Reisende, die die Küste schon einmal von Land aus gesehen haben. Gut kombinieren lässt sich die Schiffsreise mit einer Rundreise durch Alaska oder einem Abstecher in den Yukon. Unsere Alaska-Spezialistinnen und -Spezialisten kennen die Schiffe und Routen aus eigener Anschauung und stellen Ihre Reise passend zusammen.
Die Saison läuft von Mai bis September. Mai und Juni bieten die längsten Tage, Juli und August die wärmsten Temperaturen und die besten Chancen auf Bären an den Lachsflüssen. Im September wird es ruhiger, und Nordlichter werden wieder möglich.
Ein Expeditionsschiff fährt kleine Buchten und enge Meeresarme an, die grossen Schiffen verschlossen bleiben, und richtet das Programm nach Wetter und Tierbeobachtungen statt nach festem Hafenplan. Anlandungen erfolgen mit dem Zodiac. Dafür gibt es keine Bordunterhaltung und weniger Auswahl an Bord.
Häufig zu sehen sind Buckelwale und Orcas, Weisskopfseeadler, Seeotter und Seelöwen. An der Küste des Great Bear Rainforest leben Schwarz- und Grizzlybären sowie der seltene weisse Kermodebär; im Khutzeymateen-Schutzgebiet stehen Grizzlys im Mittelpunkt. Beobachtungen sind wahrscheinlich, aber nie garantiert.
Unsere Reisen auf dieser Route dauern in der Regel elf bis dreizehn Tage. Kürzere Abschnitte lassen sich mit einer Rundreise an Land oder einem Aufenthalt im Yukon verbinden.
Ja. Die Route verläuft weitgehend im Schutz vorgelagerter Inseln, sodass der Seegang deutlich geringer ausfällt als auf offener See. Einzelne Passagen im offenen Wasser sind möglich und werden im Reiseverlauf ausgewiesen.
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